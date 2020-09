Como a Disney deve lidar com 'Pantera Negra 2' após morte de Chadwick Boseman

Pouco depois de saber da morte de Chadwick Boseman, astro de Pantera Negra, aos 43 anos, os fãs pediram que a Marvel Studios não reformulasse o papel, criando um dilema para o estúdio que planeja uma sequência do primeiro grande filme de super-herói de Hollywood com um elenco predominantemente negro.

Escritores, acadêmicos e ativistas, falando à Reuters sobre o impacto cultural do filme e o desempenho de Chadwick Boseman, acreditam que a Marvel e sua empresa-mãe, Walt Disney Co, deveriam honrar o legado de Boseman com um enredo que consagre uma nova Pantera Negra do elenco existente do filme ou em outro lugar no Universo Marvel.

Leia Também Whoopi Goldberg pede para Disney construir Wakanda em seus parques

“Eles realmente deveriam considerar seguir o enredo da história em quadrinhos e levar Letitia Wright (que interpreta Shuri, a irmã gênio da tecnologia do personagem de Boseman) nesse papel central”, disse Jamil Smith, escritor sênior da Rolling Stone.

“Nós a vimos em ação. Nós a vimos no meio dessas lutas. Por que não pensaríamos que ela teria coragem e força para se tornar a próxima Pantera Negra?"

Essa estratégia poderia ajudar a acalmar os fãs que teriam dificuldade em ver um ator masculino diferente continuar no papel.

“Talvez a resposta, para aqueles de nós que ainda não estamos prontos para ver alguém naquele traje, seja passar as rédeas um pouco mais cedo do que eles esperavam e permitir que Shuri assuma o manto talvez para um Pantera Negra 2”, disse April Reign, vice-presidente de estratégia de conteúdo do Ensemble, um estúdio de conteúdo.

Outra ideia seria celebrar o legado de Chadwick Boseman. "O personagem dele volta como o pequeno Pantera Negra?, questionou Nicol Turner Lee, do instituto de pesquisas Brookings. "A Disney valoriza a imaginação das crianças que procuraram por ele?"

A Disney e a Marvel não quiseram comentar. O estúdio se concentrou em homenagear Boseman.