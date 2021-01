Cinema: confira os filmes em cartaz e as salas de exibição em SP

A segunda semana de 2021 começa com poucas, mas variadas, estreias no cinema. Uma delas é o documentário O Império de Pierre Cardin, sobre o designer de moda morto aos 98 anos nos últimos dias de 2020. Nascido na Itália, o empresário fez sua carreira em Paris e conquistou o mundo com ideias vanguardistas durante o século 20.

Quem está em busca de um drama, a dica é Skin - À Flor da Pele. Depois de levar o Oscar em 2019 pelo curta de mesmo nome, o diretor israelense Guy Nattiv agora lança a versão longa da história real de Bryon Widner.

O filme retrata a vida do jovem estadunidense que abandonou a comunidade supremacista branca onde cresceu para viver longe da violência com sua esposa e filhos. Na conta, já tem o prêmio Fipresci do TIFF, Festival Internacional de Toronto.

Como novidade nacional, a estreia da comédia Um Tio Quase Perfeito 2, com Marcus Majella e Danton Mello em uma briga pelo posto de adulto preferido de três crianças.

Para saber mais sobre outros destaques nas telonas, confira a programação cinematográfica de São Paulo entre os dias 7 a 13 de janeiro:

Estreias

O Império de Pierre Cardin

Dir. P. David Ebersole, Todd Hughes. O documentário apresenta a vida do estilista e empresário italiano e radicado na França que fez história na moda do século 20. Com uma visão moderna e irreverente, sua marca foi além das roupas e calçados: está também em acessórios, perfumes e até em aviões. 12 anos. 97 min. Cinesala: sáb., 15h. Espaço Itaú Augusta: 6ª, sáb., 18h20. Reserva Cultural: 3ª a 6ª, 15h30, 18h30.

Skin - À Flor da Pele

Dir. Guy Nattiv. Com Danielle Macdonald, Jamie Bell, Daniel Henshall.

Criado por skinheads em uma comunidade de supremacia branca, o jovem Bryon Widner decide virar as costas para o ódio e a violência. Ele tem a ajuda de um ativista de direitos negros, mas sua família não o deixará livre tão fácil. 16 anos. 118 min. Cinesala: 3ª a dom., 20h. Espaço Itaú Augusta: 16h, 18h30, 21h. Kinoplex Itaim: 5ª a dom., 20h.

Um Tio Quase Perfeito 2

Dir. Pedro Antônio. Com Danton Mello, Eduardo Galvão, Marcus Majella, Ana Lúcia Torre. Tudo parece perfeito na vida de Tony, o tio preferido de Patricia, Valentina e João, até a chegada de Beto, novo amor de sua irmã, ngela. Para não perder espaço no coração de seus sobrinhos, o ciumento arma todo o tipo de plano para provar que o futuro cunhado não é o anjo que parece. Livre. 100 min. Anália Franco: 15h20, 17h40, 19h55. Aricanduva: 14h45, 17h20, 20h. Boa Vista: 13h50. Boulevard Tatuapé: 16h15, 17h10, 19h10. Cantareira Norte Shopping: 13h10, 15h20, 17h30, 19h40. Center Norte: 15h, 17h40, 20h15. Central Plaza: 14h30, 17h50, 20h35. Cidade Jardim: 14h20, 17h50. Cidade São Paulo: 12h45, 15h20, 17h25. Eldorado: 14h, 18h05, 20h40. Espaço Itaú Frei Caneca: 14h, 16h10, 18h20, 20h30. Espaço Itaú Pompeia: 14h, 16h20, 18h40, 21h. Iguatemi: 14h40, 17h10; 3ª, 5ª, sáb., 19h20. Lapa: 17h, 19h30. Jardim Pamplona: 16h45, 19h30; 2ª a 6ª, 14h15. Jardim Sul: 15h, 17h20, 19h55. JK Iguatemi: 16h15, 19h. Mais Shopping: 16h45, 19h30. Market Place: 14h20, 17h30, 20h30. Metrô Itaquera: 17h15, 20h15; 2ª a 6ª, 14h30. Metrô Santa Cruz: 14h15, 15h, 17h40. Metrô Tatuapé: 13h20, 16h30, 19h30. Metrô Tucuruvi: 14h40, 17h15, 19h20. Mooca Shopping: 12h40, 15h10, 17h20. Pátio Higienópolis: 14h45, 17h15, 19h25. Penha: 14h, 16h20, 18h10. Raposo Shopping: 14h25, 17h40, 20h35. Santana Parque: 14h30, 17h, 19h45. Shopping D: 14h30, 18h, 20h40. SP Market: 14h30, 18h, 20h40. Tietê Plaza Shopping: 12h20, 15h40, 18h30. Villa Lobos: 14h10, 17h35, 20h30. West Plaza: 14h15, 17h40, 20h30.

Legado Explosivo

Dir. Mark Williams. Com Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos.

Cansado da vida de crime, um ladrão de banco decide se tornar uma pessoa honesta ao se apaixonar por uma mulher que trabalha no mesmo esconderijo onde ele esconde todo o dinheiro roubado. Mas essa mudança não vai ser fácil: ele está cada vez mais perto da mira do FBI. 14 anos. 100 min. Anália Franco: 14h15, 16h55, 19h35. Aricanduva: 14h30, 17h10, 19h45. Boa Vista: 15h10, 16h30, 17h30, 19h, 21h15. Boulevard Tatuapé: 18h10, 20h50. Cantareira Norte Shopping: 13h20, 15h30, 17h40, 19h50. Center 3: 15h10, 18h, 20h10. Center Norte: 16h30, 19h10, 21h50. Central Plaza: 14h15, 18h05, 19h25, 22h. Cidade Jardim: 18h15, 19h20, 20h30, 21h50. Cidade São Paulo: 12h15, 16h15, 20h. Eldorado: 18h20, 19h20, 22h. Espaço Itaú Frei Caneca: 14h, 16h20, 18h40, 21h. Espaço Itaú Pompeia: 14h20, 16h50, 19h10, 21h30. Ibirapuera: 16h, 18h10, 20h20. Iguatemi: 18h15, 21h50; 2ª, 4ª, 6ª, dom., 19h20. Itaim Paulista: 14h, 16h20, 18h30, 20h40. Jardim Pamplona: 15h15, 17h45, 20h30. Jardim Sul: 14h15, 16h35, 19h25. JK Iguatemi: 15h15, 18h, 20h45. Kinoplex Itaim: 5ª a dom., 15h40, 18h10, 20h40. Kinoplex Vila Olímpia: 15h, 17h30, 20h. Kinoplex Parque da Cidade: 15h40, 18h, 20h30. Lar Center: 14h, 16h40, 19h10, 21h45. Mais Shopping: 14h45, 17h45, 20h45. Marabá: 15h10, 16h10, 18h20, 20h30. Market Place: 19h20, 18h15, 21h50. Metrô Itaquera: 15h30, 18h15, 21h15. Metrô Santa Cruz: 19h25, 20h30, 22h. Metrô Tatuapé: 18h20, 20h50. Metrô Tucuruvi: 14h20, 18h15, 22h. Morumbi: 15h, 16h, 18h45, 21h. Mooca Shopping: 12h20, 16h15, 20h. Pátio Higienópolis: 14h15, 18h15, 22h. Penha: 14h30, 19h15, 21h30. Plaza Sul: 15h10, 19h10, 21h20. Raposo Shopping: 18h15, 19h30, 22h05. Santana Parque: 14h45, 17h45, 20h20. Shopping D: 14h15, 18h10, 19h15, 21h45. SP Market: 14h15, 18h15, 19h20, 22h. Splendor Paulista: 15h10, 19h, 21h10. Tietê Plaza Shopping: 15h, 17h30, 20h. Villa Lobos: 18h15, 19h20, 21h50. West Plaza: 18h10, 19h25, 22h.

Em cartaz

Alice Guy-Blaché: a história não contada da primeira cineasta do mundo

Dir. Pamela B. Green. Com Evan Rachel Wood, Andy Samberg, Geena Davis. Alice Guy-Blaché foi a primeira mulher à frente da produção, roteiro e direção da história de Hollywood. Lançou seu primeiro filme aos 23 anos, em 1896, e produziu mais de mil ao longo da vida. 10 anos. 120 min. Espaço Itaú Pompeia: 18h.

Amizade Maldita

Dir. Brandon Christensen. Com Keegan Connor Tracy, Jett Klyne, Sean Rogerson, Sara Canning. O que parece apenas brincadeira de criança começa a atormentar Beth e Kevin. Seu filho de oito anos, Josh, tem um amigo imaginário chamado Z. Mas essa amizade traz à tona terrores do passado em vez de ilusões infantis. 14 anos. 85 min. Anália Franco: 20h.

Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou

Dir. Bárbara Paz. Com Hector Babenco, Willem Dafoe, Bárbara Paz. Em um documentário sensível e emocionante, a atriz e diretora compartilha memórias, reflexões e cenas dos últimos momentos de vida do cineasta Hector Babenco. O filme é o indicado brasileiro ao Oscar 2021. 12 anos. 75 min. Espaço Itaú Augusta: 14h40. Espaço Itaú Pompeia: 21h10. Reserva Cultural: 19h.

Belle Époque

Dir. Nicolas Bedos. Com Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier. A vida desiludida de Victor, um homem de 60 anos, ganha um sopro de felicidade. Por um momento, ele tem a chance de reviver a semana mais marcante de sua vida, há 40 anos: aquela em que ele conheceu seu grande amor. 12 anos. 116 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 15h, 17h30. Reserva Cultural: 3ª a 6ª, 15h30, 18h30.

Convenção das Bruxas

Dir. Robert Zemeckis. Com Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci. Bruno, um garoto com infância conturbada, está em viagem com sua avó. No hotel, ele descobre uma conferência de bruxas, mas não só: elas têm um plano de transformar todas as crianças do mundo em ratos. O filme é um remake do clássico dos anos 90, inspirado no livro infantil homônimo de Roald Dahl. 10 anos. 104 min. Anália Franco: 2ª, 4ª, 6ª, dom., 14h05; 3ª, 5ª, sáb., 14h25. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h20, 17h50. Espaço Itaú Pompeia: 15h40, 20h. Jardim Sul: 16h45. Santana Parque: 15h30.

Destruição Final: O Último Refúgio

Dir. Ric Roman Waugh. Com Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd.

Doce Entardecer na Toscana

Dir. Jacek Borcuch. Com Kasia Smutniak, Vincent Riotta. Um violento ataque terrorista abala Roma, o que provoca o acirramento do xenofobismo na Itália. Em meio aos acontecimentos, a poeta Maria Linde é convidada para receber uma homenagem e faz um discurso em defesa dos refugiados. 16 anos. 96 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h30. Espaço Itaú Pompeia: 20h.

Enquanto Estivermos Juntos

Dir. Andrew Erwin, Jon Erwin. Com K.J. Apa, Britt Robertson, Nathan Parsons. Inspirado na história real do cantor de rock cristão Jeremy Camp (K.J. Apa), o filme mostra como a religião foi essencial quando sua esposa, Melissa, foi diagnosticada com câncer. 10 anos. 118 min. Espaço Itaú Pompeia: 13h30.

Freaky - No Corpo de Um Assassino

Dir. Christopher Landon. Com Kathryn Newton, Vince Vaughn, Celeste O’Connor.

Liberté

Dir. Albert Serra. Com Helmut Berger, Marc Susini, Baptiste Pinteaux. Três libertinos franceses buscam, na Alemanha, apoio ao seu modo de viver depois de terem sido expulsos da corte do Rei Luís 16. Lá, eles realizam jogos sexuais que jamais seriam aceitos na pré-Revolução Francesa. 18 anos. 132 min. Espaço Itaú Augusta: 17h30, 20h30. Espaço Itaú Frei Caneca: 20h.

M8: Quando a Morte Socorre a Vida

Dir. Jeferson De. Com Zezé Motta, Fabio Beltrão, Juan Paiva, Lázaro Ramos, Raphael Logam.

Os 8 Magníficos

Dir. Domingos Oliveira. Um almoço de domingo com os atores Maria Ribeiro, Fernanda Torres, Wagner Moura, Carolina Dieckmann, Sophie Charlotte, Mateus Solano, Alexandre Nero e Du Moscovis. É assim que se desenrola o documentário: com conversas e reflexões sobre a arte de representar, o amor e a vida. 14 anos. 70 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 21h.

Mulher-Maravilha 1984

Dir. Patty Jenkins. Com Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal, Kristen Wiig.

A aventura mostra a vida de Diana Prince, a Mulher-Maravilha, durante a Guerra Fria. A heroína está em conflito com dois grandes inimigos – o empresário Maxwell Lord e a ex-amiga, Barbara Minerva –, mas também tem tempo para investir em um romance com Steve Trevor. 13 anos. 151 min. Anália Franco: 14h, 14h30, 15h, 15h35, 17h15, 17h45, 18h15, 18h50. Aricanduva: 14h10, 14h40, 15h, 15h30, 16h, 16h20, 16h45, 17h05, 17h20, 17h45, 18h10, 18h30, 18h50, 19h10, 19h30, 19h50, 20h10, 20h30, 20h50, 21h15. Boa Vista: 14h, 15h40, 17h10, 18h50, 19h20, 19h50, 20h20. Boulevard Tatuapé: 13h10, 13h50, 15h15, 16h45, 18h45, 19h40, 20h15. Cantareira Norte Shopping: 13h, 13h30, 16h, 16h30, 19h, 19h30, 20h. Center 3: 14h50, 15h30, 16h10, 17h30, 18h40, 19h20. Center Norte: 14h20, 16h15, 17h50, 19h40, 20h30, 21h15. Central Plaza: 14h10, 14h40, 16h10, 16h45, 17h05, 17h45, 19h05, 19h40, 20h10, 20h30, 20h45, 21h15. Cidade Jardim: 14h10, 14h50, 15h40, 16h20, 16h50, 17h40, 19h, 19h10, 19h45, 20h15, 20h45, 21h15. Cidade São Paulo: 12h25, 12h55, 14h50, 15h50, 17h, 17h55, 18h15, 19h15. Cinesala: 3ª a dom., 17h. Eldorado: 14h10, 14h45, 15h15, 15h45, 16h15, 16h40, 17h, 17h50, 18h45, 19h15, 19h45, 20h10, 20h30, 20h50, 21h15. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h45, 14h, 16h45, 17h, 19h45, 20h. Espaço Itaú Pompeia: 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h10, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h10, 19h30, 20h, 20h30, 21h, 21h10. Ibirapuera: 15h30, 16h10, 16h50, 18h40, 19h20, 20h, 20h40. Iguatemi: 14h10, 14h50, 15h30, 16h50, 17h45, 19h, 19h45, 20h15, 20h45, 21h15. Itaim Paulista: 13h30, 17h, 17h30, 20h, 20h30. Jardim Pamplona: 14h30, 15h45, 18h, 19h15, 20h. Jardim Sul: 14h30, 15h30, 16h10, 17h40, 18h35, 19h05, 19h30. JK Iguatemi: 14h, 15h, 16h30, 17h30, 18h30, 20h. Kinoplex Itaim: 5ª a dom., 16h40. Kinoplex Vila Olímpia: 16h20, 19h40. Kinoplex Parque da Cidade: 16h40, 20h. Lapa: 15h30, 17h30, 19h. Lar Center: 14h10, 16h15, 17h30, 20h, 21h. Mais Shopping: 15h, 15h45, 16h30, 18h30, 19h15, 20h. Marabá: 15h30, 16h30, 17h30, 18h40, 19h40, 20h40. Market Place: 14h10, 14h50, 15h40, 16h20, 16h50, 17h45, 18h30, 19h, 19h10, 19h45, 20h15, 20h45, 21h15. Metrô Itaquera: 14h, 15h, 15h45, 16h30, 17h,17h30, 19h15, 20h, 20h30, 21h. Metrô Santa Cruz: 14h25, 14h45, 15h45, 16h20, 16h50, 17h50, 18h20, 18h50, 19h, 19h20, 19h45, 20h15, 20h50, 21h15. Metrô Tatuapé: 13h10, 13h50, 14h40, 15h20, 15h50, 16h45, 17h30, 18h10, 18h45, 19h15, 19h45, 20h15. Metrô Tucuruvi: 14h10, 14h50, 15h30, 16h50, 17h50, 19h, 19h45, 20h15, 20h45, 21h15. Morumbi: 15h, 17h, 17h15, 17h30, 17h45, 18h, 20h, 20h30, 20h45, 21h. Mooca Shopping: 12h10, 12h50, 14h50, 15h50, 17h, 17h45, 18h15, 18h45, 19h15. Pátio Higienópolis: 14h25, 14h55, 16h50, 17h50, 19h, 19h45, 20h15, 20h45, 21h15. Penha: 14h10, 15h, 16h, 16h50, 17h50, 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h. Petra Belas Artes: 2ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h30, 18h50. Plaza Sul: 15h30, 16h30, 17h30, 18h40, 19h40, 20h40. Raposo Shopping: 14h10, 14h40, 15h40, 16h10, 17h, 17h45, 19h05, 19h35, 20h20, 20h50, 21h10. Santana Parque: 14h, 15h, 17h30, 18h30, 19h, 19h30. Shopping D: 14h10, 14h45, 15h30, 16h10, 16h45, 17h05, 17h45, 18h15, 18h45, 19h, 19h45, 20h10, 20h30, 20h50, 21h15. Splendor Paulista: 15h50, 17h20, 20h30. SP Market: 14h10, 14h45, 15h10, 15h30, 15h50, 16h10, 16h30, 16h45, 17h05, 17h45, 18h30, 19h, 19h15, 19h35, 20h10, 20h30, 20h50, 21h15. Tietê Plaza Shopping: 12h10, 12h50, 13h40, 14h15, 14h50, 15h45, 17h10, 17h45, 18h15, 18h45, 19h15. Villa Lobos: 14h, 14h50, 15h40, 16h20, 16h50, 17h45, 19h10, 19h45, 20h15, 20h45, 21h15. West Plaza: 14h25, 14h45, 15h45, 16h20, 16h50, 17h50, 19h10, 19h45, 20h15, 20h45, 21h15.

Mulher Oceano

Dir. Djin Sganzerla. Com Djin Sganzerla, Kentaro Suyama e Stênio Garcia. O mar parece ser o único elo entre uma escritora brasileira que acaba de se mudar para Tóquio e uma nadadora de travessia oceânica, vista por ela antes da mudança, rasgando o horizonte no Rio de Janeiro. 109 min. Reserva Cultural: 17h20.

New Life S.A

Dir. André Carvalheira. Com Renan Rovida, Wellington Abreu, Murilo Grossi. O jovem arquiteto Augusto é o responsável pelo projeto de um condomínio inédito em Brasília. Sua ideia era promover um novo estilo de vida que combinasse com as virtudes de um “homem renovado”. Mas o contraste com a realidade ao redor põe essa novidade em jogo. 14 anos. 79 min. Petra Belas Artes: 2ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h, 19h.

Pacarrete

Dir. Allan Deberton. Com Marcélia Cartaxo, Zezita Matos, Soia Lira.

Pacarrete é uma professora de dança aposentada que vive no Ceará. Seu sonho é estrelar um balé na grande festa da cidade, mas a falta de entusiasmo da população logo se mostra um desafio para ela. 14 anos. 97 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 14h50. Espaço Itaú Pompeia: 16h. Petra Belas Artes: 2ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h, 18h20. Reserva Cultural: 16h30.

Pequena Garota

Dir. Sébastien Lifshitz. O documentário acompanha a luta de Sasha, uma criança que não se identifica com seu sexo de nascimento. Apesar do apoio da família, ela enfrenta a resistência de uma sociedade que não aceita pensar sobre questões de gênero. 10 anos. 85 min. Cinesala: 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, dom., 15h. Espaço Itaú Augusta: 16h30, 20h10; 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, dom., 18h20. Reserva Cultural: 15h, 19h40.

O Poderoso Chefão Desfecho: A Morte de Michael Corleone

Dir. Francis Ford Coppola. Com Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Andy Garcia.

Don Michael Corleone conta com a ajuda de seu sobrinho, Vicente Mancini, para manter os interesses da família em Nova York e na Itália antes de sua morte. O problema é que seu protegido tem outro desejo além de herdar o império da família: ele quer também Mary, filha de Michael. 16 anos. 160 min. Espaço Itaú Augusta: 14h30.

Querência

Dir. Helvécio Marins Jr. Com Marcelo Di Souza, Kaic Lima, Carlos Dalmir. Marcelo é cowboy de uma fazenda. Em seu tempo livre, explora sua verdadeira paixão como locutor de rodeio. Sua vida pacata vira do avesso quando um homem tenta roubar seu gado e seu cavalo. 12 anos. 90 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 16h50.

Quando Hitler Roubou o Coelho Cor de Rosa

Dir. Caroline Link. Com Carla Juri, Jesutus von Donahnyi, Oliver Masucci, Ursula Werner.

Pouco antes de Hitler assumir o poder, o pai de Anna, uma menina de nove anos, costumava escrever artigos que criticavam o líder nazista. Agora, a família judia precisa fugir de Berlim. 14 anos. 120 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 15h30, 20h.

Sapatinho Vermelho e os Sete Anões

Dir. Hong Sung-Ho. Com Chloë Grace Moretz, Sam Claflin, Nolan North.

Na releitura do clássico infantil Branca de Neve, o beijo da princesa de sapatos vermelhos é a única cura para sete príncipes arrogantes. A disputa pela conquista da princesa vai desafiá-los a mudar a forma como encaram o mundo. Livre. 81 min. Anália Franco: 15h10, 17h35. Aricanduva: 14h10, 16h35, 19h. Boa Vista: 13h30, 14h50, 17h. Boulevard Tatuapé: 13h20, 15h45. Cantareira Norte Shopping: 13h50, 15h50. Center Norte: 14h10, 15h30, 18h. Central Plaza: 14h35, 15h05, 17h. Cidade Jardim: 14h30, 15h15, 17h. Cidade São Paulo: 12h35, 13h45, 15h. Eldorado: 14h20, 15h30, 17h. Iguatemi: 14h30, 17h. Market Place: 14h30, 17h. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h30, 15h30, 17h40. Espaço Itaú Pompeia: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30. Ibirapuera: 16h20, 18h30. JK Iguatemi: 14h15, 16h45. Jardim Pamplona: 15h, 17h30. Jardim Sul: 14h, 17h35. Kinoplex Vila Olímpia: sáb., dom., 14h10. Lapa: 15h. Mais Shopping: 15h30, 18h. Metrô Itaquera: 14h15, 16h45. Metrô Santa Cruz: 14h35, 17h. Metrô Tatuapé: 13h30, 14h, 16h. Metrô Tucuruvi: 14h30, 17h. Morumbi: 15h, 15h30. Mooca Shopping: 12h30, 14h, 15h. Pátio Higienópolis: 14h35, 15h45, 17h. Penha: 15h40, 17h20. Plaza Sul: 14h50, 17h05. Raposo Shopping: 14h15, 15h10, 17h05. Santana Parque: 14h15, 16h45. Shopping D: 14h20, 15h15, 16h40. SP Market: 14h20, 15h20, 17h. Tietê Plaza Shopping: 13h15, 16h15. Villa Lobos: 14h30, 15h10, 17h. West Plaza: 14h35, 15h15, 17h.

Soldado Estrangeiro

Dir. José Joffily, Pedro Rossi. O documentário acompanha três jovens brasileiros que escolheram se juntar a forças militares de diferentes países para lutar em guerras. Cada um deles tem uma motivação, desde o desejo por aventura à vontade de corrigir o mundo. 90 min. 12 anos. Petra Belas Artes: 2ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 20h20.

Os Sonâmbulos

Dir. Thiago Mata Machado. Com Clara Choveaux, Rômulo Braga, Camila Moreno. Um grupo de pessoas na solidão da clandestinidade. Em noites longas, estão prontos para cometer atos de sacrifício. 16 anos. 112 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 20h.

Tel Aviv em Chamas

Dir. Sameh Zoabi. Com Kais Nashif, Lubna Azabal. Salam é um palestino que trabalha na produção da popular novela árabe Tel Aviv em Chamas. Em sua rotina, ele passa pela fronteira entre Israel e Palestina. É aí que conhece o General israelense Assi, que passa a chantagear Salam para que mude o roteiro do programa. 12 anos. 100 min. Petra Belas Artes: 2ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h.

O Tempo com Você

Dir. Makoto Shinkai. Com Kotaro Daigo, Nana Mori, Chieko Baisho.

Hodaka é um jovem que foge de casa e viaja até uma Tóquio sempre chuvosa para tentar uma nova vida. Seu mundo se transforma quando conhece Hina, uma garota alegre que tem o poder de controlar o tempo. 12 anos. 110 min. Anália Franco: 16h45. Aricanduva: 14h40. Boulevard Tatuapé: 13h30. Central Plaza: 18h45. Eldorado: 14h20. JK Iguatemi: 19h15. Market Place: 14h40. Metrô Santa Cruz: 18h10. Metrô Itaquera: 19h30. SP Market: 21h50. Mais Shopping: 20h30.

Tenet

Dir. Christopher Nolan. Com John David Washington, Kenneth Branagh, Robert Pattinson.

Um agente da CIA conhecido como O Protagonista precisa impedir que Andrei Sator, um oligarca jovensrusso, comece a Terceira Guerra Mundial. Para isso, O Protagonista recebe uma arma de fogo capaz de fazer o tempo correr ao contrário. 14 anos. 150 min. Petra Belas Artes: 2ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 18h30.

Todos os Mortos

Dir. Caetano Gotardo e Marco Dutra. Com Mawusi Tulani, Alaíde Costa, Leonor Silveira, Thomás Aquino e Andrea Marques. O ano é 1899, pouco depois da abolição da escravatura. Enquanto as irmãs Soares, aristocratas paulistas, não sabem mais viver em uma sociedade sem escravidão, a família Nascimento tenta se encaixar em um mundo que não dá espaço para negros libertos. 14 anos, 120 min. Petra Belas Artes: 2ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 21h.

Trolls 2

Dir. Walt Dohrn. Com Anna Kendrick, Justin Timberlake, J. Balvin, Rachel Bloom.

A rainha Poppy e Branch embarcam em uma jornada épica para estabelecer a paz entre diferentes mundos Troll. Só assim eles poderão enfrentar uma ameaça misteriosa, que coloca todos em perigo. Livre. 90 min. Anália Franco: 3ª, 5ª, sáb., 14h25. Aricanduva: 14h30. Cantareira Norte Shopping: 17h50. Espaço Itaú Frei Caneca: 15h20, 17h10, 19h. Espaço Itaú Pompeia: 13h30, 17h20; 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, dom., 15h20. Itaim Paulista: 13h30, 15h30. Jardim Pamplona: sáb., dom., 14h15. Jardim Sul: 14h45. JK Iguatemi: sáb., dom., 13h45. Lapa: 15h15. Mais Shopping: sáb., dom., 14h15. Metrô Itaquera: sáb., dom., 14h30. Metrô Santa Cruz: 14h. Morumbi: 15h, 15h15. Penha: sáb., dom., 13h40.