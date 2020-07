Cinemas começam a reabrir na China após meses fechados por conta da pandemia

XANGAI — Alguns cinemas nas cidades chinesas de Xangai a Chengdu reabriram, nesta segunda-feira, 20, após passarem seis meses fechados, aumentando a esperança de que o segundo maior mercado de filmes do mundo possa começar a se recuperar de perdas dolorosas devido à pandemia de coronavírus.

Autoridades chinesas disseram na semana passada que permitiriam que os cinemas em áreas de baixo risco retomassem as operações de maneira restrita, uma notícia muito esperada pela indústria do entretenimento.

Desde março, as infecções por covid-19 caíram acentuadamente e a maior parte do país agora é classificada como de baixo risco. Nos últimos dias, no entanto, partes de Urumqi, capital da região oeste chinesa de Xinjiang, foram classificadas como de risco médio a alto devido a um novo surto.

“Ontem à noite eu estava tão empolgada, tão empolgada. Eu quase nem dormi”, disse uma moradora de Xangai que deu seu sobrenome como Yao enquanto entrava na fila nesta segunda-feira para o cinema — com uma máscara facial — para assistir à estreia de A First Farewell, um filme ambientado em Xinjiang.

Ainda assim, muitas cidades mantiveram seus cinemas fechados na segunda-feira, quando o governo chinês informou que deixaria a decisão final sobre a abertura às autoridades locais.

A Wanda Film, que administra mais de 600 salas de exibição em todo o país, disse à Reuters que abriu 43 salas na segunda-feira, 10 delas em Xangai.