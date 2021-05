Cinema e streaming: confira os destaques do fim de semana

Fim de semana com frio em São Paulo pede um bom filme e pipoca - em casa ou nos cinemas, que voltaram a funcionar com restrições de público. Confira nossa seleção:

PRÉ-ESTREIA

Em Guerra com o Vovô

Dir. Tim Hill. Robert De Niro aposta mais uma vez na comédia, desta vez no papel de Ed, que enfrenta as artimanhas do neto Peter (Oakes Fegley) para recuperar o quarto ocupado pelo avô quando este vai morar com a família.

ESTREIAS

Bela Vingança

Dir. Emerald Fennell. Cassandra (Carey Mulligan, indicada ao Oscar de atriz) sai à caça de homens em busca de reparação pelo que sua melhor amiga sofreu. Fennell levou o Oscar de roteiro original.

Mães de Verdade

Dir. Naomi Kawase. Satoko (Hiromi Nagasaku) e Kiyokazu (Arata Iura) realizam o sonho de serem pais adotando um bebê. Mas a mãe biológica aparece.

Um Divã na Tunísia

Dir. Manele Labidi. Golshifteh Farahani é Selma, uma psicanalista que se muda da França para a Tunísia, gerando muita curiosidade da população local.

Demon Slayer: Mugen Train: O Filme

Dir. Haruo Sotozaki. A animação derrubou “A Viagem de Chihiro” (2001) como campeão de bilheteria no Japão. Baseada num mangá de Koyoharu Gotoube, fala de um rapaz da era Taisho (1912-1926) lutando contra os demônios que mataram sua família.

Mundo em Caos

Dir. Doug Liman. Nesta distopia, David Prentiss (Mads Mikkelsen) é prefeito numa comunidade inteiramente masculina, desprovida de tecnologia e em que os pensamentos de todos podem ser ouvidos. Até que Todd (Tom Holland) descobre na floresta os destroços de uma nave, com apenas uma sobrevivente, Viola (Daisy Ridley).

Libelu – Abaixo a Ditadura

Dir. Diógenes Muniz. Vencedor do prêmio de melhor documentário nacional no Festival É Tudo Verdade, o longa fala da Liberdade e Luta, grupo estudantil de esquerda que surgiu em 1976 e teve entre seus membros o ex-ministro Antonio Palocci e o jornalista Reinaldo Azevedo.

Boa Noite

Dir. Clarice Saliby. Cid Moreira, apresentador do “Jornal Nacional” por 25 anos, narra o documentário sobre si mesmo.

STREAMING

A Mulher na Janela

Dir. Joe Wright. Baseado no livro de A.J. Finn e com roteiro de Tracy Letts, traz Amy Adams como Anna, uma mulher que sofre de agorafobia e vive trancada em seu apartamento, espionando os vizinhos. No elenco, Julianne Moore, Jennifer Jason Leigh e Gary Oldman. Na Netflix.

Zana

Dir. Antoneta Kastrati. Representante oficial de Kosovo no Oscar 2020 e selecionado no Festival de Toronto, o filme fala de uma mulher pressionada para curar a infertilidade procurando todos os métodos possíveis, incluindo curandeiros. Na Supo Mungam Plus.

Os Relatórios sobre Sarah e Saleem

Dir. Muayad Alayan. O diretor palestino mostra como o relacionamento de uma mulher israelense (Sivane Kretchner) e um homem palestino (Adeeb Safadi), ambos casados, ganha contornos políticos num país dividido. Vencedor de dois prêmios em Roterdã. Na Reserva Imovision.

Carol

Dir. Todd Haynes. Balconista de uma loja de departamentos, Therese (Rooney Mara) se aproxima da elegante e casada Carol (Cate Blanchett). No Looke.

Quem Matou Lady Winsley?

Dir. Hiner Saleem. Nesta comédia, uma romancista americana é assassinada numa ilha na Turquia, e um inspetor de Istambul parte para lá para tentar desvendar o caso. No Belas Artes à La Carte.

O Pagador de Promessas

Dir. Anselmo Duarte. Único filme brasileiro a ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes, esta adaptação da peça de Dias Gomes fala sobre a peregrinação de um homem (Leonardo Villar) e sua mulher (Glória Menezes). Gratuito, no Sesc Digital.

Abaixo a Gravidade

Dir. Edgard Navarro. Bené vive numa aldeia rural, mas acaba sendo levado de volta à cidade grande por um amor. Na Looke, Now, Vivo Play, Microsoft, Google Play, YouTube Filmes e iTunes.

Steven Spielberg

No sábado e no domingo, o Telecine Cult apresenta 12 filmes dirigidos pelo cineasta, incluindo Encurralado (1971), Louca Escapada (1974), E.T., O Extraterrestre (1982) e A Lista de Schindler (1993). Todos também estão disponíveis no streaming Telecine.

1º Festival de Cinema Brasileiro Fantástico Online

Até o dia 18 de maio, o evento exibe gratuitamente, online, 41 produções brasileiras de horror, ficção científica e fantasia, incluindo o inédito “Sol Alegria”, de Tavinho Teixeira. www.festivalfantastico.com

​Embaúba Play

Para seu lançamento, a nova plataforma de streaming, inteiramente dedicada ao cinema brasileiro, faz uma mostra com 80 produções, incluindo A Cidade É uma Só?, de Adirley Queirós, Girimunho, de Clarissa Campolina e Helvécio Marins Jr., e Ela Volta na Quinta, de André Novais Oliveira.