Cinema: confira os filmes em cartaz e as salas de exibição em SP

A programação de filmes da semana está como os cinéfilos gostam: repleta de produções premiadas e feitas por brasileiros. Entre as estreias, impossível não destacar Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou. Indicado para representar o País no Oscar de 2021, o documentário foi idealizado pelo cineasta Hector Babenco e concretizado por Bárbara Paz, com quem se casou em 2010.

A produção é uma homenagem romântica e sensível dos últimos anos de vida de Babenco, que morreu aos 70 anos em decorrência de um câncer em 2016. Combina registros da vida cotidiana e cenas de filmes feitos pelo cineasta ao longo de sua carreira, e já ganhou o prêmio de melhor documentário no Festival de Veneza de 2019 e no Festival de Viña Del Mar, no Chile, em 2020.

Outro premiado que chega hoje aos cinemas é Pacarrete, do cearense Allan Deberton. O longa, estrelado por Marcélia Cartaxo (A Hora da Estrela, 1985) conquistou oito categorias no 47º Festival de Gramado 2019. Tem também Mulher Oceano, estreia da atriz Djin Sganzerla como diretora – levou o prêmio de Melhor Filme no Porto Femme International Film Festival, em Portugal.

Confira, a seguir, a programação de filmes nos cinemas de São Paulo entre 26/11 e 2/12.

*O Reserva Cultural permanecerá fechado às segundas-feiras durante a pandemia.

Estreias

Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou

Dir. Bárbara Paz. Com Hector Babenco, Willem Dafoe, Bárbara Paz.

Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou

Dir. Bárbara Paz. Com Hector Babenco, Willem Dafoe, Bárbara Paz.

Em um documentário sensível e emocionante, a atriz e diretora compartilha memórias, reflexões e cenas dos últimos momentos de vida do cineasta Hector Babenco. O filme é o indicado brasileiro ao Oscar 2021. 12 anos. 75 min.

Invasão Zumbi 2: Península

Dir. Yeon Sang-ho. Com Dong-won Gang, Do-Yoon Kim, Jung-hyun Lee.

Invasão Zumbi 2: Península

Dir. Yeon Sang-ho. Com Dong-won Gang, Do-Yoon Kim, Jung-hyun Lee.

Depois de fugir de um ataque de zumbis na península coreana, o ex-soldado Jung-seok volta ao território em uma missão. Ele acaba encontrando alguns sobreviventes… 14 anos. 116 min.

Meu Querido Elfo

Dir. Evgeniy Bedarev. Com Dmitriy Bedarev, Dmitriy Belotzerkovskiy, Mikhail Bespalov.

Meu Querido Elfo

Dir. Evgeniy Bedarev. Com Dmitriy Bedarev, Dmitriy Belotzerkovskiy, Mikhail Bespalov.

Uma mãe solteira compra um flat em Moscou, mas só descobre depois que um elfo vive no local há mais de um século. Sua missão é proteger um tesouro escondido na propriedade de uma bruxa. 12 anos. 90 min.

Mulher Oceano

Dir. Djin Sganzerla. Com Djin Sganzerla, Kentaro Suyama e Stênio Garcia.

Mulher Oceano

Dir. Djin Sganzerla. Com Djin Sganzerla, Kentaro Suyama e Stênio Garcia.

O mar parece ser o único elo entre uma escritora brasileira que acaba de se mudar para Tóquio e uma nadadora de travessia oceânica, vista por ela antes da mudança rasgando o horizonte no Rio de Janeiro. 109 min.

Pacarrete

Dir. Allan Deberton. Com Marcélia Cartaxo, Zezita Matos, Soia Lira.

Pacarrete

Dir. Allan Deberton. Com Marcélia Cartaxo, Zezita Matos, Soia Lira.

Pacarrete é uma professora de dança aposentada que vive no Ceará. Seu sonho é estrelar um balé na grande festa da cidade, mas a falta de entusiasmo da população logo se mostra um desafio para ela. 14 anos. 97 min.

Trolls 2

Dir. Walt Dohrn. Com Anna Kendrick, Justin Timberlake, J. Balvin, Rachel Bloom.

Trolls 2

Dir. Walt Dohrn. Com Anna Kendrick, Justin Timberlake, J. Balvin, Rachel Bloom.

A rainha Poppy e Branch embarcam em uma jornada épica para estabelecer a paz entre diferentes mundos Troll. Só assim eles poderão enfrentar uma ameaça misteriosa, que coloca todos em perigo. Livre. 90 min.

Em cartaz

Acossado (Festival Varilux)

Dir. Jean-Luc Godard. Com Daniel Boulanger, Jean Seberg, Jean-Paul Belmondo.

Acossado (Festival Varilux)

Dir. Jean-Luc Godard. Com Daniel Boulanger, Jean Seberg, Jean-Paul Belmondo.

Depois de roubar um carro, Michel Poiccard mata um policial e foge para Paris. Lá, se apaixona pela americana Patricia Franchini e então tenta esconder dela que é um foragido. 14 anos. 90 min.

Apagar o Histórico (Festival Varilux)

Dir. Benoît Delépine, Gustave Kervern. Com Corinne Masiero, Denis Podalydès, Blanche Gardin.

Apagar o Histórico (Festival Varilux)

Dir. Benoît Delépine, Gustave Kervern. Com Corinne Masiero, Denis Podalydès, Blanche Gardin.

Três vizinhos sofrem ataques virtuais de todos os tipos, de chantagem a bullying. Juntos, tentam reverter a situação, mesmo sabendo que é um desafio quase impossível. 14 anos. 106 min.

A Boa Esposa (Festival Varilux)

Dir. Martin Provost. Com Juliette Binoche, Noémie Lvovski, Yolande Moreau, Edouard Baer.

A Boa Esposa (Festival Varilux)

Dir. Martin Provost. Com Juliette Binoche, Noémie Lvovski, Yolande Moreau, Edouard Baer.

A missão de Paulette Van Der Beck é treinar jovens para que sejam esposas perfeitas. Quando descobre que sua escola está à beira da falência, ela decide participar de um programa de TV. Suas crenças são postas em xeque quando protestos de maio de 1968 se espalham pelo país. 12 anos. 109 min.

Alice Guy-Blaché: a história não contada da primeira cineasta do mundo

Dir. Pamela B. Green. Com Evan Rachel Wood, Andy Samberg, Geena Davis.

Alice Guy-Blaché: a história não contada da primeira cineasta do mundo

Dir. Pamela B. Green. Com Evan Rachel Wood, Andy Samberg, Geena Davis.

Alice Guy-Blaché foi a primeira mulher à frente da produção, roteiro e direção da história de Hollywood. Lançou seu primeiro filme aos 23 anos, em 1896, e produziu mais de mil ao longo da vida. 10 anos. 120 min.

O 3º Andar - Terror na Rua Malasana

Dir. Albert Pintó. Com Begoña Vargas, Iván Marcos, Sergio Castellanos, José Luis de Madariaga.

O 3º Andar - Terror na Rua Malasana

Dir. Albert Pintó. Com Begoña Vargas, Iván Marcos, Sergio Castellanos, José Luis de Madariaga.

Década de 70. Uma família está prestes a viver um grande sonho na cidade de Malasaña, mas, em vez disso, precisa encarar seus piores pesadelos em um apartamento mal-assombrado. 14 anos. 105 min.

O Barco

Dir. Petrus Cariry. Com Verônica Cavalcanti, Samya de Lavor e Rômulo Braga.

O Barco

Dir. Petrus Cariry. Com Verônica Cavalcanti, Samya de Lavor e Rômulo Braga.

Esmerina vive em uma ilha de pescadores com seu marido e seus 26 filhos, cada um batizado com uma letra do alfabeto. O primogênito deseja desbravar o mundo, mas não conta a ninguém. De repente, um barco misterioso encalha na praia e a família conhece Ana, uma sobrevivente do naufrágio.

Boca de Ouro

Dir. Daniel Filho. Com Marcos Palmeira, Lorena Comparato, Malu Mader.

Boca de Ouro

Dir. Daniel Filho. Com Marcos Palmeira, Lorena Comparato, Malu Mader.

Inspirado no clássico de Nelson Rodrigues, o filme conta a história do criminoso carioca Boca de Ouro, nos anos 50. O repórter Caveirinha entrevista a ex-amante do marginal, que conta diferentes versões da vida do bicheiro. Ele precisa descobrir qual delas é a verdadeira. 16 anos. 93 min.

Boni Bonita

Dir. Daniel Barosa. Com Aillin Salas, Caco Ciocler, Guilherme Lobo, Ney Matogrosso.

Boni Bonita

Dir. Daniel Barosa. Com Aillin Salas, Caco Ciocler, Guilherme Lobo, Ney Matogrosso.

Beatriz é uma jovem que acabou de perder a mãe e precisa deixar a Argentina para morar no Brasil com um pai ausente. Nesse período de luto, ela se envolve em um relacionamento tóxico com Rogério, um músico bem mais velho. 16 anos. 83 min.

Belle Époque (Festival Varilux)

Dir. Nicolas Bedos. Com Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier.

Belle Époque (Festival Varilux)

Dir. Nicolas Bedos. Com Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier.

A vida desiludida de Victor, um homem de 60 anos, ganha um sopro de felicidade. Por um momento, ele tem a chance de reviver a semana mais marcante de sua vida, há 40 anos: aquela em que ele conheceu seu grande amor. 12 anos. 116 min.

BTS: Break The Silence

Dir. Jun-Soo Park Com Nam-joon Kim, Seok-jin Kim, Suga.

BTS: Break The Silence

Dir. Jun-Soo Park Com Nam-joon Kim, Seok-jin Kim, Suga.

O filme mostra os melhores momentos da turnê mundial Love Yourself: Speak Yourself, da banda de k-pop Bangtan Boys, também conhecida como BTS. Também revela segredos de bastidores sobre cada um dos sete artistas. 12 anos. 91 min.

O Capital No Século XXI (Festival Varilux)

O Capital No Século XXI (Festival Varilux)

Dir. Justin Pemberton, Thomas Piketty. O documentário adaptado do livro homônimo de Thomas Piketty, com mais de 25 milhões de exemplares vendidos, propõe uma reflexão sobre a estrutura das sociedades modernas. 103 min.

O Caso Collini

Dir. Marco Kreuzpaintner. Com Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach.

O Caso Collini

Dir. Marco Kreuzpaintner. Com Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach.

O jovem Caspar Leinen é contratado para fazer a defesa de um homem acusado de assassinar o empresário Hans Meyer. Ele precisa enfrentar um advogado que nunca perde e, aos poucos, se envolve em um dos maiores escândalos judiciais da história alemã. 14 anos. 123 min.

Cidade Pássaro

Dir. Matias Mariani. Com OC Ukeje, Indira Nascimento, Paulo André, Ike Barry, Chukwudi Iwuji.

Cidade Pássaro

Dir. Matias Mariani. Com OC Ukeje, Indira Nascimento, Paulo André, Ike Barry, Chukwudi Iwuji.

Amadi é um nigeriano que viaja para São Paulo em busca de seu irmão Ikenna, primogênito de uma família da etnia Igbo. Ele descobre, aos poucos, que a vida bem-sucedida que Ikenna parecia ter não é real. 16 anos. 102 min.

Convenção das Bruxas

Dir. Robert Zemeckis. Com Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci.

Convenção das Bruxas

Dir. Robert Zemeckis. Com Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci.

Bruno, um garoto com infância conturbada, está em viagem com sua avó. No hotel, ele descobre uma conferência de bruxas, mas não só: elas têm um plano de transformar todas as crianças do mundo em ratos. O filme é um remake do clássico dos anos 90, inspirado no livro infantil homônimo de Roald Dahl. 10 anos. 104 min.

Destruição Final: O Último Refúgio

Dir. Ric Roman Waugh. Com Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd.

Destruição Final: O Último Refúgio

Dir. Ric Roman Waugh. Com Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd.

Uma tempestade de meteoros atinge a Terra, levando a humanidade ao desespero. Uma família precisa encontrar um único refúgio possível em meio ao caos – mas eles não estão sozinhos. 14 anos. 119 min.

Doce Entardecer na Toscana

Dir. Jacek Borcuch. Com Kasia Smutniak, Vincent Riotta.

Doce Entardecer na Toscana

Dir. Jacek Borcuch. Com Kasia Smutniak, Vincent Riotta.

Um violento ataque terrorista abala Roma, o que provoca o acirramento do xenofobismo na Itália. Em meio aos acontecimentos, a poeta Maria Linde é convidada para receber uma homenagem e faz um discurso em defesa dos refugiados. 16 anos. 96 min.

É Doce!

Dir. Ute von Münchow-Pohl. Com Jella Haase e Leon Seidel.

É Doce!

Dir. Ute von Münchow-Pohl. Com Jella Haase e Leon Seidel.

Os gnomos Elfie, Buck e Kipp decidem interagir com o mundo dos humanos quando conhecem um confeiteiro que está prestes a perder sua loja. Eles se unem para salvar o estabelecimento. Livre. 78 min.

DNA (Festival Varilux)

Dir. Maïwenn. Com Fanny Ardant, Louis Garrel, Marine Vacth.

DNA (Festival Varilux)

Dir. Maïwenn. Com Fanny Ardant, Louis Garrel, Marine Vacth.

A morte de Emir, o avô argelino de Neige, desperta nela uma profunda crise de identidade. O homem sempre foi sua principal referência de família e, agora, outras relações complicadas vão tomar espaço. 14 anos. 90 min.

Donas Da Bola (Festival Varilux)

Dir. Mohamed Hamidi. Com Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette.

Donas Da Bola (Festival Varilux)

Dir. Mohamed Hamidi. Com Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette.

Na pequena cidade de Clourrières, uma equipe inteira de futebol é suspensa. Para evitar a extinção do grupo e chegar ao fim do campeonato, o técnico então recruta apenas mulheres. Essa decisão vai abalar algumas convenções da comunidade. Livre. 95 min.

Enquanto Estivermos Juntos

Dir. Andrew Erwin, Jon Erwin. Com K.J. Apa, Britt Robertson, Nathan Parsons.

Enquanto Estivermos Juntos

Dir. Andrew Erwin, Jon Erwin. Com K.J. Apa, Britt Robertson, Nathan Parsons.

Inspirado na história real do cantor de rock cristão Jeremy Camp (K.J. Apa), o filme mostra como a religião foi essencial quando sua esposa, Melissa, foi diagnosticada com câncer. 10 anos. 118 min.

A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília (Festival Varilux)

Dir. Lorenzo Mattoti. Com Leila Bekhti, Jean-Claude Carrière, Thomas Bidegain.

A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília (Festival Varilux)

Dir. Lorenzo Mattoti. Com Leila Bekhti, Jean-Claude Carrière, Thomas Bidegain.

A animação conta a história de Tonio, filho de rei dos ursos. Depois de ter seu filhote capturado por caçadores, o rei invade a terra dos homens com a ajuda de um exército e de um mágico. Livre. 82 min.

A Febre

Dir. Maya Werneck Da-Rin. Com Regis Myrupu, Rosa Peixoto, Edmildo Vaz Pimentel, Lourinelson Wladmir.

A Febre

Dir. Maya Werneck Da-Rin. Com Regis Myrupu, Rosa Peixoto, Edmildo Vaz Pimentel, Lourinelson Wladmir.

Uma febre misteriosa acomete Justino, um homem indígena do povo Desana, em Manaus. Isso acontece logo quando Vanessa, sua filha, está prestes a ingressar na faculdade de medicina, em Brasília. Ao mesmo tempo, coisas estranhas ganham espaço na região. 10 anos. 98 min.

Fico Te Devendo Uma Carta Sobre o Brasil

Fico Te Devendo Uma Carta Sobre o Brasil

Dir: Carol Benjamin. No documentário, a cineasta mergulha na história de três gerações de sua família que foram afetadas pela ditadura militar brasileira: desde seu pai, preso e torturado, à sua mãe e avó. O filme aborda o silêncio como estratégia para o apagamento da memória. 12 anos. 90 min.

Gagarine (Festival Varilux)

Dir. Fanny Liatard, Jérémy Trouilh.Com Lyna Khoudri, Alséni Bathily, Jamil McCraven.

O jovem Youri não aceita o fato de que Gagarine, o enorme conjunto habitacional onde ele cresceu, será demolido. Sem pensar duas vezes, ele abraça a missão de salvar sua casa e a de centenas de outras famílias, transformando-a em sua "nave espacial". 14 anos. 95 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 5ª, 20h20.

A Garota da Pulseira (Festival Varilux)

Dir. Stéphane Demoustier. Com Chiara Mastroianni, Melissa Guers, Roschdy Zem.

A vida de Lisa poderia ser como a de qualquer outra adolescente que acabou de fazer o vestibular para ingressar na universidade. A diferença é que, há dois anos, ela usa uma pulseira eletrônica por ser acusada de ter assassinado sua melhor amiga. 14 anos. 96 min. Cinesala: sáb., 14h. Espaço Itaú Augusta: 3ª, 21h; 6ª, 16h. Espaço Itaú Frei Caneca: 4ª, 15h30; 5ª, 18h10; 6ª, 20h10. Espaço Itaú Pompeia: 6ª, 18h30. Petra Belas Artes: dom., 20h45.

Jovens Bruxas - Nova Irmandade

Dir. Zoe Lister-Jones. Com Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone.

Inspirado no longa de mesmo nome lançado em 1996, o filme mostra um quarteto de bruxas aprendizes em 2020. Além dos novos poderes, elas precisam entender a importância da amizade. 12 anos. 100 min. Metrô Santa Cruz: 2ª, 19h30. Shopping D: 6ª, 15h20.

Maria Luiza

Dir. Marcelo Días. O documentário brasileiro conta a história da primeira militar reconhecida como transsexual das Forças Armadas Brasileiras. Maria Luiza da Silva serviu por 22 anos e lutou para ter seu nome e gênero reconhecidos pela aeronáutica. 80 min. Reserva Cultural: 14h20.

Mais Que Especiais (Festival Varilux)

Dir. Eric Toledano e Olivier Nakache. Com Vincent Cassel, Reta Kateb e Hélène Vincent.

Bruno e Malik convivem com crianças e adolescentes autistas há 20 anos. Juntos, eles ajudam jovens com histórico familiar difícil, considerados "supercomplexos". Dos diretores dos filmes Intocáveis e Samba. 115 min. Cinesala: 4ª, 16h30. Espaço Itaú Augusta: sáb., 21h. Espaço Itaú Frei Caneca: dom., 20h. Espaço Itaú Pompeia: 6ª, 16h. Petra Belas Artes: dom., 18h.

Mank

Dir. David Fincher. Com Amanda Seyfried, Gary Oldman, Tom Burke.

Hollywood, 1930. O roteirista Herman J. Mankiewicz se esforça para concluir o roteiro de Cidadão Kane, uma adaptação da obra-prima de Orson Welles. Qual dos dois merece o crédito pelo longa, que se tornaria o melhor filme da história? 132 min. Espaço Itaú Augusta: 15h, 21h. Espaço Itaú Frei Caneca: 19h. Espaço Itaú Pompeia: 20h. Petra Belas Artes: 20h20. Reserva Cultural: 16h20.

Meu Primo (Festival Varilux)

Dir. Jan Kounen. Com François Damiens, Vincent Lindon, Pascale Arbillot.

Pierre está prestes a fechar um negócio importantíssimo para sua empresa familiar. Porém, ele precisa da assinatura de seu primo, Adrien, que detém 50% das ações e não parece ter muita pressa para nada. 12 anos. 104 min. Espaço Itaú Augusta: 3ª, 16h; 6ª, 18h30. Espaço Itaú Frei Caneca: 2ª, 17h40; 4ª, 15h30. Espaço Itaú Pompeia: 4ª, 18h30; 6ª, 21h. Iguatemi: sáb., 19h30. Pátio Higienópolis: sáb., 19h30.Petra Belas Artes: sáb., 20h45. Villa Lobos: sáb., 19h30.

Minhas Férias com Patrick (Festival Varilux)

Dir. Caroline Vignal. Com Laure Calmy, Benjamin Lavermhe, Olivia Côte.

Antoniette não aceita o fato de que seu amante, Vladimir, tenha cancelado uma viagem romântica com ela para passar férias com a esposa e a filha. Indignada, ela vai atrás dele, mas não encontra ninguém, a não ser um asno. 14 anos. 97 min. Cinesala: 5ª, 14h. Espaço Itaú Augusta: 2ª, 21h; dom., 18h30. Espaço Itaú Frei Caneca: sáb., 17h45. Espaço Itaú Pompeia: 2ª, 21h. Kinoplex Itaim: dom., 17h.

Monos: Entre o Céu e o Inferno

Dir: Alejandro Landes. Com Moises Arias, Julianne Nicholson, Sofia Buenaventura.

Um grupo de oito jovens soldados colombianos tem a missão de manter viva sua refém americana, Doctora. Tudo se complica quando eles matam uma vaca por acidente e precisam fugir para a floresta. 16 anos. 103 min. Petra Belas Artes: 16h.

Notre Dame (Festival Varilux)

Dir. Valérie Donzelli. Com Valérie Donzelli, Pierre Deladonch, Bouli Lanners.

A arquiteta Maud Crayon é a escolhida para reformar o pátio da catedral de Notre-Dame. Mas seu verdadeiro desafio é lidar com um amor da juventude, que reapareceu depois de anos, e com o pai de seus filhos. 90 min. Cinesala: dom., 14h. Espaço Itaú Augusta: 2ª, 16h. Espaço Itaú Frei Caneca: 3ª, 16h. Espaço Itaú Pompeia: 2ª, 16h.

Os Novos Mutantes

Dir. Josh Boone. Com Alice Braga, Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton.

Cinco jovens mutantes exploram seus poderes e lidam com traumas do passado. Eles estão presos em uma instituição misteriosa, onde a Dra. Cecilia Reyes promete ajudá-los. Apesar disso, fenômenos estranhos começam a acontecer. 14 anos. 93 min. Anália Franco: 16h30. Boa Vista: 18h50. Boulevard Tatuapé: 15h, 20h10. Center Norte: 20h10. Central Plaza: 20h05. Cidade São Paulo: 6ª, sáb., dom., 15h, 17h35, 20h10; 5ª, 20h10. Eldorado: sáb., dom., 18h30. Jardim Sul: 15h15. Metrô Itaquera: 20h15. Metrô Santa Cruz: 2ª, 4ª, 5ª, sáb., 20h15. Metrô Tatuapé: 3ª, 5ª, 19h15; sáb., dom ., 20h20. Penha: 21h50. Raposo Shopping: 15h.Santana Parque: 2ª a 5ª, 15h; 6ª, sáb., dom., 15h50. Shopping D: 20h10. SP Market: 20h10; sáb., 14h50.

Persona Non Grata (Festival Varilux)

Dir. Roschdy Zem. Com Roschdy Zem, Raphaël Personnaz, Nicolas Duvauchelle.

Dois amigos e sócios minoritários de uma empresa decidem fazer algo para conquistar seus interesses. O segredo sombrio une o destino dos dois e, quando tudo parece bem, um estranho surge em suas vidas. 14 anos. 92 min. Cinesala: 4ª, 14h. Espaço Itaú Augusta: 2ª, 21h; 5ª, 16h. Espaço Itaú Frei Caneca: 3ª, 20h20. Iguatemi: 2ª, 19h30. Pátio Higienópolis: 2ª, 19h30. Villa Lobos: 2ª, 19h30.

Possessão: O Último Estágio

Dir. Pearry Reginald Teo. Com Robert Kazinsky, Peter Jason.

Depois de matar um menino na tentativa de exorcizá-lo, Padre Lambert passou oito anos na cadeia. Agora, ele quer se redimir: tentará salvar Joel Clarke de uma possessão diabólica, mesmo sem saber das consequências. 12 anos. 87 min. Aricanduva: 3ª, 6ª, dom., 20h15. Interlagos: 15h30, 18h, 20h20. Metrô Santa Cruz: 20h25. Metrô Tatuapé: 20h10. Plaza Sul: 21h. Raposo Shopping: 19h55. Shopping D: 20h20.SP Market: 18h, 20h. West Plaza: 20h10.

Quarto 212

Dir. Christophe Honoré. Com Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vicent Lacoste.

O casamento de 20 anos de Catherine e Richard termina quando ele descobre que a esposa o traía constantemente. Ao sair de casa, porém, ela se muda para um quarto de hotel em frente ao seu antigo apartamento. Assim, mantém o controle sobre a rotina do ex-marido. 16 anos. 90 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 21h20. Reserva Cultural: 19h30.

Scooby – O Filme

Dir. Tony Cervone. Scooby-Doo e sua turma – o amigo Salsicha e os detetives Fred, Velma e Daphne – se unem para investigar as histórias mais assustadoras Livre. 95 min. Anália Franco: 15h15. Cantareira Norte Shopping: 15h10. Cidade Jardim: sáb e dom, 15h30. Eldorado: sáb., 16h. Espaço Itaú Pompeia: 13h30, 15h30. Interlagos: 2ª, 3ª, sáb.,dom., 16h10. Jardim Sul: 17h30. Lapa: 15h. Market Place: 15h15, 16h10, 18h40, 19h12. Metrô Itaquera: sáb., dom., 14h. Metrô Santa Cruz: 16h08, 19h10. Metrô Tatuapé: sáb., dom., 17h50. Metrô Tucuruvi: sáb., 15h30. Penha: sáb., dom., 14h20. Shopping D: 3ª, sáb., dom., 16h. SP Market: dom.,16h. Santana Parque: 2ª a 5ª, 15h10; 6ª, sáb., dom., 15h30. West Plaza: sáb., dom., 19h50.

Slalom (Festival Varilux)

Dir. Charlène Favier. Com Jérémie Renier, Noée Abita, Catherine Marchal.

Tudo parecia perfeito na vida da jovem Lyz: aos 15 anos, entrou para a melhor equipe de esqui do colégio de Bourg-Saint-Maurice. As coisas mudam quando seu treinador, o ex-campeão Fred, ultrapassa certos limites. 18 anos. 92 min. Cinesala: 3ª, 16h30. Espaço Itaú Frei Caneca: 5ª, 16h. Iguatemi: 3ª, 19h30. Pátio Higienópolis: 3ª, 19h30. Petra Belas Artes: 2ª, 20h25. Villa Lobos: 3ª, 19h30.

Sou Francês e Preto (Festival Varilux)

Dir. Jean-Pascal Zadi e John Wax. Com Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade.

JP é um ator mal-sucedido de 40 anos. Suas hesitações transbordam quando ele decide organizar um grande protesto militante pela causa negra na França. 12 anos. 90 min. Espaço Itaú Augusta: 5ª, 21h. Espaço Itaú Pompeia: 5ª, 21h. Kinoplex Itaim: 5ª, 20h. Petra Belas Artes: 6ª, 18h.

Tel Aviv em Chamas

Dir. Sameh Zoabi. Com Kais Nashif, Lubna Azabal.

Salam é um palestino que trabalha na produção da popular novela árabe Tel Aviv em Chamas. Em sua rotina, ele passa pela fronteira entre Israel e Palestina. É aí que conhece o General israelense Assi, que passa a chantagear Salam para que mude o roteiro do programa. 12 anos. 100 min. Petra Belas Artes: 19h50.

Tenet

Dir. Christopher Nolan. Com John David Washington, Kenneth Branagh, Robert Pattinson.

Um agente da CIA conhecido como O Protagonista precisa impedir que Andrei Sator, um oligarca jovensrusso, comece a Terceira Guerra Mundial. Para isso, O Protagonista recebe uma arma de fogo capaz de fazer o tempo correr ao contrário. 14 anos. 150 min. Anália Franco: 20h20. Boa Vista: 21h. Center 3: 17h30. Cidade Jardim: 15h15, 18h50. Cidade São Paulo: 2ª a 6ª, 17h; sáb.,e dom., 15h30, 19h. Eldorado: 15h30, 19h10; 2ª, 3ª, 6ª, 15h10, 19h20. Espaço Itaú Augusta: 18h. Espaço Itaú Pompeia: 18h, 21h. Ibirapuera: 19h40. Iguatemi: 19h15; sáb., dom., 15h30. Jardim Pamplona: 19h30. Jardim Sul: 18h45. JK Iguatemi: 19h, 20h. Kinoplex Itaim: 5ª a dom., 17h35. Kinoplex Vila Olímpia: 5ª, 6ª, 16h10, 19h30; sáb., dom., 14h, 17h20, 20h40. Lar Center: 19h15. Market Place: 15h30, 19h. Metrô Santa Cruz: 15h30, 19h, 19h10. Metrô Tatuapé: 3ª, 15h30. Mooca Shopping: 19h10. Pátio Higienópolis: 2ª a 6ª, 19h10; sáb., dom., 15h20, 19h. Penha: 21h. Petra Belas Artes: 20h40. Reserva Cultural: sáb., dom., 19h. SP Market: 2ª a 6ª, 18h45; sáb., dom., 18h15. Villa Lobos: 19h.

Verão de 85 (Festival Varilux)

Dir. François Ozon. Com Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge.

Aos 16 anos, Alexis é salvo de um naufrágio por David, um jovem de 18 anos. Os dois começam uma amizade que parece perfeita. Será que durará mais do que um verão? 14 anos. 100 min. Cinesala: dom., 16h30. Espaço Itaú Augusta: 2ª, 18h30. Espaço Itaú Frei Caneca: 3ª, 18h05. Espaço Itaú Pompeia: 2ª, 18h30. Iguatemi: dom., 19h30. Pátio Higienópolis: dom., 19h30. Petra Belas Artes: 20h20. Villa Lobos: dom., 19h30.