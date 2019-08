Confira 7 spin-offs de filmes de sucesso

De uns anos para cá, filmes e séries populares vêm ganhando spin-offs: histórias derivadas da narrativa principal, muitas vezes com protagonistas diferentes. O mais novo título da lista é Velozes e Furiosos: Hobbs e Shaw, que estreia nesta quarta-feira, 1. O Caderno 2 selecionou sete spin-offs originados a partir de filmes de sucesso. Confira:

O Escorpião-Rei (2002)

O sucesso de A Múmia (1999) rendeu não só uma sequência (O Retorno da Múmia, de 2001), como o filme O Escorpião-Rei, de 2002. Inicialmente pensado como sequência do título original, o longa acabou tendo enredo e personagens bem diferentes dos seus dois antecessores. Na história, que se passa ainda antes das pirâmides existirem, Mathayus é um nômade assassino de aluguel contratado por um conselho tribal para matar um tirano.

Elektra (2005)

Originado a partir de Demolidor (2003), o filme Elektra acompanha a jornada da protagonista homônima, uma assassina profissional contratada para matar Abby, de 13 anos, e seu pai, Mark. Ela muda de ideia e passa a ser perseguida pela organização em que trabalha.

X-Men Origens: Wolverine (2009)

Primeiro personagem da trilogia X-Men a ganhar um filme solo, Wolverine protagoniza o filme de 2009. Na história, Logan (Hugh Jackman) está apaixonado por Kayla Silverfox, que acaba assassinada por seu irmão, Victor Creed. Em busca de vingança, Logan passa pelo programa Arma X.

Minions (2015)

Os estranhos seres multicelulares amarelos de Meu Malvado Favorito (2010) ganharam seu próprio filme em 2015. No spin-off, os Minions, seres com missão de servir aos maiores vilões, procuram um novo mestre após a morte do antigo.

Annabelle (2014)

Parte do Universo Invocação do Mal, como é conhecida a franquia de filmes de terror iniciada em 2013, Anabelle, de 2014, mostra um casal que enfrenta fenômenos sobrenaturais.

Star Wars: Rogue One (2016)

Uma das mais importantes franquias do cinema, Star Wars também ganhou alguns spin-offs. Star Wars: Rogue One acompanha um grupo de heróis que se reúne com a missão de roubar os planos da Estrela da Morte.

Animais Fantásticos e Onde Habitam (2016)

Prequela e spin-off da franquia Harry Potter, Animais Fantásticos e Onde Habitam acompanha Newt Scamander, um magizoologista que enfrenta um sério problema quando suas criaturas mágicas escapam de sua maleta.