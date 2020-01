Com Taylor Swift, Sundance abre temporada de festivais

PARK CITY, UTAH - A edição 2020 do Festival de Cinema de Sundance começa nesta quinta-feira, 23 - e, se o Brasil está praticamente ausente das escolhas do Festival para este ano, o ator e diretor Wagner Moura é presença garantida na fria cidade montanhosa de Park City, Utah, onde o evento ocorre todos os anos. Moura produz e protagoniza o drama da Netflix Sergio, inspirado na vida do diplomata brasileiro Sergio Vieira de Mello e com estreia marcada para o dia 28, e também é membro do júri da categoria ficção internacional.

Considerado o festival de cinema independente mais importante do mundo, Sundance recebe até o dia 2 de fevereiro 120 filmes de 27 países, mantendo a intenção de promover diversidade: dos 65 cineastas nas categorias competitivas, 46% são mulheres, 38% são não caucasianos e 12% pertencem à comunidade LGBTQ+.

O evento vinha recebendo filmes brasileiros que ganhavam destaque ao longo dos anos, seja na bilheteria ou nos festivais do País - como Que Horas Ela Volta?, Benzinho e Divino Amor. Este ano, porém, o Brasil assina apenas uma coprodução: a do documentário Once Upon A Time In Venezuela, de Anabel Rodríguez Ríos, coproduzido pela brasileira Malu Carneiro Campos. O filme conta a história de um povoado na Venezuela dividido pelas questões políticas do país.

Para 2020, algumas estrelas são esperadas em Sundance. Taylor Swift abre o festival com seu documentário Miss Americana - que chega à Netflix no dia 31 de janeiro e analisa seu envolvimento com a política americana após rumores de que ela seria apoiadora de Donald Trump. A adversária de Trump nas últimas eleições presidenciais, Hillary Clinton, também deve aparecer no festival: estreia em Sundance a série documental Hillary, do serviço de streaming americano Hulu.

Entre outros nomes conhecidos com filmes no programa do festival estão Anne Hathaway e Ben Affleck (The Last Thing He Wanted), Anthony Hopkins e Olivia Colman (The Father), Ethan Hawke e Kyle Maclachlan (Tesla), Michael Keaton (Worth) e Julia Louis-Dreyfus e Will Ferrell (Downhill).

Algumas produções também já tiveram sua distribuição nos cinemas do Brasil anunciada. A Assistente, de Kitty Green, e The Nest, com Jude Law, serão lançados pela Diamond Films. A HBO também vai exibir no País o documentário McMillions.