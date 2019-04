Confira filmes e séries que estreiam em maio nas plataformas de streaming

Lucifer, Chernobyl, Good Omens: esses são alguns dos títulos que chegam em maio aos catálogos dos principais serviços de streaming no Brasil. Na Netflix, são 46 novidades, entre seriados, filmes, documentários e animações. Na Amazon, a expectativa fica por conta de Belas Maldições, série baseada no livro ‘Good Omens’, de Neil Gaiman. A Globoplay aposta em três lançamentos brasileiros.

Confira abaixo a lista de lançamentos de maio:

Disque Amiga para Matar

3 de maio

Netflix

Uma viúva furiosa procura quem estava ao volante do carro que matou seu marido e fica amiga de uma otimista excêntrica - mas ela não é bem o que parece.

Operação Ecstasy

3 de maio

Netflix

Agentes se infiltram na operação de um chefão do tráfico disfarçados como um casal, acampando onde o traficante passa os finais de semana. Baseado em fatos reais.

Cine Holliúdy

7 de maio

Globoplay

Cine Holliúdy é uma comédia que conta a história da chegada da Televisão em uma pequena cidade do interior

Lucifer - Temporada 4

8 de maio

Netflix

Enquanto Chloe tenta lidar com a verdade sobre Lucifer, um padre está determinado a evitar que uma antiga profecia se torne realidade.

Easy - Temporada 3

10 de maio

Netflix

Uma antologia eclética acompanha grandes atores interpretando histórias complicadas de amor, relacionamento com eletrônicos e sexo.

The Society

10 de maio

Netflix

Todo mundo desaparece das próspera cidade de West Ham, menos os adolescentes. Para sobreviver, eles vão ter de organizar a sua própria sociedade.

Chernobyl

10 de maio

HBO

Dividida em 5 episódios, a minissérie conta a história do desastre nuclear ocorrido em 1986.

Buscando…

11 de maio

HBO

Quando Margot Kim, de 16 anos, desaparece de repente, uma investigação policial é aberta. Mas depois de 37 horas sem uma pista, o pai da Margot, David (John Cho), decide checar o computador e as redes sociais da jovem com a esperança de rastrear suas pegadas virtuais. Logo David descobre que a jovem não tinha o tipo de vida que ele acreditava.

The Rain - Temporada 2

17 de maio

Netflix

Na zona de quarentena, Simone e seus amigos precisam encontrar a cura para o vírus que infectou Rasmus – e evitar que a raça humana seja exterminada.

Fleabag

17 de maio

Amazon Prime

Fleabag é uma janela hilariante e comovente para a mente de uma mulher espirituosa, sexual, com raiva e cheia de dor, enquanto ela se lança à vida moderna em Londres. A premiada dramaturga Phoebe Waller-Bridge escreve e estrela como Fleabag, uma mulher sem filtro tentando se recuperar.

Dilema - Parte 1

24 de maio

Netflix

Nesta série de suspense noir contemporâneo, um casal sem dinheiro aceita uma oferta moralmente dúbia de uma mulher misteriosa.

Ela Quer Tudo - Temporada 2

24 de maio

Netflix

Nesta série baseada no primeiro sucesso de Spike Lee, Nola Darling corre atrás de seus sonhos enquanto faz verdadeiros malabarismos para conciliar seus três amantes.

Killing Eve - Temporada 2

24 de maio

Globoplay

Eve é uma agente secreta que fica obcecada em conseguir capturar uma misteriosa assassina e por isso embarca em uma perigosa caçada.

Todo o dinheiro do mundo

25 de maio

HBO

Em 1973, sequestradores exigem 17 milhões de dólares do bilionário J. Paul Getty em troca da libertação do seu neto. Quando Getty se recusa a pagar, sua nora e seu conselheiro se tornam aliados improváveis em uma corrida contra o tempo para salvar a vida do adolescente.

Olhos que Condenam - Minissérie

31 de maio

Netflix

Com criação, roteiro e direção de Ava DuVernay, a série expõe falhas da Justiça dos EUA em um dos mais polêmicos casos de erro judiciário de sua história.

Good Omens

31 de maio

Amazon Prime

Um anjo e um demônio afeiçoados à vida na Terra formam uma improvável aliança para encontrar o Anticristo e deter o fim do mundo.

O Mecanismo - Temporada 2

Data a ser confirmada

Netflix

Uma investigação sobre suspeitas de corrupção envolvendo estatais e empreiteiras se torna um dos maiores escândalos políticos do Brasil. Inspirada em fatos reais.