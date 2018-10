Comediante Katt Williams é preso por agressão a motorista

O comediante norte-americano Katt Williams foi preso no sábado, dia 6, em Portland, no Oregon, por agredir um motorista que não quis transportar o cachorro de Williams. Ator de filmes como Todo Mundo em Pânico 5, ele terá de pagar US$ 2.500 para ser libertado.

Williams estava em Portland para participar do programa Wild 'N Out, comandado por Nick Cannon, mas ao que tudo indica, o humorista não esteve no show. O motorista que levaria Williams e seu cachorro ao programa sofreu ferimentos leves no rosto e foi encaminhado para um hospital.

Um xerife do Oregon informou que Katt Williams é foragido da justiça por outra situação. Recentemente, o também humorista Kevin Hart, de Jumanji - Bem-Vindo à Selva, foi ameaçado por Williams pelo Instagram após uma troca de insultos via redes sociais.