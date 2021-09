Cinemas tem novo Clint Eastwood, e ‘Nomadland’ chega ao streaming

É sempre uma boa notícia um novo filme de Clint Eastwood na praça. Aos 91 anos, ele dirige e estrela Cry Macho – O Caminho para a Redenção, sobre um velho astro de rodeios que precisa conviver com um menino.

Outro destaque dos cinemas é Meu Nome É Bagdá, de Caru Alves de Souza, sobre uma adolescente skatista em São Paulo.

O streaming também vem bombando, com festivais dedicados ao cinema russo recente, a longas de diretoras alemãs e aos últimos 60 anos de filmes da Coreia do Sul, além da polêmica Trilogia Paraíso, de Ulrich Seidl, sobre três mulheres à procura de amor.

Também dá para assistir a Nomadland, o grande vencedor do Oscar 2021, que tornou Chloé Zhao a segunda diretora a levar a estatueta em sua categoria.

PRÉ-ESTREIAS

Aranha

Dir. Andrés Wood. Na década de 1970, três nacionalistas que formam um triângulo amoroso lutam para derrubar o presidente Salvador Allende e acabam cometendo um crime que os separa. Décadas depois, um deles é preso, ainda motivado pela causa, e ameaça a vida dos outros dois. Sábado, às 16h10, no Petra Belas Artes.

A Dona do Barato

Dir. Jean-Paul Salomé. Isabelle Huppert é uma tradutora que trabalha para a polícia e acaba se tornando traficante de drogas. Sábado, às 14h, no Reserva Cultural, e 14h10, no Petra Belas Artes.

ESTREIAS

Cry Macho: O Caminho para a Redenção

Dir. Clint Eastwood. O diretor é um ex-astro de rodeios e criador de cavalos encarregado de trazer o filho de seu ex-patrão do México para os Estados Unidos.

Meu Nome é Bagdá

Dir. Caru Alves de Souza. Vencedor da seção Geração 14Plus no Festival de Berlim, fala de Bagdá (Grace Orsato), uma skatista que encontra sua turma ao conhecer outras meninas como ela.

Los Lobos

Dir. Samuel Kishi Leopo. Ganhador do Grande Prêmio da seção Geração KPlus no Festival de Berlim, fala de duas crianças que passam o dia dentro do apartamento sonhando com a Disney depois de cruzarem a fronteira do México para os Estados Unidos.

Filho-Mãe

Dir. Mahnaz Mohammadi. Mãe solteira, Leila tem dificuldades de sustentar os dois filhos no Irã. Ela recebe uma proposta de casamento, mas o homem exige que mande seu menino para longe.

Reação em Cadeia

Dir. Márcio Garcia. Guilherme (Bruno Gissoni) descobre um desfalque na empresa em que trabalha e ainda termina envolvido em um esquema criminoso por causa de Lara (Monique Alfradique), sua ex-namorada do colégio.

Mate ou Morra

Dir. Joe Carnahan. Ex-agente das forças especiais, Roy (Frank Grillo) é obrigado a reviver o dia de sua morte inúmeras vezes. O elenco conta também com Naomi Watts e Mel Gibson.

Uma Nuvem no Quarto Dela

Dir. Zheng Lu Xinyuan. Ao voltar para casa para o Ano Novo Chinês, a jovem Muzi precisa lidar com os pais, agora separados, e sente-se deslocada entre o passado e o presente. Vencedor do prêmio Tigre em Roterdã. Na Supo Mungam Plus.

Knives and Skin

Dir. Jennifer Reeder. Uma cidade mergulha no medo após o desaparecimento de uma adolescente neste misto de drama, suspense psicológico e musical. Na MUBI.