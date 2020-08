Confira festivais de cinema para todos os gostos via streaming

Haja coração – ou, melhor, disponibilidade. Com os eventos presenciais ainda suspensos – a Berlinale de 2021 anunciou nesta segunda, 24, que será física e apenas o European Film Market será híbrido -, o que não falta são atrações no superaquecido mundo virtual. Agora mesmo estão rolando o Ecofalante, com uma seção importantíssima, Clássicos e Premiados, e o Festival Internacional de Curtas. Na sexta, 28, começam a Mostra Mundo Árabe e o Festival Internacional LGBTI. E ainda tem as novidades do streaming, que não param. Na MUBI, um Jean-Luc Godard inédito.

Ecofalante

O festival que destaca a temática ambiental está na sua nona edição, exibindo 98 filmes de 24 países. A par das estreias, até 20 de setembro, uma seção de Clássicos e Premiados propõe a revisita a oito filmes de Jorge Bodanzky, com destaque para Iracema, que ele realizou com Orlando Senna e esteve por seis longos anos, de 1974 a 80, no índex das obras proibidas pelo regime militar. E tem mais – Dedo na Ferida, de Sílvio Tendler, Corumbiara e Martírio, de Vincent Carelli, Brasil S.A, de Marcelo Pederoso, etc. No site ecofalante.org.br.

Festival Internacional de Curtas

A 31.ª edição do evento vai até domingo, 30, com um total de 212 títulos de 46 países. Uma seção inteira apresenta filmes produzidos durante a quarentena, mas a menina dos olhos deste ano é o programa Novas Áfricas, com curadoria de Claire Diao, jornalista e crítica francesa com raízes em Burkina Faso. Ela selecionou 13 filmes expressivos da produção africana do formato entre 2017 e 2019. No endereço kinoforum.org.br.

Mostra Mundo Árabe

Só o trailer do filme de abertura – Gaza, de Garry Keane e Andrew McConnell– já é um convite irrecusável para se assistir aos filmes do evento que este ano ganha um acréscimo ao nome – Mostra Mundo Árabe de Cinema em Casa. Começa sexta e vai até 13 de setembro, com quatro filmes totalmente inéditos e um exclusivo na programação do Cinesesc, 1982. Na plataforma digital mundoarabe2020.icarabe.org.

Festival Internacional LGBTI

A Mostra, tradicionalmente realizada em Brasília, ganha versão online e gratuita. São 14 filmes com temas como intersexualidade, transição de gênero, a cultura drag, a velhice entre os LGBTs, vida na periferia e visibilidade lésbica. Dois destaques – o uruguaio Os Golfinhos Vão para o Leste e o brasileiro Terra sem Pecado, sobre relatos de homossexualidade em comunidades indígenas. De sexta, 28, a domingo, 30. No endereço votelgbt.org/flix.

‘Comment Ça Va?’

Um Jean-Luc Godard de 1976, na época de professor da revolução, em parceria com Anne- Marie Miéville. Comment Ça Va fala de um sindicalista e um ativista de esquerda que divergem na hora de colocar legendas em duas fotos de um jornal comunista. Uma greve na França e um protesto em Portugal. O que é mais efetivo para a militância. Na MUBI.