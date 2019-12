Claudine Auger, bond girl da franquia '007', morre aos 78 anos

A atriz francesa Claudine Auger, mais conhecida por seu papel como bond girl no filme 007 Contra a Chantagem Atômica, morreu na quarta-feira, 18, aos 78 anos. Ela estava em um hospital em Paris e morreu após um longo período convalescendo, de acordo com a agência Tima Art.

Auger começou a carreira como modelo e foi vice-campeã do Miss Mundo em 1958, e sua carreira de atuação ganhou projeção global como a personagem Domino, em 1965, no filme do 007, estrelado também por Sean Connery. Ela foi a primeira bond girl francesa.

Depois de 007, Auger seguiu com uma carreira prolífica no cinema francês e italiano dos anos 1960 e 1970. Entre seus filmes mais conhecidos estão O Homem de Marrakesh (1966), Um Pouco de Sol na Água Fria (1971) e Confissões de um Tira (1975), todos de Jacques Deray.

"É com grande tristeza que soubemos que Claudine Auger, que interpretou Domino Dervial em 007 Contra a Chantagem Atômica (1965), morreu aos 78 anos. Nossos pensamentos estão com a sua família e amigos", escreveu a conta oficial de James Bond no Twitter.

It’s with great sadness we have learnt that Claudine Auger, who played Domino Derval in THUNDERBALL (1965), has passed away at the age of 78. Our thoughts are with her family and friends. pic.twitter.com/pnH9rE8F69 — James Bond (@007) December 20, 2019