Confira o teaser e novos personagens do filme 'Turma da Mônica - Lições'

Com estreia prevista para este ano, o filme Turma da Mônica - Lições teve alguns novos personagens divulgados, junto com o trailer oficial. Produção inspirada na obra de Mauricio de Sousa conta novamente com a direção de Daniel Rezende.

No vídeo, a professora, vivida por Malu Mader, explica o que é metamorfose, ciclo de crescimento e transformação da lagarta em borboleta. Uma transformação que a turminha, formada por Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira), também sente, pois está crescendo e precisa lidar com os desafios da passagem da infância para a pré-adolescência.

Nesta nova aventura, todos se esquecem de fazer o dever de casa e por isso decidem fugir da escola. Com uma ideia dessas, claro que nem tudo sairá como o esperado.

Trailer traz ainda a personagem Tina, caracterizada pela primeira vez, e interpretada por Isabelle Drummond, e Rolo, por Gustavo Merighi. A dupla explica para pequena Mônica que é possível crescer sem deixar de ser criança. Também integram elenco, Monica Iozzi, que vive Dona Luísa, mãe da Mônica, e Paulo Vilhena, Seu Cebola, o pai do Cebolinha.