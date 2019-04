Confira a primeira imagem do remake de ‘A Dama e o Vagabundo’

O remake do clássico da Disney ‘A Dama e o Vagabundo’, anunciado em abril deste ano, já tem uma primeira imagem de divulgação. A foto revela os dois cães selecionados para gravar a famosa história de amor entre um vira-lata e uma cocker spaniel.

O filme será lançado exclusivamente pela plataforma de streaming Disney+, no dia 12 de novembro, nos Estados Unidos. O serviço deve chegar à América Latina no próximo ano.

A atriz Tessa Thompson emprestará a voz para a protagonista do filme. O Vagabundo, por sua vez, terá a voz de Justin Theroux. O elenco conta ainda com os atores Ashley Jensen (dando vida à Jackie) e Kiersey Clemons (no papel de Querida, tutora de Lady). A direção do filme fica por conta de Charlie Bean, diretor de Lego Ninjago: O Filme (2017).

A produção original, lançada em 1955, foi produzida por Walt Disney e inspirada no livro “Happy Dan, the Cynical Dog”, de Ward Greene. Os atores Peggy Lee, Barbara Luddy e Larry Roberts deram voz aos personagens.