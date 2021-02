Cinemas de Nova York reabrem após um ano fechados por causa da pandemia

Os cinéfilos poderão voltar a ver filmes na tela grande a partir de 5 de março em Nova York, quase um ano após o fechamento dos cinemas devido à pandemia, informou o governador Andrew Cuomo nesta segunda-feira, 22.

No entanto, a capacidade será limitada a 25% e não pode haver mais de 50 pessoas por sala, disse Cuomo em sua conta no Twitter.

“Assentos marcados, distanciamento social e outros cuidados de saúde serão adotados”, disse o governador.

Autoridades de Nova York fecharam cinemas, teatros, salas de concerto e estádios no dia 17 de março, no início da pandemia do coronavírus, que deixou quase 29 mil mortos na cidade, a maioria entre março e maio.

A taxa de testes positivos para covid-19 na cidade de Nova York está em seu nível mais baixo em várias semanas: a média dos últimos sete dias caiu para 4,5% contra mais de 6% no início de janeiro, de acordo com o estado dados do governo.

O declínio levou Cuomo a reduzir as restrições para salvar muitas empresas da falência.

Os restaurantes foram habilitados a receber clientes nas dependências no dia 12 de fevereiro, com 25% da capacidade.

O governo estadual anunciou este mês a reabertura parcial de estádios e grandes auditórios com capacidade máxima para 10.000 pessoas, mas recebendo apenas 10% deste público.

O estádio Barclays Center será o primeiro a reabrir para receber os 2.000 espectadores do jogo da NBA do Brooklyn Nets contra o Sacramento Kings nesta terça-feira, 23.