‘Clube dos bilionários’: confira 10 filmes que arrecadaram mais de US$1 bi nos cinemas

Lançado no começo do mês, o filme Homem-Aranha: Longe de Casa atingiu a marca de US$ 1 bilhão em bilheterias em todo o mundo. Com o número, o filme entra para um seleto clube de 40 títulos que bateram a marca. Confira os 10 principais:

Avatar (2009)

US$ 2,7 bi

Lançado em 2009, o filme de James Cameron acompanha Jake Sully (Sam Worthington), paraplégico selecionado para participar de um programa que inclui uma viagem a Pandora, uma lua extraterrestre habitada pelos Na’Vi. O filme foi líder absoluto de bilheteria até este mês, quando Vingadores - Ultimato o superou, passando a marca dos US$ 2,7 bilhões.

Vingadores: Ultimato (2019)

US$ 2,791 bi

Líder absoluto das bilheterias, Vingadores: Ultimato acompanha Tony Stark (Robert Downey Jr.), Steve Rogers (Chris Evans) e Natasha Romanov (Scarlett Johansson) em sua batalha contra o titã Thanos.

Capitã Marvel (2019)

US$ 1,1 bi

O filme acompanha Carol Danvers (Brie Larson), ex-agente da Força Aérea Americana recrutada pelo império Kree para lutar em seu exército. Carol acaba voltando para a terra em uma missão e descobre, aos poucos, a verdade sobre si mesma.

Homem de Ferro 3 (2013)

US$ 1,2 bi

No filme, o herói da Marvel, interpretado por Robert Downey Jr, enfrenta o Mandarim (Ben Kingsley), enquanto tenta salvar sua namorada, Pepper Potts (Gwyneth Paltrow).

Pantera Negra (2018)

US$ 1,3 bi

Primeiro filme solo do herói da Marvel, Pantera Negra acompanha T’Challa, filho do rei de Wakanda, que volta ao reino para ocupar o lugar do pai, morto recentemente. Tudo se complica quando um antigo e poderoso inimigo surge.

Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008)

US$ 1,004 bi

Dirigido por Christopher Nolan, o filme se passa dois anos após o surgimento do herói. Na história, chefes do crime se unem ao Coringa (Heath Ledger) e decidem enfrentar Batman.

Aquaman (2018)

US$ 1,14 bi

Jason Momoa, o Khal Drogo de Game of Thrones, vive o herói Aquaman. O filme mostra o embate entre o herói e o rei Orm, seu ambicioso irmão que comanda Atlântida.

Titanic (1998)

US$ 2,1 bi

Já um clássico, Titanic era líder absoluto das bilheterias antes de Avatar, também dirigido por James Cameron. O filme conta a história do naufrágio do navio Titanic a partir da história fictícia de Jack (Leonardo di Caprio) e Rose (Kate Winslet).

O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (2012)

US$ 1,021 bi

Baseado no livro de J.R.R. Tolkien, o filme acompanha Bilbo Bolseiro (Martin Freeman), um tranquilo hobbit do condado recrutado por Gandalf, o cinzento (Ian McKellen) para libertar o reino de Erebor.

Star Wars I - A Ameaça Fantasma (1999)

US$ 1,027 bi

Assinado por George Lucas, o quarto filme da saga acompanha os percalços do bloqueio comercial imposto ao planeta Naboo, enquanto Anakin recebe treinamento jedi.