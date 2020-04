Clássico do dia: 'O Terceiro Homem' denunciou degradação social no pós-guerra

Até o fim da vida – em 1991, aos 86 anos -, Graham Greene foi reputado como um possível ganhador do Nobel de Literatura. Escritores muito menos importantes do que ele foram contemplados com o prêmio da Academia Sueca, mas Greene permaneceu um impávido colosso – o autor que explorou a ambivalência moral e política do homem e da sociedade modernos, sobre os quais refletiu de uma perspectiva católica. Isso é particularmente claro no roteiro que escreveu para O Terceiro Homem, de Carol Reed, de 1950.

Na época, o filme causou comoção. Reed foi indicado para o Oscar de direção e The Third Man, título original, contemplou Robert Krasker com a estatueta de melhor fotografia em preto e branco. Os prêmios principais, de melhor filme, direção e roteiro, foram para All About Eve/A Malvada, de Joseph L. Mankiewicz. Orson Welles interpreta seu personagem mais emblemático em filmes que não realizou. Foi ignorado pela Academia, mas, em compensação, o filme parece tão 'wellesiano' que se criou a lenda de que teria sido dirigido, ou pelo menos supervisionado por Welles. No Dicionário de Cinema, Jean Tulard destaca a injustiça com Reed. Ex-ator de teatro e secretário particular do escritor Edgar Wallace, ele já possuía identidade e prestígio próprios, graças a filmes como O Jovem Mr. Pitt, Sob a Luz das Estrelas, O Condenado e O Ídolo Caído.

Há 70 anos, O Terceiro Homem já era visto como um sintoma do mal-estar contemporâneo e um (quase) documentário sobre a degradação dos valores na sociedade do pós-guerra. A própria história ajuda a iluminar isso. Joseph Cotten faz Holly Martins, o norte-americano raso, mas bem-intencionado, que procura em Viena, logo após a 2.ª Grande Guerra, o amigo Harry Lime. Joseph Cotten, que fora ator de Welles em Cidadão Kane, de 1941, é quem faz Holly e o próprio Welles interpreta Lime. Embora o amigo seja dado como morto num aciodente, Holly não se conforma e resolve investigar. Descobre coisas sinistras, e começa a desconfiar de que ele esteja vivo. Numa cena que ficou célebre, persegue o fantasma de Lime nos esgotos da cidade. A fotografia com recorte expressionista, baseada em luzes e sombras, e a trilha com música de cítara de Anton Karas realçam o aspecto de thriller, mas o filme é muito mais um estudo de personagens.

Em outra cena que ficou célebre, Holly anda na noite vienense. Um gato vagabundo mia numa porta, Holly volta-se, a música de cítara cresce, criando tensão. O gato lambe um sapato. A câmera sobe e recortado naquela porta está Orson Welles, como Harry Lime. Vivo! Na evolução da trama, Holly e Lime reencontram-se no parque de diversões e o 'amigo' propõe a Holly que se junte a ele no lucrativo mercado paralelo da cidade. Lime está rico comercializando a penicilina que pode salvar vidas, mas ele transforma em leilão, garantindo o produto a quem paga mais. O ingênuo (e moral) Holly horroriza-se. Lime faz a comparação - “Durante séculos a Suíça viveu em paz, e o que produziu? O relógio cuco. A Itália teve os Bórgias, assassinos por natureza, e eles produziram o Renascimento.”

Diante da revelação, Holly chega a desejar que o amigo estivesse morto de verdade. Cuidado – como num filme de terror, seu desejo pode realizar-se. Nas suas andanças, Holly se envolve com a garota, interpretada por Alida Valli, a mais internacional estrela italiana daquele tempo, que já havia filmado com Alfred Hitchcock em Hollywood e faria a Livia Serpieri do clássico de Luchino Visconti, Sedução da Carne, de 1954. O amor proporciona a Holly uma decepção tão grande quanto a amizade traída. E dê-lhe cítara na trilha. O 'herói' está sozinho contra a cidade, o mundo. O filme cada vez masis barroco, sombrio. Por meio do oficial do Exército de Trevor Howard, Greene (e Reed) refletem sobre a organização social e o papel que, dentro da ordem, tem a corrupção. O que ele diz continua fazendo todo sentido em tempos de pandemia, quando os preços de artigos essenciais disparam e kits de segurança, como a penicilina no filme, somem do mercado.

Lime não representa o mal em sua forma tradicional. É calculista e manipulador. A complexidade do filme está no fato de que Greene e Reed o transformam num sujeito muito mais magnético – sedutor – do que o opaco (e tolo) Holly. Quando esse último perde tudo, nós, o público, não somos atingidos. Mas Welles foi. Esse estudo da corrupção foi decisivo para a composição do personagem que ele cria em A Marca da Maldade, de 1958, que também dirigiu.