Cinema de São Paulo exibirá filmes com grande chances no Oscar 2018; confira a lista

Os finalistas para a cerimônia do Oscar só serão conhecidos no dia 23, mas já há um punhado de filmes com grande chance de estar entre eles. É justamente uma parte desses longas que foi escolhida para iniciar os festejos dos 25 anos do Espaço Itaú de Cinema – Augusta, cuja data exata de inauguração é 6 de outubro de 1993.

São oito produções, que serão exibidas uma por dia, sempre às 21h30, na Sala 1. E a seleção começa na quarta, 17, justamente com Me Chame Pelo Seu Nome, que causou sensação em Sundance e vem angariando elogios ao longo dos meses.

Na quinta, 18, é a vez de Ella e John, com o casal de veteranos Helen Mirren e Donald Sutherland vivendo aposentados que decidem fazer sua última viagem juntos.

A sexta-feira, 19, está reservada para Artista do Desastre, filme dirigido por James Franco, que ganhou um Globo de Ouro por sua atuação do excêntrico Tommy Wiseau, responsável pelo pior filme do mundo.

A seleção continua no sábado, 20, com o esperado A Forma da Água, de Guillermo Del Toro, que ganhou o Globo de Ouro de melhor diretor (a trilha sonora de Alexander Desplat também foi vitoriosa), além de quatro prêmios do Critics’ Choice. Trata-se da história da muda Elisa (Sally Hawkins, que deverá ser indicada), zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, que se afeiçoa a uma criatura fantástica mantida presa e maltratada no local.

Para o domingo, 21, foi reservado o pesado, mas não menos fascinante Sem Amor, o russo cujo título original é Loveless. Pré-indicado entre os 9 finalistas para o Oscar de filme estrangeiro, o longa incomoda ao mostrar os efeitos de uma nervosa e agressiva separação de um jovem casal. Incomoda muito.

Na segunda-feira, 22, é a vez de Eu, Tonya, filme baseado em fatos reais sobre Tonya Harding, jovem patinadora que cresce se destacando no esporte e aguentando maus-tratos e humilhações por parte da agressiva mãe.

O penúltimo filme comemorativo, a ser exibido na terça, 23, será The Post – A Guerra Secreta, longa em que Steven Spielberg conta com um casal de atores da pesada (Meryl Streep e Tom Hanks) para narrar os bastidores do jornal The Washington Post durante o momento em que a direção recebe relatórios secretos sobre a Guerra do Vietnã.

Finalmente, a festa se encerra na quarta, 24, com Três Anúncios para um Crime, poderoso drama sobre uma mulher, Mildred Hayes, que, incomodada com a ineficiência da polícia em descobrir o autor do assassinato da filha, vai para a ação. Frances McDormand é séria candidata ao Oscar de melhor atriz.

Assista ao trailer dos filmes:

Me Chame Pelo Seu Nome

Ella e John

Artista do Desastre

A Forma da Água

Sem Amor

Eu, Tonya

The Post – A Guerra Secreta

Três Anúncios para um Crime