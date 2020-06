Clássico do Dia: 'El Chacal de Nahueltoro' mostra o olhar do criminoso que se regenera tarde demais

Talvez, para situar a importância de El Chacal de Nahueltoro como clássico do cinema latino-americano, e mundial, seja preciso adotar a primeira pessoa. No começo dos anos 1970, o Brasil vivia numa ditadura militar. Após o AI-5, em dezembro de 1968, as forças de segurança foram autorizadas a ampliar a perseguição consequente repressão à esquerda revolucionária, aos movimentos democráticos e à Igreja progressista. A democracia era tutelada, uma farsa. Havia intimidação política . O cale-se virou norma. No cinema, na música, no teatro. O regime coibia tudo, quando não em nome do combate à subversão, no da defesa da família, da moral e dos costumes. Naquela época já era jornalista de cinema – em Porto Alegre. Ocorria uma coisa curiosa.

Uruguai e Argentina também viviam ciclos ditatoriais, mas fosse porque a cinefilia era mais forte nesses países – afinal, foi a crítica uruguaia que descobriu Ingmar Bergman -, os filmes proibidos no Brasil conseguiam chegar ao circuito nesses países, especialmente no Uruguai. De Porto Alegre a Montevidéu era uma noite de sono, de ônibus. Era possível sair na sexta-feira à noite e estar de volta na segunda pela manhã. Foi assim, participando dessas excursões culturais, que uma geração de críticos gaúchos – Tuio Becker, Hiron Goidanich, Hélio Nascimento, o autor do texto – conseguiu ver Laranja Mecânica, Último Tango em Paris, Estado de Sítio, para citar só alguns exemplos, muito antes que estreassem no Brasil.

Laranja estreou num sábado, à meia-noite. Sessão trasnoche. Naquela época, a agitação era imensa em Montevidéu. Universidades e sindicatos, estudantes e obreros realizavam a aliança gramsciana. Distribuíam-se panfletos em cada esquina. Um desses panfletos anunciava, tipo 9 da noite, um filme que estava dando o que falar no Chile. Era O Chacal. E aqui um parêntese. Enquanto no Brasil a censura tentava paralisar, senão destruir a produção cultural, em todo o mundo o cinema passava por uma transformação. Em Hollywood, fora abolido o Código Hays, que disciplinava o uso do sexo e da violência na telas, e uma nova era se iniciava. Na França, surgira, no fim dos 1950, a Nouvelle Vague, que se espalhou como tsunami pelo mundo.

No Brasil, uma geração de jovens cineastas nutrida pela nova onda e pela herança do neo-realismo - que florescera na Itália devastada pela guerra -, gestou o Cinema Novo. Na Itália, e também, na França, o cinema político dava as cartas. Maio de 68 ainda estava no horizionte. Costa-Gavras, Francesco Rosi, Gillo Pontecorvo, Elio Petri, Damiano Damiani, Giuliano Montaldo. O foco voltava-se para a América do Sul, para o Chile. Em meio às ditaduras que proliferavam no Cone Sul, o Chile empossara um governo de esquerda, eleito democraticamernte. Salvador Allende iniciou uma era de reformas. Terminou em golpe - o pinochetaço, naquele 11 de setembro (de 1973). Mas antes houve a primavera de Santiago. A vida cultural explodia. Na música, Quilapayun, Victor Jara. A Cantata de Santa Maria Iquique.

'Ustedes que ya escucharon

la historia que se contó

no sigan allí sentados

pensando que ya pasó.

No basta sólo el recuerdo,

el canto no bastará.

No basta sólo el lamento,

miremos la realidad.'

No cinema, novos diretores – Miguel Littín, Raul Francia, Raul Ruiz, Patricio Contreras, Patricio Guzmán. Alguns foram calados, outros seguiram, mesmo na diáspora. Uma nova geração despontou.

Assim como O Assalto ao Trem Pagador e o Bandido da Luz Vermelha inspiraram grandes filmes – fundadores – de Roberto Farias e Rogério Sganzerla no Brasil, no Chile houve o caso de Jorge del Carmen Valenzuela Torres, dito El Canaca, El Chacal. Jorge também se identificava como José del Carmen. É seu nome no filme. Criado em condições sub-humanas, esquecido pela sociedade, esse homem cometeu seis assassinatos na localidade de Nahueltoro. Bêbado, matou a mulher com quem se ligara e os cinco filhos dela. O bebê foi morto a patadas. O caso repercutiu. O assassino foi caçado feito bicho. Foi preso e, na cadeia, privado da liberdade, teve o que o mundo, até então, lhe negara - uma educação. Alfabetizou-se, adquiriu uma profissão, tomou consciência de seus crimes hediondos. Tornou-se um bom filho. Poderia voltar reabilitado para o convívio social, mas o sistema lançou contra ele a força da lei. Educou-o para matá-lo. Sem chance.

Pode parecer difícil falar, tanto tempo depois – quase 50 anos –, de um filme a que só se assistiu uma vez, mas a emoção não se apaga. Permanece viva e forte na lembrança. Naquele sábado distante, tentar ver depois o Stanley Kubrick foi um anticlímax. O impacto de Laranja Mecânica ficou diminuído, senão foi anulado. O interessante é que a história de Alex, o personagem do romance futurista de Anthony Burgess, tem muito em comum com a de José del Carmen. São outsiders. Presos, passam por processos educacionais. Alex, pelo tratamento Ludovico, de olhos bem abertos. O espectador torce para que ele não seja domesticado, e Kubrick atende o desejo. Littín, com base na história real, não. Como o diretor disse ao repórter, numa entrevista realizada décadas depois, o Chacal não morreu ao ser fuzilado. Morreu ao nascer naquelas condições, ao nunca ter tido vida. A que conquistou, a duras penas, lhe foi suprimida.

A década de 1960 começara com O Bandido Giuliano, do italiano Francesco Rosi. Em 1967, em Hollywood, Richard Brooks adaptara o romance de não ficção de Truman Capote, A Sangue-Frio, sobre uma dupla de assassinos que mata uma família inteira. Individualmernte, eram inofensivos. Juntos, viraram máquinas de matar. Foram presos, julgados e condenados – à morte. Em 1969/70, quando Littín estava estreando seu Chacal no Chile, em plena campanha de Allende, François Truffaut apresentava na França O Garoto Selvagem. O próprio Truffaut, como o Professor Itard, resgatava Victor do seu estado primitivo. Em 1971, foi o Kubrick. Todos esses filmes, se não influenciaram Littín, marcaram o público que viu o dele. De todos, o mais parecido é o de Brooks e, mesmo assim, a semelhança é superficial. Brooks, com base no Capote, olha de fora, o olhar da sociedade, por mais que psicanalise seus assassinos. Littín olha de dentro, o olhar do criminoso que se regenera – tarde demais.

O filme dele divide-se em duas partes, talvez quatro. Tem todo o processo de construção da monstruosidade de José. Os crimes, a perseguição, o linchamento, a prisão. Littín filmou com atores naturais, com exceção de um ou outro papel e, claro, o extraordinário Nelson Villagra como o protagonista. No começo, José nem parece gente. É bicho acuado. Na cadeia, o primeiro a olhá-lo com compaixão é o padre. Termina por socializar. Uma cena – a partida de futebol. Quando chuta, devolvendo a bola que veio parar perto dele, dá o primeiro sorriso. Cada etapa do seu crescimento humano é uma vitória, mas condenada. O pelotão de fuzilasmento o aguarda no fim da linha. José del Carmen é Prometeu. O filme concorreu em Berlim, em 1969. Recebeu uma recomendação do júri católico.

Como a de muitos chilenos, a vida de Littín foi quebrada pelo golpe militar. Condenado ao exílio, filmou em diferentes países. As Atas de Marúsia, sobre a revolta do salitre, Viva el Presidente, adaptado de O Recurso do Método, de Alejo Carpentier, sobre a tirania do Estado, com Nelson Villagra, de novo. No começo dos anos 1980, foi indicado para o Oscar por Alcino y El Condor, representando a Nicarágua. Mais alguns anos e voltou clandestino ao seu país para rodar um filme-denúncia, Acta General de Chile, um duro ataque à ditadura do General Pinochet. Boa parte de sua obra, a mais significativa, permanece inédita no Brasil. Outros grandes do continente terminaram resgatados em programações especiais e homenagens. O cubano Tomás Gutiérrez Alea obteve reconhecimento por La Muerte de Un Burocrata e Memorias del Subdesarollo. Alea poderia ter sido mentor de Gustavo Dahl, se O Bravo Guerreiro, de 1968, não fosse contemporâneo dos filmes dele. La Hora de los Hornos, grande clássico político dos argentinos Fernando Solanas e Octavio Getino, foi exibido, muito tempo depois, pelo Festival de Cinema Latino-americano.

Outros perderam o que teria sido o momentum. O Littín causou aquela comoção no repórter que o viu no Uruguai, em 1972. Em 1974, foi a vez do argentino Hector Olivera, em Buenos Aires, e o repórter também estava lá. Os cinemas lotaram na estreia de La Patagonia Rebelde, cuja autorização para ser exibido havia sido assinada pelo presidente Juan Domingo Perón. A história da repressão do Exército a uma greve de mineiros e a consciência tardia do chefe militar que serviu aos interesses estrangeiros calava fundo nas plateias portenhas. O filme termina na cara atônita de Hector Alterio, enquanto os gringos cantavam 'For he's a jolly good fellow'. A juventude saía das salas diretamente para as ruas, com seu canto de guerra - “Si Evita viviera, seria montonera.” Morto Perón, assumiu sua então mulher, Maria Estela 'Isabelita' Perón, que revogou a liberação. São todos filmes que fizeram história, clássicos.

Filme pode ser visto no YouTube.