Coloque sua lupa sobre ‘Enola Holmes’ e estas oito adaptações de Sherlock

O jogo começou, meu caro Watson! A Netflix lançou Enola Holmes e, antes de prosseguirmos, vamos deixar bem claro que esta foi a primeira e última tentativa de imitar o sotaque britânico que você lerá aqui. É difícil não se deixar levar pelos ternos de tweed e tudo mais (ou pelos restritivos vestidos da era vitoriana dentro dos quais a Srta. Enola consegue conduzir suas investigações).

O novo filme de Harry Bradbeer, conhecido por dirigir todos os episódios de Fleabag, exceto um, é estrelado por Millie Bobby Brown no papel da corajosa irmã mais nova dos famosos irmãos Sherlock e Mycroft Holmes (Henry Cavill e Sam Claflin, respectivamente). Depois de descobrir que sua mãe (Helena Bonham Carter) desapareceu, Enola, então com 16 anos, foge para Londres para uma missão de busca, em vez de cumprir o desejo de Mycroft de que ela ficasse para terminar a escola.

Baseada na série de livros de Nancy Springer, Enola Holmes é a mais recente de uma longa linha de histórias e spinoffs de Sherlock Holmes a aparecer nas telas. Se essa aventura cheia de estilo acabar despertando seu apetite pelo mistério, aqui estão várias outras interpretações do icônico personagem de Sir Arthur Conan Doyle para assistir em casa.

Sherlock Holmes (1916)

Por muito tempo se pensou que este filme estrelado por William Gillette, hoje disponível para alugar na Amazon, teria desaparecido, até que um negativo foi descoberto num arquivo do cinema francês. Gillette interpretou Sherlock Holmes no palco várias vezes, seu chapéu de caça e sua capa de Inverness compuseram a imagem do detetive que evocamos ainda hoje.

Sherlock Holmes (1916) Newly Restored Blu-ray/DVD - Trailer from Flicker Alley on Vimeo.

A Vida Íntima de Sherlock Holmes (1970)

Pulamos algumas gerações e passamos por cima de adaptações como os programas televisivos de 1954 e 1965 direto para A Vida Íntima de Sherlock Holmes, filme que pode ser alugado em várias plataformas. É notável pelo tom inteligente e melancólico dos escritores Billy Wilder e I.A.L. Diamond, no qual se inspirou a popular série da BBC que estreou algumas décadas depois.

As Aventuras de Sherlock Holmes (1984)

A série britânica, disponível na Amazon via BritBox, consiste em 41 episódios que foram ao ar ao longo de uma década. Muitos consideram a atuação do ator Jeremy Brett como a versão definitiva de Sherlock Holmes.

Sherlock & Eu (1988)

Disponível para alugar no iTunes, Sherlock & Eu inverte a dinâmica estabelecida dos personagens de Doyle ao se centrar em John Watson, geralmente o braço direito de Sherlock Holmes. No filme, Watson é um médico que resolve mistérios e cria um personagem fictício chamado Sherlock para distrair o público para que ele, Watson, possa continuar seu trabalho incógnito. Ben Kingsley interpreta Watson, e Michael Caine é o ator contratado para aparecer publicamente como “Sherlock”.

Sherlock Holmes (2009)

Robert Downey Jr. se valeu de toda a sua excentricidade para fazer Sherlock Holmes de Guy Ritchie, um filme de ação pesada, disponível para alugar em várias plataformas. O longa também é estrelado por Jude Law no papel de John Watson e ganhou dois Oscars, por direção de arte e pela trilha bem divertida de Hans Zimmer. A sequência saiu em 2011, com uma terceira marcada para 2021.

Sherlock (2010)

Nenhuma discussão sobre Sherlock Holmes fica completa sem a série da BBC concebida por Mark Gatiss e Steven Moffat que impulsionou a celebridade de Benedict Cumberbatch e conquistou o Emmy Awards, depois de alcançar um enorme sucesso deste lado do Atlântico. Disponível na Netflix, a série - que só exibiu 13 episódios ao longo de sete anos - também estrelou Martin Freeman como John Watson e trouxe uma participação memorável de Andrew Scott, o queridinho de Fleabag, na pele do vilão Moriarty.

Elementary (2012)

A CBS fez uma reviravolta no seu histórico de séries criminais com Elementary, uma série ambientada na Nova York contemporânea e estrelada por Lucy Liu como a Dra. Joan Watson, cirurgiã caída em desgraça contratada para ser a parceira sóbria de um Sherlock Holmes (Jonny Lee Miller) que está se recuperando do vício. Ele é ex-consultor da Scotland Yard, mas agora trabalha com o Departamento de Polícia de Nova York. O programa, em streaming no Hulu, estreou depois do Sherlock da BBC, mas durou até 2019.

Sr. Sherlock Holmes (2015)

Situado na década de 1940, Sr. Sherlock Holmes apresenta Ian McKellan como um Sherlock Holmes de 93 anos que se aposentou há tempos e está com a memória vacilante. Ele tenta resolver seu último caso com a ajuda do filho de sua governanta (Milo Parker), o que resulta na doce história de uma estrela cadente, seu jovem pupilo e sua amizade.

