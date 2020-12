Cinema: confira os filmes em cartaz e as salas de exibição em SP

Tem alguma dúvida do que assistir nas telonas nesta semana? Se você gosta das histórias de heróis e heroínas, aposte no novo filme da Mulher-Maravilha, estrelado por Gal Gadot. Quase todas as salas de cinema de São Paulo reservaram diversos horários na pré-estreia do longa, marcada para a próxima quarta-feira (16).

Já os fãs de drama e ficção científica vão gostar de O Céu da Meia Noite, dirigido e estrelado pelo vencedor do Oscar George Clooney. O longa da Netflix mostra um cientista que vive solitário no Ártico. Depois de uma catástrofe global, ele tenta impedir que um grupo de astronautas volte para a Terra.

Leia Também 15ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano de SP ocorre em formato virtual

Confira, a seguir, a programação de filmes nos cinemas de São Paulo entre 10 e 16/12.

* O Petra Belas Artes funcionará apenas entre os dias 10 e 13 de dezembro.

**O Reserva Cultural permanecerá fechado às segundas-feiras durante a pandemia.

Mostras

9ª Mostra de Cinema Coreano

O Petra Belas Artes exibe seis longas produzidos na Coreia do Sul nos últimos dois anos. Depois das sessões, o público poderá participar de debates. Entre as produções está Bori, de Kim Jin-Yu. O filme retrata a angústia de Bo Ri, a única pessoa de sua família capaz de ouvir. Por não se adequar em nenhum lugar – dos que ouvem e dos surdos –, ela se joga no mar com a esperança de perder a audição.

Confira os horários:

sexta (11): Bori, 15h; Chan-sil Sortuda, 18h

sábado (12): Invasão Zumbi 2: Península, 15h; O Homem ao Lado, 18h

domingo (13): Livrai-nos do Mal, 15h; Casa de Beija-flor, 18h

Mostra Latino-Americana de Curtas

Até o dia 20 de dezembro, 75 curtas-metragens contemporâneos de nove países serão exibidos online e gratuitamente na plataforma do Memorial da América Latina. Fazem parte da mostra Equador, Argentina, México, República Dominicana, entre outros. Assista em www.culturaemcasa.com.br.

Estreias

O Céu da Meia-Noite

Dir. George Clooney. Com Felicity Jones, Kyle Chandler, George Clooney.

Augustine é um cientista que vive sozinho no Ártico. Depois de uma misteriosa catástrofe mundial, ele tenta impedir que Sully e sua equipe de astronautas retornem à Terra. 12 anos. 123 min. Espaço Itaú Augusta: 13h50, 16h20, 19h. Espaço Itaú Frei Caneca: 14h10, 16h40, 19h10. Espaço Itaú Pompeia: 14h30, 17h, 19h30. Kinoplex Itaim: 5ª a dom., 17h55, 20h30; 4ª, 18h15, 20h50. Kinoplex Vila Olímpia: 5ª a dom., 17h30, 20h10; sáb., dom., 20h30. Kinoplex Parque da Cidade: 5ª a dom., 20h20; 4ª, 18h25.

Freaky - No Corpo de Um Assassino

Dir. Christopher Landon. Com Kathryn Newton, Vince Vaughn, Celeste O’Connor.

Algo acontece quando um serial killer tenta assassinar Millie: os dois trocam de corpo e têm apenas 24 horas para desfazer o feitiço. O problema é que a jovem não pode aparecer em público, já que ele é procurado pela polícia. 16 anos. 102 min. Anália Franco: 14h, 16h45, 19h30. Aricanduva: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h, 18h40; 4ª, 13h50, 16h40, 19h30. Boa Vista: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h20, 18h40, 21h; 4ª, 18h50, 21h10. Boulevard Tatuapé: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h40, 19h15; 4ª, 12h15, 20h. Cantareira Norte Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h20, 17h30, 19h40. Center Norte: 4ª, 20h; 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 17h30, 20h. Center 3: 15h40, 18h, 20h20. Central Plaza: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h15, 18h30, 19h. Cidade Jardim: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h, 17h30, 20h; 4ª, 12h50, 20h. Cidade São Paulo: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h, 18h50; 4ª, 17h20, 20h. Eldorado: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h, 17h30, 18h40, 20h; 4ª, 17h55, 19h, 19h50. Espaço Itaú Pompeia: 13h30, 15h30, 17h40, 19h50. Ibirapuera: 15h40, 18h, 20h20. Iguatemi: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h40, 18h20, 20h; 4ª, 14h55, 20h05 Itaim Paulista: 13h40, 16h, 18h20, 20h40. Jardim Pamplona: 20h15; 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h30, 17h15. Jardim Sul: 14h; 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 17h, 19h40; 4ª, 16h45, 20h. JK Iguatemi: 20h15; 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h45, 17h30. Kinoplex Vila Olímpia: 4ª a dom., 17h45; 5ª a dom., 20h20; sáb., dom., 20h25. Kinoplex Parque da Cidade: 5ª a dom., 18h, 20h30; 4ª, 18h, 20h30. Lapa: 2ª a 6ª, 19h30; sáb., dom., 17h30, 19h45. Lar Center: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 17h40. Marabá: 15h40, 18h, 20h20. Market Place: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h, 16h, 16h02, 17h30, 19h04, 20h; 4ª, 19h50. Mais Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h, 17h45. Metrô Itaquera: 17h, 19h45; 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h30. Metrô Santa Cruz: 16h50, 20h; 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h, 16h02, 19h04. Metrô Tatuapé: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h30, 19h; 4ª, 13h40, 16h15, 19h50. Metrô Tucuruvi: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h, 17h30, 20h; 4ª, 13h10. Mooca Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h50, 18h30, 19h20; 4ª, 13h, 19h50. Pátio Higienópolis: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h, 19h20; 4ª, 14h40, 17h20, 20h. Penha: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h20, 18h40, 21h; 4ª, 18h30, 20h50. Plaza Sul: 16h, 18h20, 20h40. Raposo Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h20, 19h10; 4ª, 12h20. Santana Parque: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h30, 18h40. Shopping D: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h, 17h30, 18h50, 20h05; 4ª, 14h, 17h, 19h50. Shopping Morumbi: 14h45, 17h15, 19h45. Splendor Paulista: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h20, 18h10, 20h30. SP Market: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h, 16h50, 18h15, 19h30; 4ª, 16h40, 19h30. Tietê Plaza Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h, 17h30, 18h40, 20h; 4ª, 19h40. Villa Lobos: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h, 17h30, 18h30, 20h; 4ª, 20h05. West Plaza: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h40, 17h50, 19h20; 4ª, 13h10, 18h20.

Os 8 Magníficos

Dir. Domingos Oliveira. Um almoço de domingo com os atores Maria Ribeiro, Fernanda Torres, Wagner Moura, Carolina Dieckmann, Sophie Charlotte, Mateus Solano, Alexandre Nero e Du Moscovis. É assim que se desenrola o documentário: com conversas e reflexões sobre a arte de representar, o amor e a vida. 14 anos. 70 min. Espaço Itaú Augusta: 17h. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h30; 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 18h.

Mulher-Maravilha 1984

Dir. Patty Jenkins. Com Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal, Kristen Wiig.

A aventura mostra a vida de Diana Prince, a Mulher-Maravilha, durante a Guerra Fria. A heroína está em conflito com dois grandes inimigos – o empresário Maxwell Lord e a ex-amiga, Barbara Minerva –, mas também tem tempo para investir em um romance com Steve Trevor. 13 anos. 151 min.

Anália Franco: 4ª, 14h05, 14h45, 15h, 17h, 17h40, 18h10, 19h. Aricanduva: 4ª, 12h20, 12h45, 13h05, 13h25, 13h45, 14h05, 14h25, 14h45, 15h05, 15h25, 15h45, 16h10, 16h30, 16h50, 17h10, 17h50, 18h10, 18h30, 18h50, 19h10. Boa Vista: 4ª, 14h10, 15h20, 16h20, 18h40, 19h30, 20h, 20h20. Boulevard Tatuapé: 4ª, 13h, 13h50, 14h50, 15h45, 16h30, 17h20, 18h10, 18h40, 19h10. Cantareira Norte Shopping: 4ª, 13h30, 16h30, 19h15, 19h30.Center Norte: 4ª, 12h25, 14h45, 15h15, 15h45, 18h10, 18h40, 19h10. Center 3: 4ª, 14h40, 16h10, 16h50, 17h50, 19h20, 20h, 21h. Central Plaza: 4ª, 12h20, 12h30, 13h, 14h45, 15h10, 15h20, 15h45, 15h55, 16h30, 18h10, 18h30, 18h50, 19h, 19h10, 19h15. Cidade Jardim: 4ª, 13h, 14h25, 14h45, 15h05, 15h25, 15h45, 16h30, 17h50, 18h10, 18h30, 18h50, 19h10. Cidade São Paulo: 4ª, 12h20, 13h40, 14h10, 14h40, 15h10, 15h45, 17h10, 17h40, 18h10, 18h40, 19h10; sáb., dom 15h10, 18h40. Eldorado: 4ª, 13h, 13h45, 14h15, 14h45, 15h, 15h25, 15h45, 16h30, 17h10, 17h40, 18h10, 18h30, 18h50, 19h10. Espaço Itaú Frei Caneca: 4ª, 13h30, 13h45, 14h, 16h30, 16h45, 17h, 19h45, 20h. Espaço Itaú Pompeia: 4ª, 12h, 12h10, 14h, 15h, 15h10, 17h, 18h, 18h10, 20h. Ibirapuera: 4ª, 14h40, 16h10, 16h50, 17h50, 19h20, 20h, 21h. Iguatemi: 4ª, 12h20, 14h15, 14h45, 15h15, 15h45, 16h, 17h40, 18h10, 18h40, 19h10. Itaim Paulista: 4ª, 13h30, 17h, 20h30. Jardim Pamplona: 4ª, 14h, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 19h30, 20h, 20h30, 21h. Jardim Sul: 4ª, 14h20, 15h, 15h25, 15h45, 16h, 17h40, 18h10, 19h, 19h15, 19h30, JK Iguatemi: 4ª, 14h, 14h30, 15h45, 16h30, 17h30, 18h, 19h15, 20h, 21h, 21h30. Kinoplex Itaim: 4ª, 14h, 14h40, 16h50, 17h10, 17h50, 20h, 20h20, 21h. Kinoplex Vila Olímpia: 4ª, 16h50, 17h10, 17h50, 20h, 20h20, 21h. Kinoplex Parque da Cidade: 4ª, 16h50, 17h50, 20h, 21h. Lapa: 4ª, 15h30, 19h. Lar Center: 4ª, 19h15, 12h20, 14h35, 15h15, 15h45, 18h, 18h40. Mais Shopping: 4ª, 14h, 15h30, 17h30, 19h, 21h. Maraba: 4ª, 14h40, 15h50, 16h50, 17h50, 19h, 20h, 21h. Market Place: 4ª, 13h, 13h45, 14h10, 14h45, 15h05, 15h25, 16h30, 17h10, 17h40, 18h10, 18h30, 18h50. Metrô Itaquera: 4ª, 14h, 15h, 15h45, 16h30, 17h, 17h30, 18h30, 19h15, 20h, 20h30, 21h. Metrô Santa Cruz: 4ª, 12h30, 14h, 14h30, 14h45, 15h, 15h15, 15h45, 17h15, 17h45, 18h, 18h15, 18h30, 18h45, 19h15. Metrô Tatuapé: 4ª, 13h, 14h15, 14h45, 15h05, 15h45, 16h30, 17h40, 18h10, 18h30, 18h50, 19h10. Metrô Tucuruvi: 4ª, 13h, 13h30, 14h15, 15h30, 15h45, 16h30, 17h, 17h40, 18h40, 19h, 19h10. Mooca Shopping: 4ª, 14h20, 15h20, 15h45, 16h30, 17h45, 18h15, 18h45, 19h10. Pátio Higienópolis: 12h35, 14h10, 14h45, 15h15, 15h45, 16h, 17h40, 18h10, 18h40, 19h10. Penha: 4ª, 14h20, 15h20, 16h20, 18h50, 19h30, 20h, 20h30. Plaza Sul: 4ª, 14h40, 15h50, 16h50, 17h20, 17h50, 19h, 20h, 20h30, 21h. Raposo Shopping: 4ª, 13h, 13h45, 14h10, 14h45, 15h05, 15h45, 16h30, 17h10, 17h40, 18h10, 18h30, 19h10. Santana Parque: 4ª, 14h, 14h30, 15h, 16h, 17h30, 18h10, 18h40, 19h30, Shopping D: 4ª, 13h, 13h45, 14h05, 14h25, 14h45, 15h05, 15h25, 16h30, 17h10, 17h30, 18h, 18h10, 18h30, 18h50. Shopping Morumbi: 4ª, 14h, 15h, 16h, 17h15, 18h15, 19h30, 20h, 20h30. SP Market: 4ª, 12h20, 13h, 13h45, 14h05, 14h25, 14h45, 15h05, 15h25, 15h45, 16h30, 16h50, 17h10, 17h30, 17h50, 18h10, 18h30, 18h50, 19h10. Splendor Paulista: 4ª, 14h40, 17h10, 17h50, 20h20, 21h. Tietê Plaza Shopping: 4ª, 12h45, 13h15, 13h45, 14h15, 14h45, 15h45, 16h10, 16h40, 17h10, 17h40, 18h10, 18h40, 19h10. Villa Lobos: 4ª, 12h20, 14h, 15h05, 15h25, 15h45, 16h, 17h30, 18h30, 18h50, 19h10. West Plaza: 4ª, 13h10, 13h40, 14h10, 14h40, 15h, 15h45, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h10.

Quando Hitler Roubou o Coelho Cor de Rosa

Dir. Caroline Link. Com Carla Juri, Jesutus von Donahnyi, Oliver Masucci, Ursula Werner.

Pouco antes de Hitler assumir o poder, o pai de Anna, uma menina de nove anos, costumava escrever artigos que criticavam o líder nazista. Agora, a família judia precisa fugir de Berlim. 14 anos. 120 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 13h20, 15h40, 19h50. Reserva Cultural: 15h10, 18h40.

Os Sonâmbulos

Dir. Thiago Mata Machado. Com Clara Choveaux, Rômulo Braga, Camila Moreno. Um grupo de pessoas na solidão da clandestinidade. Em noites longas, estão prontos para cometer atos de sacrifício. 16 anos. 112 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 19h30.

Todos os Mortos

Dir. Caetano Gotardo e Marco Dutra. Com Mawusi Tulani, Alaíde Costa, Leonor Silveira, Thomás Aquino e Andrea Marques. O ano é 1899, pouco depois da abolição da escravatura. Enquanto as irmãs Soares, aristocratas paulistas, não sabem mais viver em uma sociedade sem escravidão, a família Nascimento tenta se encaixar em um mundo que não dá espaço para negros libertos. 14 anos, 120 min. Espaço Itaú Augusta: 20h. Espaço Itaú Frei Caneca: 19h40. Petra Belas Artes: 5ª a dom., 16h50, 21h.

Em cartaz

10 Horas Para o Natal!

Dir. Cris D'Amato. Com Luis Lobianco, Karina Ramil, Giulia Benite, Pedro Miranda.

Os irmãos Júlia, Miguel e Bia estão bolando um plano para passar o Natal em família, como era tradição antes de seus pais se separarem. Mas as crianças precisam ser rápidas: faltam apenas 10 horas para a grande noite. 92 min.

Anália Franco: 14h30, 17h05. Aricanduva: 15h20, 17h40; 4ª, 20h. Boa Vista: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 17h50, 20h; sáb., dom., 15h40, 17h50, 20h; 4ª, 14h30, 16h40. Boulevard Tatuapé: 4ª, 12h50, 13h40, 16h15; 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h20, 17h40, 20h. Cantareira Norte Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h10, 16h05, 18h. Center Norte: 4ª, 12h40, 17h35; 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h, 17h20. Central Plaza: 14h30, 16h55. Cidade Jardim: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h20, 17h50; 4ª, 13h50, 16h40, 1h20; dom., 16h. Cidade São Paulo: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h, 17h25; 4ª, 12h40, 15h. Eldorado: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h50, 17h30, 19h55; 4ª, 12h45, 15h20. Espaço Itaú Frei Caneca: 15h, 17h, 19h. Ibirapuera: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h20; sáb., dom., 17h10. Plaza Sul: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h50, 18h; 4ª, 17h. Espaço Itaú Pompeia: 14h, 16h, 18h, 20h. Iguatemi: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h20, 17h50; 4ª, 12h30, 17h30. Jardim Pamplona: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h15, 18h; 4ª, 15h. JK Iguatemi: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h30, 18h; 4ª, 14h45. Mais Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h30, 18h15; 4ª, 15h. Market Place: 4ª, 14h30, 17h, 19h40; 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h50, 17h20, 19h45. Metrô Itaquera: 4ª, 14h30. Metrô Santa Cruz: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h20, 17h40, 20h10; 4ª, 12h45, 14h15, 16h30. Metrô Tatuapé: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 12h30, 15h, 17h25. Metrô Tucuruvi: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h50, 17h15; 4ª, 12h50, 13h50, 16h15. Mooca Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h30, 17h50, 20h10; 4ª, 13h20, 15h50. Pátio Higienópolis: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h, 17h30, 19h50; 4ª, 12h20, 12h50. Penha: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 17h30, 19h40; sáb., dom., 15h20, 17h30, 19h40; 4ª, 14h, 18h40. Raposo Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h40, 18h25; 4ª, 14h30, 17h, 19h40. Santana Parque: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h30, 20h; 4ª, 14h45, 17h15. Shopping D: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h50, 17h20, 19h45; 4ª, 15h, 17h40, 20h05; 4ª, 15h, 17h40, 20h05. SP Market: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h50, 17h20, 19h45; 4ª, 14h30, 17h20, 19h45. Shopping Morumbi: 14h45, 17h15, 17h30. Tietê Plaza Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h50, 17h20, 19h45; 4ª, 12h20. Villa Lobos: 15h20, 17h45. West Plaza: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h20, 17h40, 20h; 4ª, 12h15, 13h50, 16h10.

O 3º Andar - Terror na Rua Malasana

Dir. Albert Pintó. Com Begoña Vargas, Iván Marcos, Sergio Castellanos, José Luis de Madariaga. Década de 70. Uma família está prestes a viver um grande sonho na cidade de Malasaña, mas, em vez disso, precisa encarar seus piores pesadelos em um apartamento mal-assombrado.14 anos. 105 min. Espaço Itaú Pompeia: 17h20. Itaim Paulista: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 18h10. Penha: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 17h20, 20h; 4ª, 17h30.

Apagar o histórico

Dir. Benoît Delépine, Gustave Kervern. Com Corinne Masiero, Denis Podalydès, Blanche Gardin. Três vizinhos sofrem ataques virtuais de todos os tipos, de chantagem a bullying. Juntos, tentam reverter a situação, mesmo sabendo que é um desafio quase impossível. 14 anos. 106 min. Pátio Higienópolis: 4ª, 19h30. Villa Lobos: 4ª, 19h30.

Alice Guy-Blaché: a história não contada da primeira cineasta do mundo

Dir. Pamela B. Green. Com Evan Rachel Wood, Andy Samberg, Geena Davis. Alice Guy-Blaché foi a primeira mulher à frente da produção, roteiro e direção da história de Hollywood. Lançou seu primeiro filme aos 23 anos, em 1896, e produziu mais de mil ao longo da vida. 10 anos. 120 min. Espaço Itaú Pompeia: 18h.

Amizade Maldita

Dir. Brandon Christensen. Com Keegan Connor Tracy, Jett Klyne, Sean Rogerson, Sara Canning.

O que parece apenas brincadeira de criança começa a atormentar Beth e Kevin. Seu filho de oito anos, Josh, tem um amigo imaginário chamado Z. Mas essa amizade traz à tona terrores do passado em vez de ilusões infantis. 14 anos. 85 min. Anália Franco: 17h25, 20h; 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h; 4ª, 14h50. Aricanduva: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h40, 20h; 4ª, 17h50, 20h10. Boa Vista: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 17h10, 19h10, 21h10; 4ª, 18h15. Boulevard Tatuapé: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 18h50, 19h40. Cantareira Norte Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h, 16h, 18h, 20h. Center Norte: 4ª, 12h50, 15h05; 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 18h, 20h20. Central Plaza: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h50, 17h10, 19h50. Cidade São Paulo: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 20h10. Eldorado: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 18h10, 20h25; 4ª, 12h50. Espaço Itaú Frei Caneca: 14h, 16h, 18h. Espaço Itaú Pompeia: 14h, 18h10, 20h. Mais Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 20h45. Market Place: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 20h20. Metrô Itaquera: 19h; 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h, 16h30. Metrô Santa Cruz: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h50, 18h, 20h20. Metrô Tatuapé: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h40, 18h, 20h20; 4ª, 20h20. Metrô Tucuruvi: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 18h, 20h20; 4ª, 20h20. Penha: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h50, 18h50, 20h50; 4ª, 21h. Raposo Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h40, 19h. Santana Parque: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h, 19h15; 4ª, 20h. Shopping D: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h45, 19h20; 4ª, 13h05. Shopping Morumbi: 17h, 19h30. SP Market: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h20, 17h40, 20h; 4ª, 20h; sáb., dom., 18h40. Tietê Plaza Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 17h50, 20h10. West Plaza: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h40, 18h, 20h15.

Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou

Dir. Bárbara Paz. Com Hector Babenco, Willem Dafoe, Bárbara Paz.

Em um documentário sensível e emocionante, a atriz e diretora compartilha memórias, reflexões e cenas dos últimos momentos de vida do cineasta Hector Babenco. O filme é o indicado brasileiro ao Oscar 2021. 12 anos. 75 min. Cinesala: 18h10. Espaço Itaú Augusta: 15h30, 18h30. Espaço Itaú Frei Caneca: 15h20, 19h. Espaço Itaú Pompeia: 18h. Reserva Cultural: 17h20, 19h30. Iguatemi: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 20h15. Shopping Morumbi: 19h.

A Boa Esposa (Festival Varilux)

Dir. Martin Provost. Com Juliette Binoche, Noémie Lvovski, Yolande Moreau, Edouard Baer. A missão de Paulette Van Der Beck é treinar jovens para que sejam esposas perfeitas. Quando descobre que sua escola está à beira da falência, ela decide participar de um programa de TV. Suas crenças são postas em xeque quando protestos de maio de 1968 se espalham pelo país. 12 anos. 109 min. Pátio Higienópolis: sáb., 19h30. Villa Lobos: sáb., 19h30.

Boca de Ouro

Dir. Daniel Filho. Com Marcos Palmeira, Lorena Comparato, Malu Mader.

Inspirado no clássico de Nelson Rodrigues, o filme conta a história do criminoso carioca Boca de Ouro, nos anos 50. O repórter Caveirinha entrevista a ex-amante do marginal, que conta diferentes versões da vida do bicheiro. Ele precisa descobrir qual delas é a verdadeira. 16 anos. 93 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 18h.

Belle Époque (Festival Varilux)

Dir. Nicolas Bedos. Com Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier. A vida desiludida de Victor, um homem de 60 anos, ganha um sopro de felicidade. Por um momento, ele tem a chance de reviver a semana mais marcante de sua vida, há 40 anos: aquela em que ele conheceu seu grande amor. 12 anos. 116 min. Cinesala: 16h. Espaço Itaú Frei Caneca: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 19h30. Reserva Cultural: 15h, 18h.

Capital Humano

Dir. Paolo Virzì. Com Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino. Depois de atropelar um ciclista na véspera de Natal, um motorista foge sem prestar socorro. A vítima está entre a vida e a morte, e duas famílias conhecidas na cidade são acusadas de envolvimento no caso. 16 anos. 110 min. Jardim Pamplona: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 19h30. JK Iguatemi: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 20h30.

Cidade Pássaro

Dir. Matias Mariani. Com OC Ukeje, Indira Nascimento, Paulo André, Ike Barry, Chukwudi Iwuji.

Amadi é um nigeriano que viaja para São Paulo em busca de seu irmão Ikenna, primogênito de uma família da etnia Igbo. Ele descobre, aos poucos, que a vida bem-sucedida que Ikenna parecia ter não é real. 16 anos. 102 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h30.

Convenção das Bruxas

Dir. Robert Zemeckis. Com Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci.

Bruno, um garoto com infância conturbada, está em viagem com sua avó. No hotel, ele descobre uma conferência de bruxas, mas não só: elas têm um plano de transformar todas as crianças do mundo em ratos. O filme é um remake do clássico dos anos 90, inspirado no livro infantil homônimo de Roald Dahl. 10 anos. 104 min. Anália Franco: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 18h; sáb., dom., 15h15, 19h15. Aricanduva: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h20. Boa Vista: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 18h; sáb., dom., 15h30, 18h; 4ª, 13h50. Boulevard Tatuapé: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h20. Cantareira Norte Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h20, 17h30, 19h45. Center 3: 18h20. Center Norte: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h25. Central Plaza: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h50, 18h10. Cidade Jardim: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 19h10.Cidade São Paulo: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h40, 19h20. Eldorado: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 19h30. Espaço Itaú Frei Caneca: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h30, 17h50, 20h. Espaço Itaú Pompeia: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 13h30, 15h40, 17h50, 20h. Ibirapuera: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 17h30; sáb., dom., 19h20; 4ª, 19h. Iguatemi: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h30; 4ª, 13h20. Itaim Paulista: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h40, 20h40. Jardim Pamplona: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h45, 17h45. Kinoplex Vila Olímpia: sáb., dom., 17h, 19h40. Lar Center: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h. Market Place: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h10, 16h04, 16h06, 19h06, 19h08, 19h30; 4ª, 12h30. Metrô Santa Cruz: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom, 16h04, 16h06, 19h06, 19h08; 6ª, sáb., dom., 17h05, 19h30; 2ª, 3ª, 5ª, 16h20, 19h. Metrô Tatuapé: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h15, 19h10. Metrô Tucuruvi: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h20, 19h10. Mooca Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h10, 18h40. Pátio Higienópolis: 5ª, 6ª, sáb., 16h40; dom., 2ª, 3ª, 16h40 . Penha: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 18h; sáb., dom., 15h30, 18h; 4ª, 16h10. Raposo Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 17h; 4ª, 12h30 . Santana Parque: 15h30, 19h. Shopping D: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h45. Shopping Morumbi: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., 14h45, 17h30, 20h15; dom., 14h45, 17h30. SP Market: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h40, 17h30, 18h30, 20h; 4ª, 14h15. Splendor Paulista: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 19h40. Tietê Plaza Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h45, 19h20; 4ª, 15h30. Villa Lobos: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h30; 4ª, 16h. West Plaza: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h, 18h30.

Destruição Final: O Último Refúgio

Dir. Ric Roman Waugh. Com Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd.

Uma tempestade de meteoros atinge a Terra, levando a humanidade ao desespero. Uma família precisa encontrar um único refúgio possível em meio ao caos – mas eles não estão sozinhos. 14 anos. 119 min. Anália Franco: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h, 19h. Aricanduva: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 19h20; 4ª, 19h50. Boa Vista: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 20h30; 4ª, 17h20. Boulevard Tatuapé: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h40, 18h30. Cantareira Norte Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 19h55. Center 3: sáb., dom., 19h. Center Norte: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 19h45. Central Plaza: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 18h40. Cidade Jardim: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h30, 19h30. Cidade São Paulo: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 18h20. Eldorado: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., sáb., dom., 18h10. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h30. Espaço Itaú Pompeia: 15h, 17h30, 20h. Ibirapuera: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 19h50. Iguatemi: 2ª, 5ª, sáb., 15h30. Jardim Pamplona: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 20h30. JK Iguatemi: 4ª, 14h, 17h, 20h. Kinoplex Itaim: 5ª a dom., 20h10. Lar Center: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h40, 19h30. Mais Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 19h45. Marabá: 15h; sáb., dom., 18h40. Market Place: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h, 18h40, 19h02. Metrô Itaquera: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h15, 17h15, 20h15. Metrô Santa Cruz: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h, 19h02, 19h50. Metrô Tatuapé: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h15, 17h40; 4ª, 17h40. Pátio Higienópolis: sáb.,dom., 16h20. Penha: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 20h30; 4ª, 15h50. Raposo Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 18h40. Santana Parque: 19h40. Shopping D: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 18h40. Shopping Morumbi: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h, 17h. SP Market: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h20, 19h15; sáb., dom., 15h50. Tietê Plaza Shopping: sáb.,dom., 18h10. West Plaza: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h10, 19h.

Doce Entardecer na Toscana

Dir. Jacek Borcuch. Com Kasia Smutniak, Vincent Riotta. Um violento ataque terrorista abala Roma, o que provoca o acirramento do xenofobismo na Itália. Em meio aos acontecimentos, a poeta Maria Linde é convidada para receber uma homenagem e faz um discurso em defesa dos refugiados. 16 anos. 96 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h30. Espaço Itaú Pompeia: 13h30.

Enquanto Estivermos Juntos

Dir. Andrew Erwin, Jon Erwin. Com K.J. Apa, Britt Robertson, Nathan Parsons. Inspirado na história real do cantor de rock cristão Jeremy Camp (K.J. Apa), o filme mostra como a religião foi essencial quando sua esposa, Melissa, foi diagnosticada com câncer. 10 anos. 118 min. Anália Franco: 16h50. Cidade Jardim: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h40. Espaço Itaú Pompeia: 15h30. Jardim Sul: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h40. Santana Parque: 16h15. Shopping D: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 19h30.

A Febre

Dir. Maya Werneck Da-Rin. Com Regis Myrupu, Rosa Peixoto, Edmildo Vaz Pimentel, Lourinelson Wladmir.

Uma febre misteriosa acomete Justino, um homem indígena do povo Desana, em Manaus. Isso acontece logo quando Vanessa, sua filha, está prestes a ingressar na faculdade de medicina, em Brasília. Ao mesmo tempo, coisas estranhas ganham espaço na região. 10 anos. 98 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 16h.

Invasão Zumbi 2: Península

Dir. Yeon Sang-ho. Com Dong-won Gang, Do-Yoon Kim, Jung-hyun Lee. Depois de fugir de um ataque de zumbis na península coreana, o ex-soldado Jung-seok volta ao território em uma missão. Ele acaba encontrando alguns sobreviventes… 14 anos. 116 min. Anália Franco: 19h40. Aricanduva: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 19h. Central Plaza: 19h30. Cidade São Paulo: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 19h50. Eldorado: sáb., dom., 16h40. Espaço Itaú Pompeia: 15h50. Marabá: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 19h50.Metrô Tatuapé: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 18h50. Metrô Tucuruvi: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 19h40. Santana Parque: 19h45. Shopping D: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 18h45. Shopping Morumbi: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 20h. SP Market: sáb., dom., 18h10. Tietê Plaza Shopping: sáb., dom., 15h50.

M8: Quando a Morte Socorre a Vida

Dir. Jeferson De. Com Zezé Motta, Fabio Beltrão, Juan Paiva, Lázaro Ramos, Raphael Logam.

Maurício é calouro de medicina e, logo na primeira aula, ele é apresentado a M8, o cadáver que estudará nas aulas de anatomia. Mas seu interesse pela história do corpo o faz percorrer uma jornada de angústias entre o mistério e a realidade. 14 anos. 85 min. Center 3: 20h40. Central Plaza: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h40. Cidade Jardim: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 20h20; dom., 16h45. Eldorado: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h30. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h30, 20h30. Espaço Itaú Pompeia: 16h, 19h40. Jardim Pamplona: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 20h45. Market Place: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 18h. Metrô Santa Cruz: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 18h10. Metrô Tatuapé: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h; 4ª, 12h45. Mooca Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h50; 4ª, 14h10. Shopping Morumbi: 19h15, 19h45. Shopping D: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 17h10. SP Market: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 18h. Pátio Higienópolis: sáb., dom., 19h40. Villa Lobos: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 20h10.

Mais que Especiais (Festival Varilux)

Dir. Eric Toledano e Olivier Nakache. Com Vincent Cassel, Reta Kateb e Hélène Vincent. Bruno e Malik convivem com crianças e adolescentes autistas há 20 anos. Juntos, eles ajudam jovens com histórico familiar difícil, considerados "supercomplexos". Dos diretores dos filmes Intocáveis e Samba. 115 min. Pátio Higienópolis: 2ª, 19h30. Villa Lobos: 2ª, 19h30.

Meu Primo (Festival Varilux)

Dir. Jan Kounen. Com François Damiens, Vincent Lindon, Pascale Arbillot. Pierre está prestes a fechar um negócio importantíssimo para sua empresa familiar. Porém, ele precisa da assinatura de seu primo, Adrien, que detém 50% das ações e não parece ter muita pressa para nada. 12 anos. 104 min. Pátio Higienópolis: dom., 19h30. Villa Lobos: dom., 19h30.

Mulher Oceano

Dir. Djin Sganzerla. Com Djin Sganzerla, Kentaro Suyama e Stênio Garcia. O mar parece ser o único elo entre uma escritora brasileira que acaba de se mudar para Tóquio e uma nadadora de travessia oceânica, vista por ela antes da mudança rasgando o horizonte no Rio de Janeiro. 109 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 13h30.

New Life S.A.

Dir. André Carvalheira. Com Renan Rovida, Wellington Abreu, Murilo Grossi.

O jovem arquiteto Augusto é o responsável pelo projeto de um condomínio inédito em Brasília. Sua ideia era promover um novo estilo de vida que combinasse com as virtudes de um "homem renovado". Mas o contraste com a realidade ao redor põe essa novidade em jogo. 14 anos. 79 min. Petra Belas Artes: 5ª a dom., 15h, 19h20.

Notre Dame (Festival Varilux)

Dir. Valérie Donzelli. Com Valérie Donzelli, Pierre Deladonch, Bouli Lanners. A arquiteta Maud Crayon é a escolhida para reformar o pátio da catedral de Notre-Dame. Mas seu verdadeiro desafio é lidar com um amor da juventude, que reapareceu depois de anos, e com o pai de seus filhos. 90 min. Pátio Higienópolis: 5ª, 19h30. Villa Lobos: 5ª, 19h30.

Pacarrete

Dir. Allan Deberton. Com Marcélia Cartaxo, Zezita Matos, Soia Lira.

Pacarrete é uma professora de dança aposentada que vive no Ceará. Seu sonho é estrelar um balé na grande festa da cidade, mas a falta de entusiasmo da população logo se mostra um desafio para ela. 14 anos. 97 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 17h. Espaço Itaú Pompeia: 20h. Petra Belas Artes: 5ª a dom., 16h, 18h20. Reserva Cultural: 15h30.

O Poderoso Chefão Desfecho: A Morte de Michael Corleone

Dir. Francis Ford Coppola. Com Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Andy Garcia.

Don Michael Corleone conta com a ajuda de seu sobrinho, Vicente Mancini, para manter os interesses da família em Nova York e na Itália antes de sua morte. O problema é que seu protegido tem outro desejo além de herdar o império da família: ele quer também Mary, filha de Michael. 16 anos. 160 min. Cinesala: 19h40. Espaço Itaú Augusta: 13h30, 16h30, 19h30. Espaço Itaú Pompeia: 14h, 19h30. Iguatemi: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 19h. Kinoplex Itaim: 5ª a dom., 16h35. Pátio Higienópolis: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h40, 19h10. Reserva Cultural: 18h20.

Possessão: O Último Estágio

Dir. Pearry Reginald Teo. Com Robert Kazinsky, Peter Jason. Depois de matar um menino na tentativa de exorcizá-lo, Padre Lambert passou oito anos na cadeia. Agora, ele quer se redimir: tentará salvar Joel Clarke de uma possessão diabólica, mesmo sem saber das consequências. 12 anos. 87 min. Marabá: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h20, 17h20, 19h20; 4ª, 17h30, 19h30. Plaza Sul: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h20, 20h10; 4ª, 21h10.

Scooby – O Filme

Dir. Tony Cervone. Scooby-Doo e sua turma – o amigo Salsicha e os detetives Fred, Velma e Daphne – se unem para investigar as histórias mais assustadoras Livre. 95 min. Anália Franco: 14h15. Espaço Itaú Pompeia: 14h.

Sertânia

Dir. Geraldo Samo. Depois de ser capturado, ferido e morto na cidade de Sertânia pelo bando de Jesuíno, Antão rememora os acontecimentos que levaram ao seu fim. 14 anos. 97 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 20h.

Soldado Estrangeiro

Dir. José Joffily, Pedro Rossi. O documentário acompanha três jovens brasileiros que escolheram se juntar a forças militares de diferentes países para lutar em guerras. Cada um deles tem uma motivação, desde o desejo por aventura à vontade de corrigir o mundo. 90 min. 12 anos. Espaço Itaú Frei Caneca: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 17h30. Petra Belas Artes: 5ª a dom., 20h20.

Sou Francês e Preto (Festival Varilux)

Dir. Jean-Pascal Zadi e John Wax. Com Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade. JP é um ator mal-sucedido de 40 anos. Suas hesitações transbordam quando ele decide organizar um grande protesto militante pela causa negra na França. 12 anos. 90 min. Pátio Higienópolis: 6ª, 19h30. Villa Lobos: 6ª, 19h30.

Tel Aviv em Chamas

Dir. Sameh Zoabi. Com Kais Nashif, Lubna Azabal. Salam é um palestino que trabalha na produção da popular novela árabe Tel Aviv em Chamas. Em sua rotina, ele passa pela fronteira entre Israel e Palestina. É aí que conhece o General israelense Assi, que passa a chantagear Salam para que mude o roteiro do programa. 12 anos. 100 min. Petra Belas Artes: 5ª a dom., 15h, 19h10.

Tenet

Dir. Christopher Nolan. Com John David Washington, Kenneth Branagh, Robert Pattinson.

Um agente da CIA conhecido como O Protagonista precisa impedir que Andrei Sator, um oligarca jovensrusso, comece a Terceira Guerra Mundial. Para isso, O Protagonista recebe uma arma de fogo capaz de fazer o tempo correr ao contrário. 14 anos. 150 min. Anália Franco: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 18h45. Cidade Jardim: sáb., dom, 18h30. Eldorado: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h55, 19h15. Espaço Itaú Pompeia: 19h.Iguatemi: 3ª, 6ª, dom., 15h30. Jardim Sul: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 18h40. Kinoplex Itaim: 5ª a dom., 20h. Kinoplex Parque da Cidade: 5ª a dom., 16h50. Kinoplex Vila Olímpia: 5ª a dom., 20h. Lar Center: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 18h30. Market Place: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h30, 19h, 19h02. Metrô Santa Cruz: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom, 15h30, 19h. Petra Belas Artes: 5ª, 15h30, 19h30; 6ª a dom., 15h30. Villa Lobos: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 19h.

Trolls 2

Dir. Walt Dohrn. Com Anna Kendrick, Justin Timberlake, J. Balvin, Rachel Bloom.

A rainha Poppy e Branch embarcam em uma jornada épica para estabelecer a paz entre diferentes mundos Troll. Só assim eles poderão enfrentar uma ameaça misteriosa, que coloca todos em perigo. Livre. 90 min. Anália Franco: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h45, 16h15, 19h55; 4ª, 20h05. Aricanduva: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h, 17h20, 19h40; 4ª, 12h50, 15h30. Boa Vista: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h, 18h10, 20h10; 4ª, 14h, 16h10. Boulevard Tatuapé:2ª, 3ª, 6ª, sáb., dom., 15h, 17h20. Cantareira Norte Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom.,13h50, 15h50, 17h50, 19h50. Center 3: 16h20. Center Norte: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h10, 16h, 18h30; 4ª, 12h15. Central Plaza: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h05. Cidade Jardim: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h50, 17h15, 19h40; 4ª, 15h45, 19h10. Cidade São Paulo: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h20, 17h45; 4ª, 12h10. Eldorado: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h30, 19h10; 4ª, 12h15; sáb., dom 14h45. Espaço Itaú Pompeia: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30. Iguatemi: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h, 17h25; 4ª, 12h50 Itaim Paulista: 14h, 16h, 18h, 20h. Ibirapuera: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h50, 16h50, 18h50; 4ª, 15h, 17h. Jardim Pamplona: 14h15; 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h, 16h45, 17h30, 20h; 4ª, 17h45. JK Iguatemi: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h15, 16h45, 19h15; 4ª, 17h15. Kinoplex Itaim: 5ª a dom., 17h35. Kinoplex Vila Olímpia: 5ª a dom., 17h35; 4ª, 18h10. Lapa: 17h, 19h30. Lar Center: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h; 4ª, 12h50. Mais Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h45, 17h15; 4ª, 17h30. Marabá: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 17h40. Market Place: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h45, 16h08, 16h20, 18h45, 19h10. Metrô Itaquera: 4ª, 14h, 16h30. Metrô Santa Cruz: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom, 16h, 16h08, 18h30, 19h10. Metrô Tatuapé: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h50, 17h20, 19h40; 4ª, 13h20. Metrô Tucuruvi: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h20, 16h, 18h30. Mooca Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h, 17h20, 19h40; 4ª, 12h50. Pátio Higienópolis: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h10, 17h40, 20h10, 4ª, 12h20. Penha: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h10, 18h15, 20h20; sáb., dom., 15h10; 4ª, 14h10, 16h15, 18h20. Plaza Sul: 15h; 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 17h, 19h; 4ª, 19h10. Raposo Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 14h50, 15h50, 17h30, 19h55; 4ª, 12h15. Santana Parque: 16h45. Shopping D: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h20, 16h, 18h30; 4ª, 12h40. Shopping Morumbi: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h, 17h30, 20h; sáb., 11h. Splendor Paulista: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h10, 17h40; 4ª, 15h10. SP Market: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 16h30, 19h; 4ª, 12h45; sáb., dom., 15h15. Tietê Plaza Shopping: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h20, 16h, 18h30. Villa Lobos: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h30, 16h20, 18h50. West Plaza: 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 15h, 17h20, 19h40; 4ª, 12h30.

Viver Para Cantar

Dir. Jhonny Ma. Com Zhao Xiaoli, Liu Min. Um grupo de teatro vive e atua em uma pequena cidade na China. Quando os integrantes recebem o aviso de demolição do teatro, eles passam a procurar um novo espaço para continuar com as apresentações. 12 anos. 100 min. Espaço Itaú Augusta: 13h30.

Verão de 85

Dir. François Ozon. Com Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge. Aos 16 anos, Alexis é salvo de um naufrágio por David, um jovem de 18 anos. Os dois começam uma amizade que parece perfeita. Será que durará mais do que um verão? 14 anos. 100 min. Pátio Higienópolis: 3ª, 19h30. Villa Lobos: 3ª, 19h30.