Cinema: confira os filmes em cartaz e as salas de exibição em SP

As salas de cinema de São Paulo têm novidades nesta primeira semana de dezembro, a começar pela nova versão de O Poderoso Chefão III. Ao longo de 2020, o cineasta Francis Ford Coppola fez cortes e reeditou o início e o fim do filme de 1990 que, na época de lançamento, decepcionou os fãs da trilogia. Será que, desta vez, o longa vai superar as expectativas?

Entre as estreias brasileiras, vale assistir M8 - Quando a Morte Socorre a Vida. Baseado no livro homônimo de Salomão Polakiewicz, o longa, dirigido por Jeferson De e estrelado por Lázaro Ramos e Zezé Motta, conta a história de um calouro de medicina negro (Juan Paiva) que sofre bullying e se intriga com o cadáver que será seu objeto de estudo. Levou o prêmio do público de melhor filme de ficção no Festival do Rio 2019.

Dia Mundial de Combate à Aids

Na terça-feira (1˚), o Cinesesc lançou em seu streaming gratuito O Ano de 1985, de Yen Tan, em homenagem à data de conscientização sobre o HIV. O longa retrata a vida de Adrian, um jovem que decide passar o Natal com a família depois de passar três anos longe de casa. Em meio à primeira onda de crise da Aids, ele reúne forças para contar seus segredos. Assista em sesc.digital/categorias/cinema-e-video.

Confira, a seguir, a programação de filmes nos cinemas de São Paulo entre 3 e 9/12.

* O Petra Belas Artes não terá programação na terça e quarta-feira (8 e 9)

**O Reserva Cultural permanecerá fechado às segundas-feiras durante a pandemia.

Mostras

9ª Mostra de Cinema Coreano

O Petra Belas Artes exibe seis longas produzidos na Coreia do Sul nos últimos dois anos. Depois das sessões, o público poderá participar de debates. Entre as produções está Bori, de Kim Jin-Yu. O filme retrata a angústia de Bo Ri, a única pessoa de sua família capaz de ouvir. Por não se adequar em nenhum lugar – dos que ouvem e dos surdos –, ela se joga no mar com a esperança de perder a audição.

Confira os horários da mostra:

-sexta (4): Invasão Zumbi 2: Península, 16h; Livrai-nos do Mal, 19h

-sábado (5): Chan-sil Sortuda, 16h; Casa de Beija-flor, 19h

-domingo (6): Bori, 16h; O Homem ao Lado, 19h

Mostra Latino-Americana de Curtas

Até o dia 20 de dezembro, cada país latino terá cinco curtas-metragens contemporâneos exibidos online e gratuitamente na plataforma do Memorial da América Latina. Fazem parte da mostra Equador, Argentina, México, República Dominicana, entre outros.

Destaque para os curtas Karai Norte e La Voz Perdida, do diretor paraguaio Marcelo Martinesse, premiado com dois Ursos de Prata no Festival de Cinema de Berlim e cinco indicações ao Platinum Awards. Assista em www.culturaemcasa.com.br.

Estreias

10 Horas Para o Natal!

10 Horas Para o Natal!

Dir. Cris D'Amato. Com Luis Lobianco, Karina Ramil, Giulia Benite, Pedro Miranda. Os irmãos Júlia, Miguel e Bia estão bolando um plano para passar o Natal em família, como era tradição antes de seus pais se separarem. Mas as crianças precisam ser rápidas: faltam apenas 10 horas para a grande noite. 92 min.

Capital Humano

Dir. Paolo Virzì. Com Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino. Depois de atropelar um ciclista na véspera de Natal, um motorista foge sem prestar socorro. A vítima está entre a vida e a morte, e duas famílias conhecidas na cidade são acusadas de envolvimento no caso. 16 anos. 110 min. Jardim Pamplona: 20h30. JK Iguatemi: 6ª e sáb., 19h10.

M8: Quando a Morte Socorre a Vida

M8: Quando a Morte Socorre a Vida

Dir. Jeferson De. Com Zezé Motta, Fabio Beltrão, Juan Paiva, Lázaro Ramos, Raphael Logam. Maurício é calouro de medicina e, logo na primeira aula, ele é apresentado a M8, o cadáver que estudará nas aulas de anatomia. Mas seu interesse pela história do corpo o faz percorrer uma jornada de angústias entre o mistério e a realidade. 14 anos. 85 min.

Amizade Maldita

Amizade Maldita

Dir. Brandon Christensen. Com Keegan Connor Tracy, Jett Klyne, Sean Rogerson, Sara Canning. O que parece apenas brincadeira de criança começa a atormentar Beth e Kevin. Seu filho de oito anos, Josh, tem um amigo imaginário chamado Z. Mas essa amizade traz à tona terrores do passado em vez de ilusões infantis. 14 anos. 85 min.

New Life S.A.

New Life S.A.

Dir. André Carvalheira. Com Renan Rovida, Wellington Abreu, Murilo Grossi. O jovem arquiteto Augusto é o responsável pelo projeto de um condomínio inédito em Brasília. Sua ideia era promover um novo estilo de vida que combinasse com as virtudes de um "homem renovado". Mas o contraste com a realidade ao redor põe essa novidade em jogo. 14 anos. 79 min.

O Poderoso Chefão Desfecho: A Morte de Michael Corleone

Dir. Francis Ford Coppola. Com Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Andy Garcia. 16 anos. 160 min.

O Poderoso Chefão Desfecho: A Morte de Michael Corleone

Dir. Francis Ford Coppola. Com Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Andy Garcia. 16 anos. 160 min.

Nova York, 1979. A Ordem de San Sebastian, um dos maiores títulos dados pela Igreja, é dada para Michael Corleone, após fazer uma doação à Igreja de US$ 100 milhões, em nome da fundação Vito Corleone, da qual Mary, sua filha, é presidenta honorária. Michael está velho, doente e divorciado, mas faz atos de redenção para tornar aceitável o nome da família Corleone. Na comemoração pelo título recebido, após 8 anos de afastamento, Michael recebe "Vinnie" Mancini, seu sobrinho, que a pedido de Connie é apresentado a Michael manifestando vontade de trabalhar com o tio. Nesta tentativa de diálogo a conversa toma um rumo hostil, pois participava também da reunião Joey Zasa, que agora mantém o domínio de uma área outrora mantida por Don Vito Corleone, o pai de Michael. Vinnie é chefiado por Zasa, mas fala que não quer continuar, principalmente pela traição de Zasa de não reconhecer o poder de Michael. Vinnie é quase morto pelos capangas de Zasa e uma guerra pelo poder tem início. Um arcebispo da Igreja solicita a Michael US$ 600 milhões, pois resolveria o déficit da Igreja, oferecendo em troca que Michael ganhe o controle majoritário da Immobiliare, antiga e respeitável empresa europeia de propriedade da Igreja. Michael concorda, mas isto deixa vários membros do clero contrariados, que não o aceitam por sua vida duvidosa.

Sertânia

Dir. Geraldo Samo. Com Vertin Moura, Julio Adrião, Kecia Prado.

Sarno usa a temática do sertão nordestino em seus documentários. Nessa ficção, o roteiro trata das relações de poder e da pobreza da região. 14 anos. 97 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 18h.

Soldado Estrangeiro

Soldado Estrangeiro

Dir. José Joffily, Pedro Rossi. O documentário acompanha três jovens brasileiros que escolheram se juntar a forças militares de diferentes países para lutar em guerras. Cada um deles tem uma motivação, desde o desejo por aventura à vontade de corrigir o mundo. 90 min. 12 anos.

Em cartaz

Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou

Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou

Dir. Bárbara Paz. Com Hector Babenco, Willem Dafoe, Bárbara Paz. Em um documentário sensível e emocionante, a atriz e diretora compartilha memórias, reflexões e cenas dos últimos momentos de vida do cineasta Hector Babenco. O filme é o indicado brasileiro ao Oscar 2021. 12 anos. 75 min.

Alice Guy-Blaché: a história não contada da primeira cineasta do mundo

Alice Guy-Blaché: a história não contada da primeira cineasta do mundo

Dir. Pamela B. Green. Com Evan Rachel Wood, Andy Samberg, Geena Davis. Alice Guy-Blaché foi a primeira mulher à frente da produção, roteiro e direção da história de Hollywood. Lançou seu primeiro filme aos 23 anos, em 1896, e produziu mais de mil ao longo da vida. 10 anos. 120 min.

O 3º Andar - Terror na Rua Malasana

O 3º Andar - Terror na Rua Malasana

Dir. Albert Pintó. Com Begoña Vargas, Iván Marcos, Sergio Castellanos, José Luis de Madariaga. Década de 70. Uma família está prestes a viver um grande sonho na cidade de Malasaña, mas, em vez disso, precisa encarar seus piores pesadelos em um apartamento mal-assombrado. 14 anos. 105 min.

O Barco

O Barco

Dir. Petrus Cariry. Com Verônica Cavalcanti, Samya de Lavor e Rômulo Braga. Em uma vila de pescadores isolada, Esmerina é casada com um pescador e tem 26 filhos, e o nome de cada um corresponde a uma letra do alfabeto. O filho mais velho secretamente deseja partir e descobrir o mundo além do mar. O cotidiano da família é bruscamente alterado a partir da chegada de um misterioso barco que encalha na praia e de Ana, uma moça que sobreviveu a um naufrágio.

Boca de Ouro

Boca de Ouro

Dir. Daniel Filho. Com Marcos Palmeira, Lorena Comparato, Malu Mader. Inspirado no clássico de Nelson Rodrigues, o filme conta a história do criminoso carioca Boca de Ouro, nos anos 50. O repórter Caveirinha entrevista a ex-amante do marginal, que conta diferentes versões da vida do bicheiro. Ele precisa descobrir qual delas é a verdadeira. 16 anos. 93 min.

Boni Bonita

Boni Bonita

Dir. Daniel Barosa. Com Aillin Salas, Caco Ciocler, Guilherme Lobo, Ney Matogrosso. Beatriz é uma jovem que acabou de perder a mãe e precisa deixar a Argentina para morar no Brasil com um pai ausente. Nesse período de luto, ela se envolve em um relacionamento tóxico com Rogério, um músico bem mais velho. 16 anos. 83 min.

Belle Époque (Festival Varilux)

Belle Époque (Festival Varilux)

Dir. Nicolas Bedos. Com Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier. A vida desiludida de Victor, um homem de 60 anos, ganha um sopro de felicidade. Por um momento, ele tem a chance de reviver a semana mais marcante de sua vida, há 40 anos: aquela em que ele conheceu seu grande amor. 12 anos. 116 min.

BTS: Break The Silence

BTS: Break The Silence

Dir. Jun-Soo Park Com Nam-joon Kim, Seok-jin Kim, Suga. O filme mostra os melhores momentos da turnê mundial Love Yourself: Speak Yourself, da banda de k-pop Bangtan Boys, também conhecida como BTS. Também revela segredos de bastidores sobre cada um dos sete artistas. 12 anos. 91 min.

O Caso Collini

O Caso Collini

Dir. Marco Kreuzpaintner. Com Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach. O jovem Caspar Leinen é contratado para fazer a defesa de um homem acusado de assassinar o empresário Hans Meyer. Ele precisa enfrentar um advogado que nunca perde e, aos poucos, se envolve em um dos maiores escândalos judiciais da história alemã. 14 anos. 123 min.

Cidade Pássaro

Cidade Pássaro

Dir. Matias Mariani. Com OC Ukeje, Indira Nascimento, Paulo André, Ike Barry, Chukwudi Iwuji. Amadi é um nigeriano que viaja para São Paulo em busca de seu irmão Ikenna, primogênito de uma família da etnia Igbo. Ele descobre, aos poucos, que a vida bem-sucedida que Ikenna parecia ter não é real. 16 anos. 102 min.

Convenção das Bruxas

Convenção das Bruxas

Dir. Robert Zemeckis. Com Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci. Bruno, um garoto com infância conturbada, está em viagem com sua avó. No hotel, ele descobre uma conferência de bruxas, mas não só: elas têm um plano de transformar todas as crianças do mundo em ratos. O filme é um remake do clássico dos anos 90, inspirado no livro infantil homônimo de Roald Dahl. 10 anos. 104 min.

Destruição Final: O Último Refúgio

Destruição Final: O Último Refúgio

Dir. Ric Roman Waugh. Com Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd. Uma tempestade de meteoros atinge a Terra, levando a humanidade ao desespero. Uma família precisa encontrar um único refúgio possível em meio ao caos – mas eles não estão sozinhos. 14 anos. 119 min.

Doce Entardecer na Toscana

Doce Entardecer na Toscana

Dir. Jacek Borcuch. Com Kasia Smutniak, Vincent Riotta. Um violento ataque terrorista abala Roma, o que provoca o acirramento do xenofobismo na Itália. Em meio aos acontecimentos, a poeta Maria Linde é convidada para receber uma homenagem e faz um discurso em defesa dos refugiados. 16 anos. 96 min.

DNA (Festival Varilux)

DNA (Festival Varilux)

Dir. Maïwenn. Com Fanny Ardant, Louis Garrel, Marine Vacth. A morte de Emir, o avô argelino de Neige, desperta nela uma profunda crise de identidade. O homem sempre foi sua principal referência de família e, agora, outras relações complicadas vão tomar espaço. 14 anos. 90 min.

Donas Da Bola (Festival Varilux)

Donas Da Bola (Festival Varilux)

Dir. Mohamed Hamidi. Com Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette. Na pequena cidade de Clourrières, uma equipe inteira de futebol é suspensa. Para evitar a extinção do grupo e chegar ao fim do campeonato, o técnico então recruta apenas mulheres. Essa decisão vai abalar algumas convenções da comunidade. Livre. 95 min.

Enquanto Estivermos Juntos

Enquanto Estivermos Juntos

Dir. Andrew Erwin, Jon Erwin. Com K.J. Apa, Britt Robertson, Nathan Parsons. Inspirado na história real do cantor de rock cristão Jeremy Camp (K.J. Apa), o filme mostra como a religião foi essencial quando sua esposa, Melissa, foi diagnosticada com câncer. 10 anos. 118 min.

A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília (Festival Varilux)

A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília (Festival Varilux)

Dir. Lorenzo Mattoti. Com Leila Bekhti, Jean-Claude Carrière, Thomas Bidegain. A animação conta a história de Tonio, filho de rei dos ursos. Depois de ter seu filhote capturado por caçadores, o rei invade a terra dos homens com a ajuda de um exército e de um mágico. Livre. 82 min.

A Febre

A Febre

Dir. Maya Werneck Da-Rin. Com Regis Myrupu, Rosa Peixoto, Edmildo Vaz Pimentel, Lourinelson Wladmir. Uma febre misteriosa acomete Justino, um homem indígena do povo Desana, em Manaus. Isso acontece logo quando Vanessa, sua filha, está prestes a ingressar na faculdade de medicina, em Brasília. Ao mesmo tempo, coisas estranhas ganham espaço na região. 10 anos. 98 min.

Gagarine (Festival Varilux)

Gagarine (Festival Varilux)

Dir. Fanny Liatard, Jérémy Trouilh.Com Lyna Khoudri, Alséni Bathily, Jamil McCraven. O jovem Youri não aceita o fato de que Gagarine, o enorme conjunto habitacional onde ele cresceu, será demolido. Sem pensar duas vezes, ele abraça a missão de salvar sua casa e a de centenas de outras famílias, transformando-a em sua "nave espacial". 14 anos. 95 min.

A Garota da Pulseira (Festival Varilux)

A Garota da Pulseira (Festival Varilux)

Dir. Stéphane Demoustier. Com Chiara Mastroianni, Melissa Guers, Roschdy Zem. A vida de Lisa poderia ser como a de qualquer outra adolescente que acabou de fazer o vestibular para ingressar na universidade. A diferença é que, há dois anos, ela usa uma pulseira eletrônica por ser acusada de ter assassinado sua melhor amiga. 14 anos. 96 min.

Invasão Zumbi 2: Península

Dir. Yeon Sang-ho. Com Dong-won Gang, Do-Yoon Kim, Jung-hyun Lee. Depois de fugir de um ataque de zumbis na península coreana, o ex-soldado Jung-seok volta ao território em uma missão. Ele acaba encontrando alguns sobreviventes… 14 anos. 116 min. Anália Franco: 18h, 20h45. Aricanduva: 15h10; 2ª a 6ª, 20h. Boa Vista: 19h45. Boulevard Tatuapé: 15h45. Cantareira Norte Shopping: 21h30. Center Norte: 19h15. Central Plaza: 16h, 19h. Cidade Jardim: 15h10. Cidade São Paulo: 2ª a 6ª, 17h10; sáb., dom., 17h, 19h50. Eldorado: 18h45. Espaço Itaú Pompeia: 13h30, 17h50. Jardim Sul: 17h, 19h40. Lapa: 19h45. Mais Shopping: 17h45. Marabá: 17h30, 20h. Market Place: 2ª a 6ª, 15h10. Metrô Itaquera: 19h. Metrô Santa Cruz: 19h20. Metrô Tatuapé: 19h10, 19h40. Metrô Tucuruvi: 15h10. Mooca Shopping: 15h. Penha: 17h40. Santana Parque: 16h45, 19h40. Shopping D: 17h35, 18h45. SP Market: 2ª a 6ª, 19h45; sáb., dom., 17h45. Tietê Plaza Shopping: 15h10. Villa Lobos: 15h10. West Plaza: 16h.

Meu Querido Elfo

Dir. Evgeniy Bedarev. Com Dmitriy Bedarev, Dmitriy Belotzerkovskiy, Mikhail Bespalov. Uma mãe solteira compra um flat em Moscou, mas só descobre depois que um elfo vive no local há mais de um século. Sua missão é proteger um tesouro escondido na propriedade de uma bruxa. 12 anos. 90 min. Cantareira Norte Shopping: 15h20. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h30. Espaço Itaú Pompeia: 13h30.

Minhas Férias com Patrick (Festival Varilux)

Dir. Caroline Vignal. Com Laure Calmy, Benjamin Lavermhe, Olivia Côte. Antoniette não aceita o fato de que seu amante, Vladimir, tenha cancelado uma viagem romântica com ela para passar férias com a esposa e a filha. Indignada, ela vai atrás dele, mas não encontra ninguém, a não ser um asno. 14 anos. 97 min. Iguatemi: 6ª, 19h30. Pátio Higienópolis: 6ª, 19h40. Villa Lobos: 6ª, 19h30.

Mulher Oceano

Dir. Djin Sganzerla. Com Djin Sganzerla, Kentaro Suyama e Stênio Garcia. O mar parece ser o único elo entre uma escritora brasileira que acaba de se mudar para Tóquio e uma nadadora de travessia oceânica, vista por ela antes da mudança rasgando o horizonte no Rio de Janeiro. 109 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 14h40, 18h30. Petra Belas Artes: 15h.

Os Novos Mutantes

Dir. Josh Boone. Com Alice Braga, Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton. Cinco jovens mutantes exploram seus poderes e lidam com traumas do passado. Eles estão presos em uma instituição misteriosa, onde a Dra. Cecilia Reyes promete ajudá-los. Apesar disso, fenômenos estranhos começam a acontecer. 14 anos. 93 min. Anália Franco: 15h30. Market Place: 16h06, 19h08. Metrô Santa Cruz: 16h04, 19h06. Santana Parque: 15h15.

Pacarrete

Dir. Allan Deberton. Com Marcélia Cartaxo, Zezita Matos, Soia Lira. Pacarrete é uma professora de dança aposentada que vive no Ceará. Seu sonho é estrelar um balé na grande festa da cidade, mas a falta de entusiasmo da população logo se mostra um desafio para ela. 14 anos. 97 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 14h, 19h40. Espaço Itaú Pompeia: 19h40. Petra Belas Artes: 18h20. Reserva Cultural: 14h20, 19h30.

Possessão: O Último Estágio

Dir. Pearry Reginald Teo. Com Robert Kazinsky, Peter Jason. Depois de matar um menino na tentativa de exorcizá-lo, Padre Lambert passou oito anos na cadeia. Agora, ele quer se redimir: tentará salvar Joel Clarke de uma possessão diabólica, mesmo sem saber das consequências. 12 anos. 87 min. Marabá: 18h20, 20h20. Metrô Tatuapé: 2ª a 6ª, 15h25. Plaza Sul: sáb., dom., 16h, 20h30. Shopping D: 17h20. SP Market: 19h15. West Plaza: 19h40.

Quarto 212

Dir. Christophe Honoré. Com Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vicent Lacoste. O casamento de 20 anos de Catherine e Richard termina quando ele descobre que a esposa o traía constantemente. Ao sair de casa, porém, ela se muda para um quarto de hotel em frente ao seu antigo apartamento. Assim, mantém o controle sobre a rotina do ex-marido. 16 anos. 90 min. Reserva Cultural: 20h10.

Scooby – O Filme

Dir. Tony Cervone. Scooby-Doo e sua turma – o amigo Salsicha e os detetives Fred, Velma e Daphne – se unem para investigar as histórias mais assustadoras Livre. 95 min. Anália Franco: 20h25. Espaço Itaú Pompeia: 13h30. Jardim Sul: 18h. Santana Parque: 15h30.

Tel Aviv em Chamas

Dir. Sameh Zoabi. Com Kais Nashif, Lubna Azabal. Salam é um palestino que trabalha na produção da popular novela árabe Tel Aviv em Chamas. Em sua rotina, ele passa pela fronteira entre Israel e Palestina. É aí que conhece o General israelense Assi, que passa a chantagear Salam para que mude o roteiro do programa. 12 anos. 100 min. Petra Belas Artes: 19h50.

Tenet

Dir. Christopher Nolan. Com John David Washington, Kenneth Branagh, Robert Pattinson. Um agente da CIA conhecido como O Protagonista precisa impedir que Andrei Sator, um oligarca jovensrusso, comece a Terceira Guerra Mundial. Para isso, O Protagonista recebe uma arma de fogo capaz de fazer o tempo correr ao contrário. 14 anos. 150 min. Anália Franco: 20h20. Boa Vista: 21h. Cidade Jardim: 18h50; sáb., dom., 15h45. Eldorado: 19h15; 2ª a 6ª, 15h45; sáb., dom., 15h50. Espaço Itaú Pompeia: 19h. Iguatemi: 15h45; 2ª, 4ª, 5ª, sáb., 19h15. Jardim Sul: 18h40. Kinoplex Itaim: 5ª, 6ª, 16h50; sáb., dom., 17h35. Kinoplex Parque da Cidade: 5ª a dom., 16h45. Kinoplex Vila Olímpia: 5ª a dom., 19h50. Lar Center: 19h15. Market Place: 15h30, 18h30, 19h. Metrô Santa Cruz: 15h30, 19h. Mooca Shopping: 15h45. Petra Belas Artes: 15h30, 19h30. Santana Parque: 19h50.

Trolls 2

Dir. Walt Dohrn. Com Anna Kendrick, Justin Timberlake, J. Balvin, Rachel Bloom. A rainha Poppy e Branch embarcam em uma jornada épica para estabelecer a paz entre diferentes mundos Troll. Só assim eles poderão enfrentar uma ameaça misteriosa, que coloca todos em perigo. Livre. 90 min. Anália Franco: 15h, 17h30. Aricanduva: 15h, 16h, 17h35, 18h30, 20h. Boa Vista: 15h30, 16h40, 18h50, 20h15; sáb., dom., 14h20. Boulevard Tatuapé: 15h40, 16h, 17h20, 18h30. Cantareira Norte Shopping: 15h30, 16h, 17h30, 18h, 19h30, 20h; sáb., 14h. Center 3: 18h10; sáb., dom., 16h50, 19h20. Center Norte: 14h50, 16h, 17h20, 18h30. Central Plaza: 14h30, 15h, 15h40, 16h55, 17h25. Cidade Jardim: 14h50, 16h, 17h15, 18h30, 19h45. Cidade São Paulo: 15h, 15h30, 18h10; sáb., dom., 16h10. Eldorado: 14h50, 16h, 16h30, 18h30, 19h; sáb., dom., 15h40, 18h10. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h40, 15h40, 17h40, 19h40. Espaço Itaú Pompeia: 13h30, 15h30, 16h30, 17h30, 19h30. Itaim Paulista:14h, 16h, 18h, 20h. Ibirapuera: 16h20, 17h20, 18h20, 19h20; sáb., dom., 15h20. Iguatemi: 14h50, 17h20; sáb., dom., 16h, 18h30. Jardim Pamplona: 15h, 16h, 17h30, 18h30, 21h. Jardim Sul: 16h40, 19h. JK Iguatemi: 14h, 15h30, 16h30, 18h. Kinoplex Itaim: 5ª a dom., 15h50, 18h15, 20h40. Kinoplex Parque da Cidade: 5ª a dom., 15h30, 17h55. Kinoplex Vila Olímpia: 5ª a dom., 17h40, 20h; sáb., dom., 15h15. Lapa: 17h, 19h30. Lar Center: 15h, 16h40; sáb., dom., 17h20. Mais Shopping: 14h30, 17h, 19h30. Marabá: 17h20; 6ª, sáb., dom., 15h20, 19h. Market Place: 14h50, 16h, 16h08, 17h20, 18h20, 19h10, 19h45. Metrô Itaquera: 14h, 15h, 17h30, 20h. Metrô Santa Cruz: 15h10, 16h06, 16h10, 17h20, 17h50, 18h35. Metrô Tatuapé: 14h50, 15h40, 16h30, 17h15, 18h10, 19h. Metrô Tucuruvi: 14h50, 16h, 17h15, 18h30, 19h45. Mooca Shopping: 14h50, 16h, 17h20, 18h30, 19h45. Pátio Higienópolis: 15h, 15h30, 18h10; sáb., dom., 16h. Penha: 15h30, 16h40, 19h, 20h15; sáb., dom., 14h20. Plaza Sul: 15h20, 16h20, 17h20, 18h20, 19h20. Raposo Shopping: 14h50, 15h20, 17h30, 18h, 19h55. Santana Parque: 15h, 17h25. Shopping D: 14h50, 16h, 17h20, 18h30, 19h45. Splendor Paulista: 16h, 18h, 19h30. SP Market: 14h50, 15h40, 16h30, 17h20, 18h10, 19h, 19h45. Tietê Plaza Shopping: 14h50, 16h, 17h20, 18h30, 19h45. Villa Lobos: 15h, 16h15, 17h25m 18h45, 19h50. West Plaza: 14h50, 15h20, 16h20, 17h15, 18h40.