Como o Grilo Falante, em 'Pinóquio', veja outras produções com animais que falam

A história do boneco de mandeira, construído por Gepeto, chega aos cinemas em uma nova versão, agora em live action. Dirigido por Matteo Garrone e baseado na obra de Carlo Collodi, Pinóquio tem Roberto Benigni vivendo o velho carpinteiro, que vive sozinho e sonha ter um filho. E eis que seu desejo se torna realidade quando o boneco que fabricou ganha vida. Entre as muitas situações vividas por Pinóquio (Federico Ielapi), eis que o menino de madeira tem ao seu lado o Grilo Falante (Davide Marotta), que será a consciência do garoto. Esse é o mais novo filme que traz um animal falante, no caso, um inseto.

Mas não é de hoje que os animais conseguem falar, claro, na ficção. Seja no cinema ou na TV, muitas são as produções que têm histórias com todo tidpo de animal, que consegue se comunicar com os seres humanos. Lá pelos anos 1960, a criançada se divertiu com as incríveis As Aventuras de Saturnino, que trazia um esperto patinho amarelo que era, na verdade, um agente secreto. Ele vivia em uma cidadezinha, tudo em miniatura, andava de carro, e precisava lidar com sua terrível inimiga, uma Doninha. Exibido no Brasil até os anos 1970, o seriado era bem criativo, com os animaizinhos dirigindo carros, esquiando ou se reunindo à mesa para comera.

Também é dessa época, a primeira versão de Dr. Dolittle. Lançado em 1967, foi dirigido por Richard Fleischer e protagonizado por Rex Harrison. De lá pra cá, tivemos a versão com Eddie Murphy, em 1998, que fez até quatro sequências, e a mais recente, Dolittle, de 2020, com o personagem principal vivido por Robert Downey Jr. E com direção de Stephen Gaghan. Baseada na obra do escritor britânico Hugh Lofting, a história mostra um médico que consegue conversar com os animais.

Outra história que ganhou novas versões foi Planeta dos Macacos, que teve o primeiro filme em 1968, estrelado por Charlton Heston, que também fez De Volta ao Planeta dos Macacos (1970). Em seguida, obra foi transformada em seriado de TV e , mais recentemente, teve outras produções, como a dirigida por Tim Burton e com Mark Wahlberg, além dos remakes mais atuais, que começou em 2011 com Planeta dos Macacos: A Origem, dirigida por Rupert Wyatt, e protagonizado por James Franco. A base da história é o livro do escritor o francês Pierre Boulle, que a história de um planeta que é povoado por macacos evoluiídos, que fazem os humanos seus escravos.

Difícil não se encantar com Babe, o Porquinho Atrapalhado (1995), filme baseado na obra de Dick King-Smith, e que mostra as aventuras de um porco, que é criado como gado e quer se transformar em um cão pastor. Também teve uma sequência e derivados. Além de muito inteligente, conversava com seus amigos da fazenda e escapou da panela.

Em 1999, uma família decide dar um irmão para seu filho e o escolhido é um ratinho muito simpático e carinhoso, que vive em um orfanato. O Pequeno Stuart Litlle conta com elenco formado por Hugh Laurie, Geena Davis e Jonathan Lipnicki. Na versão orignal, Michael J. Fox dubla Stuart, no Brasil, Rodrigo Santoro emprestou sua voz ao protagonista.

Em As Aventuras de Paddington, de 2014, um ursinto muito meigo e simpático, que foi criado por seus tios, nas florestas no Peru, mas se separa deles e vai para Londres, na casa de outros parentes. Mas sua viagem ser de forma clandestinas e ele vai parar na estação de trem da capital inglesa, sendo acolhido pela família Bown. E agora o jovem urso terá de enfrentar as complicações da cidade grande.

Filme de 2018, Pedro Coelho é recheado de aventuras com uma turma muito divertida. Criação da escritora e ilustrador inglesa Beatrix Potter, contou com direção de Will Gluck e e mostrava as estripulias Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas no quintal e até dentro da casa do Mr. McGregor (Domhnall Gleeson), com quem trava uma dura batalha pelo carinho da amante de animais Bea (Rose Byrne).

Inspirado na animaçãode 1994, o live action O Rei Leão chegou às telas em 2019. A clássica história do pequeno leão Simba, filho de Mufasa, rei da selva ganhou a nova versão após sucesso do desenho. Em uma emboscada montada pelo terrível Scar, Mufasa morre e Simba acredita que ele tenha sido o culpado e precisa fugir. Em seu caminho, alguns amigos importantes surgem para dar força ao garoto. Na versão americana, Donald Glover faz a voz de Simba, no Brasil, a tarefa ficou para Ícaro Silva.

Há cinco anos, estreava nos cinemas o live action Mogli: O Menino Lobo, dirigido por Jon Favreau, e baseado na obra de Rudyard Kipling, de 1894. Esse foi um dos remakes do desenho de 1967, que teve um mais atual, de 2018, versão de Andy Serkis, para a história do menino que é criado por animais na selva. Entre seus amigos, estão o ursto Baloo (voz de Serkis/ Mauro Ramos), a pantera Bagheera (voz de Christian Bale/ Leonardo Camillo), o tigre Shere Khan (voz de Benedict Cumberbach/ Armando Tiraboschi).