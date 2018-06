Com 0% de aprovação dos críticos, novo filme de John Travolta é fracasso também nas bilheterias

Há alguns dias, o novo filme do ator John Travolta, Gotti, chamou a atenção da internet ao amargar a taxa de 0% de aprovação entre críticos no site especializado Rotten Tomatoes. Num total de 25 críticas, o longa não obteve resultados positivos e ficou com uma nota de 2.5, de um máximo de 10.

Após a estreia nos EUA, no último final de semana, o filme continuou com resultados negativos, dessa vez nas bilheterias. Em sua estreia, Gotti esteve em exibição em apenas 503 salas, lucrando apenas 1,7 milhões de dólares, de acordo com a AP. Com isso, o filme estreou fora da lista de 10 filmes mais vistos no final de semana nos EUA.

No país, as bilheterias do final de semana foram lideradas por outra estreia, a animação Os Incríveis 2, que quebrou recordes com sua abertura de mais de 180 milhões de dólares. Em segundo lugar, esteve Oito Mulheres e Um Segredo, que fez 19,6 milhões em sua segunda semana, e em terceiro o filme de comédia Te Peguei!, que estreou com 14,6 milhões de dólares nos EUA.

Gotti, o novo filme de John Travolta, traz o ator como o famoso chefe do crime John Gotti, num longa sobre vários períodos da sua vida e até a sua morte. Em Gotti, o ator trabalha ao lado de sua esposa, Kelly Preston. O filme chegou a ter a estreia adiada algumas vezes, até ser apresentado no Festival de Cannes em maio.

Até o momento, Gotti não tem uma data de estreia confirmada no Brasil.