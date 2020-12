Começa a 53.ª edição do Festival de Brasília, o mais antigo do Brasil

O mais antigo festival de cinema do Brasil começa nesta terça, 15, distante do seu efervescente palco, o Cine Brasília. Devido à pandemia, esta edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, a 53ª, terá os concorrentes da mostra principal transmitidos pelo Canal Brasil, sempre às 23h. O resto da programação estará no serviço de streaming dos Canais Globo.

Neste ano atípico, o festival celebra sua rica tradição com o longa Candango: Memórias do Festival, de Lino Meireles, presente na Mostra Brasília. Faltará público para vibrar com a história de um evento nascido em 1965, em pleno regime militar, e que se torna um dos polos de discussão estética e política mais importantes do País.

Exceto um longa de ficção, todos os outros concorrentes da mostra principal são documentais. Orlando Senna responde por esta única ficção, Longe do Paraíso, história do pistoleiro que comete grave erro e precisa se redimir. O filme está programado para quarta-feira. Na terça, 15, o festival tem início com Espero que Esta Te Encontre e que Estejas Bem, de Natara Ney, que tem como material deflagrador um calhamaço de cartas de amor encontrado no Mato Grosso do Sul.

Na quinta, em A Luz de Mário Carneiro, a diretora Betse de Paula destaca a trajetória deste sofisticado diretor de fotografia. Por Onde Anda Makunaíma (sexta-feira), de Rodrigo Séllos, tenta o resgate histórico do famoso personagem de Mário de Andrade.

No sábado, Entre Nós Talvez Estejam Multidões, de Bemfica e Brito, entrevista moradores de uma comunidade em Belo Horizonte nas vésperas da eleição presidencial de 2018.

No domingo, encerra-se a mostra competitiva com Ivan, o Terrível, doc de Mario Abbade sobre Ivan Cardoso, criador do gênero “terrir”, híbrido de terror e risos. Na segunda-feira, dia 21, serão conhecidos os vencedores dos Troféus Candango.