Clássico do Dia: 'O Mundo não Perdoa' foi um marco do cinema versus racismo

Havia uma nova consciência negra nos EUA, na segunda metade dos anos 1960. Na década que mudou tudo, os afrodescendentes saíram do gueto reclamando seus direitos. Organizaram-se marchas, as cidades do Sul arderam nos protestos. Duas vias, a pacífica do Dr. Martin Luther King, a convulsiva de Malcolm X. Em 1963, Sidney Poitier fizera história ao receber o Oscar de melhor ator por Uma Voz nas Sombras/Lillies of the Field, de Ralph Nelson. Quatro anos mais tarde, Poitier de novo fez história como Virgil Tibbs, o policial da cidade grande que deixa em polvorosa uma cidadezinha racista, ao resolver caso de assassinato para xerife bronco.

No Calor da Noite/In the Heat of the Night recebeu o Oscar de melhor filme, Rod Steiger, o xerife, foi melhor ator – tem gente que jura que foi por que a Academia quis se penitenciar por não lhe haver atribuído o prêmio pelo judeu usurário, atormentado pelas lembranças do Holocausto, no pungente O Homem do Prego/The Pawnbroker, de Sidney Lumet -, mas a estatueta de direção de 1967 foi para o Mike Nichols de A Primeira Noite de Um Homem/The Graduate, com Dustin Hoffman. Quase 20 anos antes, em 1949, a Academia esquecera-se de premiar Intruder in the Dust, que Clarence Brown adaptou do romance de William Faulkner, com roteiro de Ben Maddow (e o escritor deu uma mexidinha no script). Lançado no Brasil como O Mundo não Perdoa, foi um marco na vertente do cinema versus racismo, focando a questão do negro, mas hoje está um tanto – e injustamente – esquecido.

Pauline Kael, a mais famosa crítica de cinema da 'América', queixava-se de certas frases, verdadeiras sentenças que tentavam aplacar as boas consciências culpadas, mas até ela reconhecia que se tratava de um trabalho superior, o melhor de Brown. Cineasta de prestígio na Metro, ele foi, no estúdio, o diretor oficial de Greta Garbo, com quem fez, entre 1926 e 37, nada menos de sete filmes, incluindo A Carne o Diabo, Mulher de Brio, Anna Karenina e Madame Waleska. A aposentadoria antecipada da estrela não acabou com seu status e Brown ganhou permissão especial de Louis B. Mayer para fazer, na Fox, o espetacular E as Chuvas Chegaram. Voltou à Metro para novos sucessos – A Mocidade É Assim Mesmo, Virtude Selvagem – até, de repente, se aventurar por essa seara do cinema mais social.

Vale lembrar que, em 1944, William Wellman já realizara Consciências Mortas/The Ox-Bow Incident, western que causou sensação pelo tema do linchamento, que ainda era um fenômeno tão frequente quanto brutal na sociedade sulista. Brown, com base em Faulkner, retornou ao tema, e com o foco na raça. Lucas Beauchamp é um negro altivo, tem seu pedaço de terra, vai à igreja, tudo muito certo. Como no livro, ele é teimoso e insuportável, e enfurece os brancos do condado pelo simples fato de ter consciência do próprio valor e recusar-se a ser submisso. Torna-se um estorvo, e basta um assassinato não resolvido para que a comunidade resolva transformá-lo em bode expiatório. Lucas sofre linchamento moral, e está a um passo de ser linchado de verdade - destruição física. O xerife sabe que ele é inocente, mas está atado.

Quem tenta reverter o quadro é o garoto branco Chick, interpretado por Claude Jarman Jr., que havia sido o jovem que tenta salvar o cervo que destroi a plantação da família em Virtude Selvagem, do próprio Brown. No passado, Chick gozou da hospitalidade de Lucas, e tentou pagar por ela, o que ofendeu o hospedeiro. Sentindo-se em dívida moral com o velho - toda a questão do filme é de ética -, Chick tenta ajudá-lo, mas, no limite, quem salva Lucas é a velhinha Elizabeth Patterson, ao oferecer a evidência que leva ao culpado. E ela faz isso porque é o certo, doa a quem doer. Apesar do desfecho, não é um happy end, porque a permanência de Lucas, a consciência de que tentaram eliminá-lo injustamente, será um peso para todos.

Brown filmou sua história em Oxford, no Mississippi, com figuração local. Anos depois, Bob Dylan compôs Oxford Town, inspirado nas violentas manifestações que marcaram a admissão de um estudante negro, James Meredith, na universidade local, em 1962. “No cômputo geral, é um bom filme”, disse o exigente Faulkner. O Mundo não Perdoa foi muito mais do que isso. Não é preciso remontar a O Nascimento de Uma Nação, de David Wark Griffith, de 1915, para lembrar como negros eram tratados – e linchados – no Sul, que permaneceu até os anos 1970 reduto da KKK, como bem mostrou Spike Lee no premiado (Oscar de 2019) Infiltrado na Klan. O Mundo não Perdoa é um marco, um clássico. E Juano Hernandez, que faz Lucas Beauchamp, é genial. Hernandez veio do teatro e, no cinema, trabalhou com o pioneiro negro Oscar Michaeux. Claro – não foi nem indicado para o Oscar.

