Clássico do Dia: 'De Crápula a Herói' é um dos melhores filmes de Rossellini

No fim dos anos 1940, Roberto Rossellini havia virado um herói na Itália, mas não foi por causa de Roma, Cidade Aberta, seu clássico de 1946, que críticos e historiadores consideram o marco zero do neorrealismo, por mais que tenha sido precedido por experimentos de Luchino Visconti (Obsessão) e Vittorio De Sica (A Culpa É dos Pais), ambos de 1942. As feministas poderão ficar arrepiadas pelo que será visto como machismo dos italianos, mas a glória de Rossellini devia-se ao romance com Ingrid Bergman. Depois de ver Roma Città Aperta, a maior estrela de Hollywood, na época, ofereceu-se, incondicionalmente, para trabalhar com ele. Fizeram Stromboli, em 1949. Ingrid largou tudo - marido, família, filhos - e iniciou uma união de sete anos e cinco filmes. Mas, em 1956, Rossellini foi filmar uma série na Índia. Envolveu-se com uma indiana, Sonali Das Gupta, e para a mídia da época o escândalo foi maior ainda. A Bergman, abandonada! Repudiada!

Iniciou-se nova fase. Índia foi recebido com frieza, ou pelo menos sem entusiasmo no Festival de Cannes, onde as declarações do autor sobre 'a morte do cinema' também provocaram polêmica, e até irritação. O cinema, morto, no ano da consagração da nouvelle vague com François Truffaut e Alain Resnais? Em 1958/59, Rossellini parecia liquidado. Críticas reticentes, quando não hostis. Somente Jean-Luc Godard fez a defesa intransigente de Índia. Chegou a dizer que a nouvelle vague já era passé e Rossellini inaugurava o cinema do mundo. O diretor andava mal. Devia os olhos da cara. A Bergman, que parecia ter aceitado muito bem o romance com Sonali - ela também tivera um affair com Lars Schmidt enquanto Roberto esteve na Índia - entrou na Justiça, pedindo a guarda dos filhos. Havia recebido o Oscar por Anastásia, a Princesa Esquecida, de 1956 - que foi seu passaporte de retorno a Hollywood -, apresentava com sucesso uma peça em Paris (Chá e Simpatia), ameaçava casar-se com Lars e mudar com as crianças para a Suécia. Rossellini instalou-se temporariamente na França, onde foi ajudado, financeiramente, por amigos (Truffaut, Jean Renoir, o crítico André Bazin, que morreria em seguida).

Orgulhoso, o diretor, que se vangloriava de fazer cinema experimental, não comercial, começou a encarar a necessidade de aderir ao segundo. Precisava fazer caixa, e rápido. Recusou a oferta do produtor Carlo Ponti para fazer Duas Mulheres - e o filme foi feito com Sophia Loren no papel da mãe; originalmente, ela seria a filha; Sophia ganhou um mundaréu de prêmios - foi melhor atriz em Cannes, venceu o prêmio da Associação de Críticos de Nova York, o Oscar, o Bambi, o Bafta, o David di Donatello etc) -, mas terminou aceitando Il Generale della Rovere. Lançado no Brasil como De Crápula a Herói, é um de seus melhores filmes. O melhor? Pode até ser. Em Veneza, dividiu o Leão de Ouro com outra produção italiana - A Grande Guerra, de Mario Monicelli. E aqui cabe uma contextualização. Com a morte de Pio XII, tornou-se papa um cardeal bonachão, Giovanni Roncalli. Com o nome de João XXIII, ele provocou uma verdadeira revolução da igreja. Começou exortando a Itália a encarar o próprio passado, fazendo um exame de consciência da época do fascismo.

Houve um revival da guerra com Rossellini, De Sica e muitos outros - a guerra de Monicelli era a 1.ª. Baseado numa história real que foi proposta a Rossellini por... Amidei, mostra um crápula que atua como informante dos nazistas, aliados aos fascistas. Esse homem vai preso, sob a falsa identidade do General Della Rovere, que existiu de fato e foi o líder da resistência. A ideia é que ele ganhe a confiança dos presos e colha informações para identificar militantes e desbaratar o movimento. Na cadeia, Bardone descobre uma dignidade que nem ele sabia possuir. Objeto de admiração e estima dos demais presos, ele cola ao papel e prefere morrer com honra a delatar. Akira Kurosawa nunca assumiu, mas é provável que tenha sido esse filme a inspiração para Kagemusha, a Sombra do Samurai, 20 anos depois.

Apesar do prêmio em Veneza, De Crápula a Herói não foi uma unanimidade. Antigos militantes comunistas acusaram Rossellini, como bom cristão, de empobrecer o debate político por meio da saída humanista - sacrificial. O filme já nasceu com o compromisso de estar pronto para Veneza. Entre o início da filmagem, no fim de julho, e a apresentação no Lido foram menos de dois meses. Dois! Ele filmava e seu filho editava o material e trabalhava o som à noite. Rossellini usou a lente Pancinor, que foi a primeira zoom. Para tornar a rodagem mais rápida, adotou o plano-sequência. Vittorio De Sica é quem fazia o papel, e o diretor revelou depois que seu maior desafio foi levar o consagrado ator e diretor à interpretação mais despojada de sua carreira. Ele pedia sempre 'menos', e não repetia as cenas. Certa vez, numa cena chave, o produtor pediu-lhe que refilmasse. De Sica repetiu, e tratou de fazer melhor ainda, mas sabia que Rossellini não abriria mão de usar a primeira tomada, o que ocorreu. A crítica elogiou o profissionalismo, o acabamento. Para o diretor, experimentalista convicto, o elogio soou como ofensa. Ele tendia a esquecer o filme entre os seus melhores, mas é um clássico, e De Sica é genial.