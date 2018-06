Clássico 'Stromboli', com Ingrid Bergman, reestreia em cinemas do Brasil em cópia restaurada

O filme italiano Stromboli (1950) foi restaurado e está sendo exibido em alguns cinemas do Brasil. Sob direção de Roberto Rossellini, de Roma, Cidade Aberta e Paisà, o longa-metragem se passa após o fim da Segunda Guerra Mundial e retrata a trajetória de Karen, uma lituana interpretada por Ingrid Bergman, que se casa com o pescador Antonio para fugir de um campo de concentração.

No entanto, Karen não se acostuma com a vida no vilarejo aos pés do vulcão Stromboli, que possui moradores muito tradicionais e conservadores, e entra em conflito com a população local.

Stromboli é também a primeira parceria de Rossellini com a sueca Ingrid Bergman, tida como uma das melhores atrizes da história do cinema. Eles tiveram um caso extraconjugal durante as filmagens.

O Espaço Itaú de Cinema exibe o longa em São Paulo (na Augusta), às 18h30; no Rio de Janeiro, às 19h40; em Brasília, às 16h; e em Porto Alegre, às 19h30. Por sua vez, o Caixa Belas Artes da capital paulista apresenta Stromboli às 18h20.

O filme fica em cartaz até quarta-feira, 4.