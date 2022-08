Cinzas de Anne Heche são colocadas em mausoléu de histórico cemitério de Hollywood

As cinzas da atriz Anne Heche foram depositadas em um famoso cemitério de Los Angeles ao lado de muitos astros de Hollywood, disse sua família na terça-feira, 23. O corpo de Heche foi cremado e os restos mortais foram colocados em um mausoléu no Hollywood Forever Cemetery, quase duas semanas depois que ela foi declarada morta em um hospital por ferimentos sofridos em um acidente de carro que explodiu em chamas.

O filho de Heche, Homer Laffoon, disse que ele e outro filho da atriz, Atlas Tupper, “estão convencidos de que nossa mãe adoraria o local que escolhemos para ela; é lindo, sereno e ela estará entre seus pares de Hollywood.”

O cemitério se tornou nos últimos anos um centro cultural para exibições de filmes, apresentações musicais e festivais. Laffoon assistiu a um concerto da banda My Morning Jacket lá após a morte da mãe, com ingressos comprados antes de ela morrer. Ele adorou a vibração do local e tomou isso como um sinal de que o túmulo dela deveria estar lá.

"Hollywood Forever é um lugar vivo", disse Laffoon, em comunicado. Um pequeno memorial privado será realizado assim que a lápide de Heche for gravada.

“Ela era nossa mãe, mas a gentileza e a manifestação dos últimos dias nos lembraram que ela também pertence a seus fãs, à comunidade de entretenimento e agora, à História”, continua o comunicado.

Fundado em 1899 e localizado perto do lote da Paramount Pictures, o cemitério abriga os túmulos de atores como Judy Garland e Douglas Fairbanks, e de músicos como Chris Cornell e Johnny Ramone.

O local de Heche no mausoléu do Jardim das Lendas do cemitério fica próximo ao de Mickey Rooney e de frente a um lago onde os restos mortais de Burt Reynolds foram recentemente realocados.

Turbulência pessoal

Heche tinha 53 anos e figurou entre as maiores estrelas de cinema do final dos anos 1990, contracenando com atores como Johnny Depp e Harrison Ford. Trabalhou consistentemente em filmes e programas para televisão por mais de três décadas. Mas a turbulência pessoal, que ela descreveu em um livro de memórias e entrevistas, muitas vezes a perseguia.

Em 5 de agosto, seu carro saltou de um meio-fio e colidiu com uma casa no oeste de Los Angeles. Tanto o carro quanto a casa pegaram fogo. Ela foi declarada com morte cerebral em 11 de agosto e foi mantida viva por mais três dias para que seus órgãos pudessem ser doados.

Sua morte foi considerada um acidente, e a causa foram ferimentos por inalação e queimaduras, de acordo com o legista do condado de Los Angeles.