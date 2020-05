Clássico do Dia: Plateia enfurecida invadiu estreia de 'A Regra do Jogo'

Quem viu o Renoir de Gilles Bourdos pôde assistir a uma versão romanceada, senão rigorosamente acurada, sobre como Auguste, o grande pintor impressionista e o filho, futuro cineasta, Jean viveram esse breve momento definidor em que a mesma mulher foi a musa inspiradora de ambos. Modelo do pintor, Andrée tornou-se mulher e atriz de toda uma fase inicial do diretor, sendo conhecida dos cinéfilos como Catherine Hessling. Jean Renoir chegou ao cinema atraído pelas trucagens. Chegou a dizer que, no começo, não se interessava pelas histórias, nem pelas pessoas. Como um mágico, tudo o que queria era tirar seus coelhos da cartola.

Bernard Chardère traçou o perfil do homem e do artista. Jean Renoir foi um oportunista dividido entre o desejo de 'triunfar' e 'agradar', e nesse sentido teve um discípulo perfeito, anos mais tarde, no jovem François Truffaut. Jean, até 1940, tornou-se um cineasta importante, contestador de uma sociedade que lhe parecia ilógica, irresponsável e cruel. Depois, durante e após a 2.ª Guerra, ele começou a mudar sua atitude. O mundo não mudara, mas Renoir, principalmente depois de sua aventura indiana – Le Fleuve/O Rio Sagrado, de 1950 -, se tornou um espiritualista que acreditava no amor. Bem diferente do realista (cínico?) de Naná, La Chienne, Boudu Salvo das Águas e Toni, culminando em La Regle du Jeu/A Regra do Jogo, de 1939. (A Grande Ilusão, de dois anos antes, difere de todos pela particularidade de ser um clássico pacifista que mostra como a solidariedade de classe pode se superpor ao nacionalismo, na guerra.)

A Regra do Jogo é considerado por muitos críticos o último grande filme de Renoir, antes de se instalar no trono como grande autor francês, reverenciado por uma tendência da crítica anarco-burguesa que teve em Truffaut seu arauto (e é claro que os tietes de François irão contestar a afirmação). Renoir teve seus grandes momentos, e A Regra do Jogo talvez seja realmente o maior de todos. Robert Altman bebeu na fonte desse filme cultuado em Assassinato em Gosford Park, filtrando o reaslismo de Renor pelo suspense da dama do mistério, Agatha Christie, em 2001. Antes dele, Ingmar Bergman (Sorrisos de Uma Noite de Verão), Pierre Kast (Amores Fracassados) e Federico Fellini (A Doce Vida e Oito e Meio), todos, de alguma forma, pagaram seu tributo à Regra do Jogo.

Um fim de semana no campo, em La Colinière. O Marquês de La Chesnaye reúne aristocracia para uma caçada, e um baile de máscaras. Robert é seu nome e ele está farto da amante, Geneviève. Espera reconquistar a mulher, Christine. Entre os convidados está um amigo da família, Octave, que trouxe o aviador André, e ele ama Christine. Forma-se uma ciranda amorosa e Christine, ao descobrtir a infidelidade do marido, resolve partir. A regra do jogo – relações de sexo e poder, de dissimulação e hipocrisia – inclui o andar de baixo. Os criados relacionam-se (na cama) entre eles e com os pastrões - sim, você já percebeu tudo. A série Downtown Abbey também bebeu na fonte de Renoir. Afinal, é umas criação do roteirista de Altman, Julian Fellowes.

Christine resolve finalmente partir com Octave, mas é aí que os quiprocós se intensificam. Christine toma emprestado o casaco da mulher do caçador, e ela, Lysette, atira na cara de Octave que ele é muito velho para satisfazer Christine. Octave envia então André ao jardim para encontrar Christine. O caçador pensa que é sua mulher que o está traindo e dispara no 'amante'. No final, todos pensam que foi o Marquês que atirou, e ninguiérm irt lhe cobrar o crime, tal é a regra do jogo. O próprio Renoir dizia que quis fazer dessa história uma comédia elegante, no estilo de Marivaux – embora sua origem esteja num texto popular de Alfred de Musset, Les Caprices de Marianne -, mas terminou rendido pelo seu aspecto trágico. Na época, com a guerra estourando no horizonte, o filme causou mal-estar pela representação da elite francesa que haveria de aderir ao nazismo no governo de ocupação de Vichy.

O filme foi mal-compreendido, e mal-aceito. Um letreiro foi ascrescentado, a título de advertência, para esclarecer que Renoir não estaria querendo fazer um comentário social, mas uma obra de diversão. Não deu muito certo - quando A Regra do Jogo estreou em Paris, em julho de 1939, cinema foram invadidos por espectadores enfurecidos que queriam queimar as cópias. Todos conhecemos esse filme - a extrema direita não reconhece nada nem ninguém, a não ser ela mesma. Em toda essa história, dois personagens destacam-se, por encarnar uma certas ideia de integridade, o aviador, um idealista romântico, interpretado por Rolsand Toutain, e Octave, o próprio Renoir. Christine/Nora Gregor era ambivalente – casou-se com o Marquês e não esperou André, que fez a travessia do Atlântico, de avião, para ir ao seu encontro.

Três semanas após a estreia, o filme foi banido pelas autoridades. A imprensa nacionalista (antissemita?) caiu matando porque Marcel Dalio, que fazia o Marquês, era judeu e Nora era uma refugiada austríaca (que falava um francês sofrível). Renoir queria Simone Simon no papel de Nopra, mas o orçamento limitado não lhe permitiu contratar talvez a estrela francesa mais cara da época. Ele nunca se arrependeu. Dizia que Nora se saiu muito melhor do que esperava, e ela tem, realmente, cenas muito boas. Nas chegada de André ao castelo faz uma apaixonada defesa da amizade. A Regra do Jogo está longe de ser perfeito, mas isso não impediu que sua fama crescesse. Quando reestreou, em cópia nova, em 1965, foi considerado um grande clássico do cinema francês.

Algumas cenas são antológicas. A caçada revela o pior da humanidade – ilógica, irresponsável e cruel -, em cenas de umas selvageria que, na época foi considerada chocante. Mesmo com toda a violência explícita do cinema atual, segue fortíssima. No baile de mácaras, alguns hóspedes usam fantasias de caveiras e a festa vbiras uma verdadeira dança da morte. Algumas frases do diálogo sãso esclarecedoras - “Pessoas sinceras são muito chatas”, “Vivemos um tempo em que tudo virou uma grande mentira”

Logo depois de A Regra do Jogo, Renoir foi à Itália para realizar La Tosca, mas a produção foi interrompida pela guerra e ele virou non grato pelo nazi-fascismo. Terminou fugindo para os EUA, onde adquiriu a cidadania norte-americana – seu avô materno havia sido um dos pioneiros fundadores de Dakota -, mas não se adaptou aos métodos de Hollywood. Nos anos 1950, ganhou todos aqueles defensores apaixonados na nouvelle-vague. Em 1966, A Regra do Jogo foi votado numa enquete na França como o melhor filme europeu de topdos os tempos. Nos anos 2000, O Boulevard do Crime, de Marcel Carné foi para o trono, mas o clássico de Renoir permaneceu entre os melhores.