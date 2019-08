Confira 7 filmes de animação que se tornaram clássicos cult

Uma das linguagens mais antigas e versáteis do cinema, a animação produziu, nas últimas décadas, diversos filmes que alcançaram o status de cult. O Caderno 2 preparou uma lista com 7 grandes títulos do gênero. Confira:

Planeta Fantástico/ Planeta Selvagem (1973)

Marco da animação europeia e mundial, Planeta Fantástico, de René Laloux, é um longa de ficção científica. Baseada no livro Oms en série, do escritor francês Stefan Wul, o filme se passa no planeta Yagam, onde uma espécie de humanoides (Oms) é escrava de uma raça de gigantes (Draggs). Liderados por Terr, os Oms decidem acabar com a exploração.

O Cristal Encantado (1982)

Criado e dirigido por Jim Henson (Muppets) e Frank Oz (Star Wars), O Cristal Encantado retrata Thra, uma terra ocupada por duas espécies: os cruéis Skeksis e os gentis Gelfings. O filme acompanha Jen e Kira, dois jovens gelfings que precisam cumprir uma profecia.

Ghost in the Shell (1995)

Considerado uma das principais inspirações da trilogia Matrix, Ghost in the Shell (O Fantasma do Futuro) é uma animação que mescla os gêneros de ação e ficção científica. No longa, dirigido por Mamoru Oshii e escrito por Kazunori Itô e Masamune Shirow, um grupo secreto chamado Esquadrão Shell caça o Mestre das Marionetes, um hacker capaz de controlar a vontade de outras pessoas.

A Viagem de Chihiro (2001)

O filme assinado por Hayao Miyazaki, dos estúdios Ghibli, acompanha Chihiro, uma menina mimada de 10 anos que precisa se mudar de cidade com os seus pais. A família se perde no caminho e acaba parando em um mundo fantasma e perigoso.

Persépolis (2008)

Baseado no livro homônimo de Marjane Satrapi, Persépolis é uma história autobiográfica. Na história, uma menina iraniana de nove anos vê sua vida mudar drasticamente quando os fundamentalistas tomam o poder durante a Revolução Islâmica.

Coraline (2009)

Escrito por Neil Gaiman e dirigido por Henry Selick, o filme acompanha Coraline, uma menina que passa a maior parte do tempo entediada em sua nova casa. Eventualmente, ela encontra uma porta secreta que dá acesso a uma versão diferente e melhor da sua vida, mas o novo mundo é bastante perigoso.

Mary e Max (2010)

O filme de Adam Eliott mostra uma amizade terna e inusitada entre Mary Daisy Dinkle, uma menina australiana de 8 anos, e Max Jerry Horovitz, um homem de 44 anos que vive em Nova York.