Cinemas americanos trazem de volta 'Vingadores: Ultimato', com cenas inéditas

Vingadores: Ultimato, o segundo filme de maior bilheteira da história, voltará aos cinemas americanos com cenas inéditas no último final de semana deste mês, informaram nesta quarta-feira os portais Screen Rant e Comicbook.com.

O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, confirmou a estes dois sites que Ultimato voltará às telonas menos de dois meses depois da estreia oficial, com a intenção de se transformar no longa-metragem com maior arrecadação de todos os tempos.

Ultimato é o segundo filme de maior sucesso de bilheteira da história (sem levar em conta a inflação), com US$ 2,74 bilhões no mundo todo, mas não superou Avatar (2009), que ainda mantém o recorde, com US$ 2,78 bilhões.

Para tentar esse feito, o final de semana de 28 de junho parece o melhor momento, já que poderá evitar concorrer de forma direta com Toy Story 4, que estreará amanhã e está sendo bastante aguardado pelo público.

A nova versão servirá também de aperitivo para Homem-Aranha: Longe de Casa, que tem Tom Holland como protagonista e que deve ser lançado em 2 de julho.

Vingadores: Ultimato bateu o recorde de maior estreia da história, ao atingir US$ 1,22 bilhão logo no lançamento (incluindo final de semana, pré-estreias e dias seguintes).

Ao portal Screen Rant, Feige deu pistas sobre as novas cenas. "Depois dos créditos, haverá uma cena eliminada, um pequeno tributo e algumas surpresas", disse, que esclareceu que essa não é uma versão estendida do filme. Até o momento, não foi divulgado se a produção com cenas inéditas chegará ao Brasil.