Cinemam exibe inéditos da fase mexicana de Buñuel Para encerrar a programação de 2004 do Cineman, o Museu de Arte Moderna de São Paulo vai exibir, a partir de hoje, cinco filmes da fase mexicana do cineasta espanhol Luis Buñuel (1900-1983), dois deles inéditos em DVD e VHS no País: Escravos do Rancor, de 1953, e O Alucinado, de 1952. Outro atração será a exibição do final alternativo de Os Esquecidos, resgatado há pouco tempo no México. Completam a mostra Ensaio de um Crime, de 1954, Viridiana, de 1961, e O Anjo Exterminador, de 1962. As sessões acontecem aos sábados e domingos às 14 e 16 horas no MAM e, às terças, às 12 e 17 horas, na PUC. Também serão exibidos cinco curtas rodados em super 8, de Marcos Bertoni. A programação completa e a sinopse dos filmes podem ser acessadas no site do MAM. Cinemam Buñuel - MAM - Auditório Lina Bo Bardi (200 lugares), Parque do Ibirapuera, s/n.º portão 3. Telefones: (11) 5549-9688/ 5085-1300. Grátis. Até 12/12. PUC - Auditório Banespa Biblioteca Nadir Kfouri (40 lugares), Rua Monte Alegre, 984, Perdizes. Telefone: (11) 3670-8267. De 14/09 a 07/12