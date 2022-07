Clássico 'Eu, Christiane F.' volta ao cinema com trilha sonora ao vivo

Neste domingo, 24, o Cine Petra Belas Artes vai exibir o filme clássico alemão Eu, Christiane F., Treze Anos, Drogada, Prostituída dentro ro projeto Belas Sonoriza, que contará com acompanhamento ao vivo dos clássicos de David Bowie.

A sessão foi organizada para comemorar os 50 anos do álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars de David Bowie e os 40 anos do filme Eu, Christiane F., Treze Anos, Drogada, Prostituída. A trilha sonora ao vivo ficará nas mãos de André Frateschi e da banda Heroes, especialistas em performar David Bowie.

O longa é baseado no livro dos jornalistas Kai Hermann e Horst Rieck, que receberam depoimentos da própria Christiane F sobre a problemática de drogas e prostituição entre adolescentes de Berlim nos anos 70. No filme, a atriz Natja Brunckhorst interpreta Christiane e retrata a situação de pobreza e violência que a jovem vivia, se envolvendo em furtos e consumo de álcool. O cenário fica ainda mais sério quando Christiane começa a frequentar a discoteca Sound e conhece a heroína e a prostituição.

David Bowie participou da produção do filme ao interpretar ele mesmo durante um show na Sound, o artista era o cantor favorito de Christiane. Entretanto, a conexão de Bowie com o filme não acaba por aí. Ele assinou a trilha sonora de Eu, Christiane F., Treze Anos, Drogada, Prostituída com faixas dos 3 álbuns que produziu enquanto vivia em Berlim: Station to Station (1976), Heroes (1977) e Low (1977).

Além das músicas que compõem a trilha do filme, o público também vai apreciar a apresentação de faixas do álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars, que retrata o alienígena bissexual, Ziggy Stardust, uma persona criada por Bowie que ficou mundialmente famosa e se tornou um ícone da moda, da cultura e da sexualidade.

A música ao vivo vai ser apresentada por André Frateschi e Miranda Kassin nos vocais e pela banda Heroes, formada por Angelo Kanaan (bateria), Renato Cortez (baixo), Fernando Coelho (guitarra) e Tiago Sormani (saxofone).

Serviço

O filme Eu, Christiane F. - 13 Anos, Drogada e Prostituída com trilha sonora ao vivo

Cine Petra Belas Artes. Rua da Consolação, 2.423. Telefone: 2894-5781.

Domingo, às 14h. Ingressos: R$ 50. www.cinebelasartes.com.br ou na bilheteria.