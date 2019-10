Confira 5 filmes e documentários sobre o aquecimento global

Questão que vem gerando debates acalorados nos últimos anos, o aquecimento global é tema de diversos documentários, filmes e séries. O Caderno 2 separou cinco produções, entre ficção e realidade, que versam sobre o tema. Confira:

LEIA TAMBÉM > Iceberg do tamanho da cidade de São Paulo se desprende na Antártida

Cowspiracy: O Segredo da Sustentabilidade

Disponível em: Netflix

Lançado em 2014, o documentário aborda a indústria da carne e dos laticínios. A partir dela, foca em aspectos como o efeito estufa, o aquecimento global e a relação entre agropecuária e desmatamento. O documentário tem produção executiva de Leonardo DiCaprio.

Uma Verdade Inconveniente

Disponível em: Google Play

Conduzido pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, o documentário discute as mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global, além de apresentar mitos e verdades sobre o tema.

O Dia Depois de Amanhã

Disponível em: Now

Na área da ficção, O Dia Depois de Amanhã (2004) já é um clássico. Na história, o climatologista Jack Hall (Dennis Quaid) é ignorado pelas autoridades e acaba provando estar certo quando uma grande tempestade atinge o mundo, causando catástrofes naturais. Como consequência, o norte passa por uma nova era glacial, e os sobreviventes rumam para o sul.

A Colônia

Disponível em: Now

Uma nova Era do Gelo atinge a terra, e quase toda a população do planeta é extinta. Alguns sobreviventes se abrigam em esconderijos subterrâneos, e um pequeno grupo deles descobre uma ameaça maior.

Seremos história?

Disponível em: Netflix

No documentário de 2016, o ator Leonardo Di Caprio viaja pelo mundo investigando as consequências do aquecimento global e buscando alternativas para revertê-lo. Entre os entrevistados no longa, estão Papa Francisco, Barack Obama e Elon Musk.