Cinema: confira os filmes em cartaz e as salas de exibição em SP

Com filmes sendo lançados a cada semana, a produção cinematográfica brasileira tem mostrado opções para todos os gostos. Entre os destaques da vez estão A Febre, dirigido pela cineasta Maya Da-Rin, e Boca de Ouro, de Daniel Filho.

O primeiro longa chama atenção por dar voz a protagonistas indígenas e, não à toa, já conquistou diversos prêmios nos festivais onde foi exibido, como o de Locarno, Biarritz e Chicago. Baseado em uma história real, o filme retrata um pai que é acometido por uma febre estranha. No mesmo período, sua filha está prestes a deixar Manaus para estudar medicina em Brasília.

Já o segundo, estrelado por Marcos Palmeira e Malu Mader, chega aos cinemas como uma nova versão do longa lançado em 1963, inspirado na peça homônima de Nelson Rodrigues. Na trama, o casal de malandros apronta poucas e boas no Rio de Janeiro dos anos 50.

Confira, a seguir, a programação de filmes nos cinemas de São Paulo entre 12/11 e 18/11.

*O complexo de cinema Pátio Paulista ainda não reabriu suas salas.

Sessão de Pânico na sexta-feira, 13

Nesta sexta, 13, às 21h20, o Petra Belas Artes exibe uma sessão especial do clássico filme terror Pânico. Dirigido por Wes Craven e estrelado por Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette, o longa de 1996 conta a história de um grupo de jovens que enfrenta um assassino mascarado. A classificação indicativa é de 14 anos.

Mostras

Estreias no Cinesesc

Seguindo com a série #EmCasaComSesc, o streaming gratuito atualiza seu cardápio semanalmente com filmes exclusivos e premiados. Nesta semana, estão disponíveis produções do FIM – Festival Internacional de Mulheres no Cinema – e do 28˚ Festival Mix Brasil, com 101 filmes de 24 países. Além dos dois festivais, títulos do Cine África, que reúne curtas e longas de países como Burkina Faso, Camarões, Egito, Etiópia e Nigéria.

Quem quer ver filme em uma sala de cinema (com toda a segurança durante a pandemia) pode reservar ingressos entre 12, 13 e 14 de novembro. Nesses dias, o CineSesc promove sessões presenciais gratuitas de títulos como Meu Nome é Bagdá e Valentina, ambos brasileiros premiados. Confira: sescsp.org.br/cinesesc.

16ª Mostra Internacional do Cinema Negro

Entre os dias 10 e 15 de novembro, o MIS promove a já tradicional semana de filmes e debates sobre a produção audiovisual feita por profissionais negros. A mostra, que desta vez ocorre virtualmente e com acesso gratuito no Vimeo, conta com curtas, médias e longas. Entre eles, Vaga Carne, dirigido pela atriz e dramaturga Grace Passô e Ricardo Alves Júnior.

No média-metragem, uma mulher é invadida por uma voz estranha. Juntas, as duas tentam encontrar uma identidade própria enquanto questionam seus papéis na sociedade. Inscrição para assistir ao filme.

Festival Varilux

Depois de oferecer gratuitamente e por quatro meses mais de 50 filmes franceses na plataforma online Looke, o Festival Varilux de Cinema inaugura sua 11ª edição em parceria com mais de 40 cidades e 89 cinemas. Em São Paulo, os longas ainda estão chegando aos poucos. Na lista a seguir, os filmes que fazem parte do Varilux estão sinalizados e sendo exibidos, a princípio, no Espaço Itaú Augusta.

Estreias

Alice & Só

Dir. Daniel Lieff. Com Bruna Linzmeyer, Felipe Camargo, Johnny Massaro.

Alice e Sócrates são dois jovens apaixonados por música. Juntos, os amigos partem em uma viagem de carro com Tinho, um ex-roqueiro, em busca do maior festival de covers do mundo. Algo vai mudar suas vidas para sempre. 10 anos. 86 min. Espaço Itaú Pompeia: 14h30, 16h50, 19h, 21h10.

Boca de Ouro

Dir. Daniel Filho. Com Marcos Palmeira, Lorena Comparato, Malu Mader.

Inspirado no clássico de Nelson Rodrigues, o filme conta a história do criminoso carioca Boca de Ouro, nos anos 50. O repórter Caveirinha entrevista a ex-amante do marginal, que conta diferentes versões da vida do bicheiro. Ele precisa descobrir qual delas é a verdadeira. 16 anos. 93 min. Center 3: 19h, 20h40. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h30, 20h, 21h30. Ibirapuera: 18h50, 20h30.

Destruição Final: O Último Refúgio

Dir. Ric Roman Waugh. Com Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd.

Uma tempestade de meteoros atinge a Terra, levando a humanidade ao desespero. Uma família precisa encontrar um único refúgio possível em meio ao caos – mas eles não estão sozinhos. 14 anos. 119 min. Anália Franco: 5ª a dom., 16h40, 19h40. Boa Vista: 5ª, 6ª, 17h40, 20h15; sáb., dom., 15h, 17h40, 20h15. Cantareira Norte Shopping: 5ª, 6ª, 16h40, 19h10, 21h40; sáb., dom., 14h10, 16h40, 19h10, 21h40. Center 3: 5ª a dom., 18h40. Center Norte: 6ª, sáb., 18h20. Cidade Jardim: 5ª a dom, 19h. Espaço Itaú Frei Caneca: 5ª a dom., 20h20. Espaço Itaú Pompeia: 5ª a dom., 18h40, 21h10. Ibirapuera: 5ª a dom., 18h30. Interlagos: 5ª a dom., 19h; 5ª, sáb., dom., 15h50. Itaim Paulista: 5ª a dom., 20h30. Jardim Pamplona: 6ª, sáb., dom., 20h30. Jardim Sul: 5ª a dom., 16h30, 19h30. JK Iguatemi: 5ª a dom., 17h15, 20h15. Kinoplex Itaim: 5ª, 6ª, 16h60, 19h50; sáb., dom., 17h15, 20h10. Kinoplex Parque da Cidade: 5ª a dom., 17h, 19h50. Lapa: 5ª a dom., 16h45, 17h15, 19h30, 20h. Mais Shopping: 5ª a dom., 19h30. Marabá: 5ª a dom., 18h40. Metrô Itaquera: 5ª a dom., 21h. Metrô Santa Cruz: 5ª a dom, 19h45. Metrô Tatuapé: 5ª a dom., 18h10. Metrô Tucuruvi: 5ª a dom., 19h45. Mooca Shopping: 5ª a dom., 19h30. Morumbi: 5ª a dom., 18h45, 21h30. Penha: 5ª a dom., 16h, 18h40, 21h15. Plaza Sul: 5ª a dom., 20h20. Raposo Shopping: 5ª a dom., 17h20. Santana Parque: 5ª a dom., 17h, 20h. Shopping D: 5ª a dom., 16h, 19h. Splendor Paulista: 5ª a dom., 18h. Villa Lobos: 5ª a dom, 18h. West Plaza: 5ª e dom., 18h15; 6ª e sáb., 19h45.

Era Uma Vez um Sonho

Dir. Ron Howard. Com Amy Adams, Glenn Close, Gabriel Basso.

A família Vance se muda para Ohio com a esperança de superar a pobreza em um período pós-guerra. Mas a luta constante contra o racismo, abusos e alcoolismo vai mostrar que o famoso sonho americano não é para todos. 16 anos. 116 min. Espaço Itaú Augusta: 14h, 16h30, 21h30; 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 19h. Espaço Itaú Frei Caneca: 15h30, 18h, 20h30. Espaço Itaú Pompeia: 15h30, 18h, 20h40. Kinoplex Itaim: 3ª a dom., 16h30, 19h20. Kinoplex Parque da Cidade: 5ª a dom., 16h30, 19h20. Kinoplex Vila Olímpia: 3ª a dom., 17h, 19h50. Petra Belas Artes: 2ª, 5ª, 6ª, 19h40; sáb., 21h.

A Febre

Dir. Maya Werneck Da-Rin. Com Regis Myrupu, Rosa Peixoto, Edmildo Vaz Pimentel, Lourinelson Wladmir.

Uma febre misteriosa acomete Justino, um homem indígena do povo Desana, em Manaus. Isso acontece logo quando Vanessa, sua filha, está prestes a ingressar na faculdade de medicina, em Brasília. Ao mesmo tempo, coisas estranhas ganham espaço na região. 10 anos. 98 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 14h, 18h40. Reserva Cultural: 2ª a 6ª, dom., 18h30.

Minhas Férias com Patrick (Festival Varilux)

Dir. Caroline Vignal. Com Laure Calmy, Benjamin Lavermhe, Olivia Côte.

Antoniette não aceita o fato de que seu amante, Vladimir, tenha cancelado uma viagem romântica com ela para passar férias com a esposa e a filha. Indignada, ela vai atrás dele, mas não encontra ninguém, a não ser um asno. 14 anos. 97 min. Espaço Itaú Augusta: 3ª, 19h30.

Monos: Entre o Céu e o Inferno

Dir: Alejandro Landes. Com Moises Arias, Julianne Nicholson, Sofia Buenaventura.

Um grupo de oito jovens soldados colombianos tem a missão de manter viva sua refém americana, Doctora. Tudo se complica quando eles matam uma vaca por acidente e precisam fugir para a floresta. 16 anos. 103 min. Espaço Itaú Augusta: 17h; 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 20h. Jardim Pamplona: 17h30, 20h15. Petra Belas Artes: 2ª, 5ª, 6ª, sáb., 16h30, 19h30.

Quarto 212

Dir. Christophe Honoré. Com Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vicent Lacoste.

O casamento de 20 anos de Catherine e Richard termina quando ele descobre que a esposa o traía constantemente. Ao sair de casa, porém, ela se muda para um quarto de hotel em frente ao seu antigo apartamento. Assim, mantém o controle sobre a rotina do ex-marido. 16 anos. 90 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 14h30, 19h10, 21h10. Petra Belas Artes: 2ª, 5ª, 6ª, sáb., 18h, 20h. Reserva Cultural: 14h20, 16h40, 19h10.

Em cartaz

O 3º Andar - Terror na Rua Malasana

Dir. Albert Pintó. Com Begoña Vargas, Iván Marcos, Sergio Castellanos, José Luis de Madariaga.

Década de 70. Uma família está prestes a viver um grande sonho na cidade de Malasaña, mas, em vez disso, precisa encarar seus piores pesadelos em um apartamento mal-assombrado. 14 anos. 105 min. Anália Franco: 17h10, 20h. Aricanduva: 16h40, 19h30. Boa Vista: 16h, 18h30, 21h. Boulevard Tatuapé: 17h, 19h40. Cantareira Norte Shopping: 15h, 17h10, 19h30, 21h50. Center Norte: 16h, 18h45. Central Plaza: 16h20, 19h25. Cidade Jardim: 16h40, 19h40. Cidade São Paulo: 16h30, 19h30. Espaço Itaú Frei Caneca: 16h, 18h30, 20h50. Espaço Itaú Pompeia: 13h30, 16h, 18h30, 21h. Eldorado: 16h30, 19h30. Interlagos: 18h40; 5ª a dom., 15h30; 2ª, 3ª, 4ª, 16h. Iguatemi: 17h, 19h40. Itaim Paulista: 13h40, 16h, 18h20, 20h40. JK Iguatemi: 14h15, 17h, 19h45. Kinoplex Vila Olímpia: 3ª a 6ª, 16h30, 19h10; sáb., dom., 17h35, 20h10. Lapa: 20h15; 2ª a 6ª, 17h30, 19h; sáb., dom., 16h, 17h30, 19h. Lar Center: 16h45, 19h40. Mais Shopping: 15h, 17h45, 20h30. Market Place: 16h40, 19h30; 5ª a dom., 18h. Metrô Santa Cruz: 17h, 19h55. Metrô Itaquera: 15h15, 18h, 20h45. Metrô Tatuapé: 16h30, 19h15. Metrô Tucuruvi: 16h, 18h40. Mooca Shopping: 5ª a dom., 16h40, 20h; 2ª, 3ª, 4ª, 16h40, 19h30. Penha: 16h30, 19h, 21h30. Morumbi: 18h15, 21h; sáb., dom., 15h30. Raposo Shopping: 15h40, 18h30. Santana Parque: 16h30, 19h30; 2ª, 3ª, 4ª, 16h30, 17h, 19h30. Shopping D: 16h45, 19h30. SP Market: 16h40, 19h30. Tietê Plaza Shopping: 16h30, 19h30. Villa Lobos: 16h45, 19h30. West Plaza: 16h40, 19h30.

Alice Guy-Blaché: a história não contada da primeira cineasta do mundo

Dir. Pamela B. Green. Com Evan Rachel Wood, Andy Samberg, Geena Davis.

Alice Guy-Blaché foi a primeira mulher à frente da produção, roteiro e direção da história de Hollywood. Lançou seu primeiro filme aos 23 anos, em 1896, e produziu mais de mil ao longo da vida. 10 anos. 120 min. Espaço Itaú Augusta: 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 18h. Espaço Itaú Frei Caneca: 17h40. Espaço Itaú Pompeia: 16h10, 20h30.

Aos Olhos de Ernesto

Dir. Ana Luiza Azevedo. Com Jorge Bolani, Gabriela Poester, Jorge d'Elia.

Um fotógrafo uruguaio tenta disfarçar que está perdendo a visão por conta da velhice. Mas é justo nessa fase da vida que ele descobre possibilidades incríveis. 12 anos. 123 min. Reserva Cultural: 15h50.

Belle Époque (Festival Varilux)

Dir. Nicolas Bedos. Com Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier.

A vida desiludida de Victor, um homem de 60 anos, ganha um sopro de felicidade. Por um momento, ele tem a chance de reviver a semana mais marcante de sua vida, há 40 anos: aquela em que ele conheceu seu grande amor. 12 anos. 116 min. Espaço Itaú Augusta: 3ª, 20h.

Bill e Ted - Encare a Música

Dir. Dean Parisot. Com Keanu Reeves, Kristen Schaal, Alex Winter.

Dois amigos chegam à meia idade frustrados por não terem escrito a melhor música dos tempos. Até que recebem a visita de um homem do futuro e descobrem que apenas uma melodia assinada por eles pode salvar o mundo. 10 anos. 93 min. Anália Franco: 20h25. Aricanduva: 15h15. Boa Vista: 19h. Boulevard Tatuapé: 20h10. Cantareira Norte Shopping: 15h55. Center Norte: 14h50. Central Plaza: 19h45. Cidade Jardim: 2ª a 6ª, 14h50. Cidade São Paulo: 17h30. Eldorado: 15h10. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h30, 19h. Espaço Itaú Pompeia: 18h, 20h30. Iguatemi: 20h10. Interlagos: 20h. Jardim Pamplona: 15h30; 2ª a 5ª, 20h30. Jardim Sul: 16h; 2ª, 3ª, 4ª, 16h, 19h30. JK Iguatemi: 15h15. Kinoplex Vila Olímpia: sáb., dom., 16h20. Mais Shopping: 18h15. Market Place: 16h06, 16h10, 19h08. Metrô Itaquera: 16h. Metrô Santa Cruz: 15h20. Metrô Tatuapé: 20h. Metrô Tucuruvi: 17h30. Mooca Shopping: 15h. Morumbi: 21h. Pátio Higienópolis: 5ª a dom.,18h30; 2ª, 3ª, 4ª, 17h20, 19h45. Penha: 18h50. Raposo Shopping: 14h50. Santana Parque: 20h30. Shopping D: 20h. SP Market: 15h, 20h. Tietê Plaza Shopping: 15h. Villa Lobos: 2ª, 3ª, 4ª, 16h. West Plaza: 16h.

BTS: Break The Silence

Dir. Jun-Soo Park Com Nam-joon Kim, Seok-jin Kim, Suga.

O filme mostra os melhores momentos da turnê mundial Love Yourself: Speak Yourself, da banda de k-pop Bangtan Boys, também conhecida como BTS. Também revela segredos de bastidores sobre cada um dos sete artistas. 12 anos. 91 min. Anália Franco: 6ª, sáb., dom.,14h50. Aricanduva: 17h30. Boulevard Tatuapé: 17h30. Eldorado: 2ª, 4ª, 6ª, 17h20.Interlagos: 2ª, 3ª, 4ª, 15h30; 6ª, 16h. Jardim Sul: sáb., dom., 15h15. Market Place: 16h08, 19h10. Metrô Tucuruvi: 14h50. Santana Parque: 5ª e sáb., 20h15. Shopping D: 2ª, 4ª, 15h15. SP Market: 17h30. Tietê Plaza Shopping: 3ª, 6ª, 15h15.

Casa

Dir. Letícia Simões. 12 anos. 94 min.

No documentário, a diretora mostra uma narrativa pessoal sobre a própria vida e a relação com as mulheres de sua família. Abandono, culpa e conflitos pessoais permeiam os laços entre mãe, filha e avó. Petra Belas Artes: 2ª, 5ª, 6ª, sáb., 19h.

O Caso Collini

Dir. Marco Kreuzpaintner. Com Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach.

O jovem Caspar Leinen é contratado para fazer a defesa de um homem acusado de assassinar o empresário Hans Meyer. Ele precisa enfrentar um advogado que nunca perde e, aos poucos, se envolve em um dos maiores escândalos judiciais da história alemã. 14 anos. 123 min. Kinoplex Itaim 3ª a 6ª, 20h10; sáb., dom., 20h20. Reserva Cultural: sáb., 18h30.

Cicatrizes

Dir. Miroslav Terzic. Com Snezana Bogdanovic. Ana desconfia que seu filho, dado como morto ao nascer, foi vendido para um esquema de adoção vigente na Sérvia. 12 anos. 98 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h30.

Como Cães e Gatos 3: Peludos Unidos!

Dir. Sean McNamara. Com Melissa Rauch e Max Greenfield.

Um vilão de asas está prestes a provocar uma guerra entre cães e gatos do mundo todo. Cabe ao cão Roger e a gata Gwen a missão de impedir que o plano maligno se concretize. Livre. 84 min. Anália Franco: dom., 14h55. Boa Vista: sáb., dom., 14h45. Central Plaza: 17h15. Espaço Itaú Pompeia: 13h30, 15h30. Kinoplex Vila Olímpia: sáb., dom., 14h.

Doce Entardecer na Toscana

Dir. Jacek Borcuch. Com Kasia Smutniak, Vincent Riotta.

Um violento ataque terrorista abala Roma, o que provoca o acirramento do xenofobismo na Itália. Em meio aos acontecimentos, a poeta Maria Linde é convidada para receber uma homenagem e faz um discurso em defesa dos refugiados. 16 anos. 96 min. Espaço Itaú Augusta: 14h30. Espaço Itaú Frei Caneca: 15h30. Espaço Itaú Pompeia: 14h.

É Doce!

Dir. Ute von Münchow-Pohl. Com Jella Haase e Leon Seidel.

Os gnomos Elfie, Buck e Kipp decidem interagir com o mundo dos humanos quando conhecem um confeiteiro que está prestes a perder sua loja. Eles se unem para salvar o estabelecimento. Livre. 78 min. Ibirapuera: 15h20; 5ª a dom., 17h. Kinoplex Vila Olímpia: sáb., dom., 15h20. Pátio Higienópolis: 2ª, 3ª, 4ª, 15h10; 5ª a dom., 16h. Plaza Sul: 16h20.

Fico Te Devendo Uma Carta Sobre o Brasil

Dir: Carol Benjamin.

No documentário, a cineasta mergulha na história de três gerações de sua família que foram afetadas pela ditadura militar brasileira: desde seu pai, preso e torturado, à sua mãe e avó. O filme aborda o silêncio como estratégia para o apagamento da memória. 12 anos. 90 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 16h30. Espaço Itaú Pompeia: 18h30.

Jovens Bruxas - Nova Irmandade

Dir. Zoe Lister-Jones. Com Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone.

Inspirado no longa de mesmo nome lançado em 1996, o filme mostra um quarteto de bruxas aprendizes em 2020. Além dos novos poderes, elas precisam entender a importância da amizade. 12 anos. 100 min. Anália Franco: 17h45; 2ª a 5ª, 14h50, 17h45. Aricanduva: 20h. Boa Vista: 16h50, 21h10. Boulevard Tatuapé: 16h30, 19h20. Cantareira Norte Shopping: 18h; 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 21h45. Center Norte: 15h40; dom a 5ª, 18h20. Central Plaza: 15h20, 18h10. Cidade Jardim: 15h10.Cidade São Paulo: 15h30, 18h20. Espaço Itaú Frei Caneca: 16h, 21h. Espaço Itaú Pompeia: 13h40, 16h10, 18h40, 21h10. Eldorado: 19h50. Ibirapuera: 17h10, 19h20. Iguatemi: 18h. Interlagos: 16h45, 19h30. Itaim Paulista: 13h40, 16h, 18h30. Jardim Pamplona: 17h, 19h45. Jardim Sul: 17h05, 19h45; 2ª, 3ª, 4ª, 16h30, 17h05, 19h45. JK Iguatemi: 18h, 20h40. Kinoplex Vila Olímpia: sáb., dom., 21h. Kinoplex Parque da Cidade: 5ª a dom., 14h30. Lapa: 16h30, 17h. Lar Center: 15h15. Mais Shopping: 15h30, 20h45. Marabá: 15h30, 17h40. Market Place: 16h, 17h10, 19h02, 19h45. Metrô Santa Cruz: 16h40, 19h30. Metrô Itaquera: 17h30, 20h15. Metrô Tatuapé: 16h, 18h45. Metrô Tucuruvi: 18h, 20h. Plaza Sul: 18h20, 20h40; 5ª a dom., 15h50. Penha: 19h30, 21h40. Mooca Shopping: 19h50. Morumbi: 15h45, 18h15. Pátio Higienópolis: 19h50. Raposo Shopping: 16h, 18h35. Santana Parque: 15h30, 18h. Shopping D: 15h50, 17h, 18h30, 19h25. SP Market: 16h10, 18h45. Splendor Paulista: 15h30. Tietê Plaza Shopping: 16h, 18h40. Villa Lobos: 20h. West Plaza: 18h30.

Os Melhores Anos de Uma Vida

Dir. Claude Lelouch. Com Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Souad Amidou.

Jean-Louis e Anne se reencontram depois de 50 anos longe um do outro. Embora ele não se lembre do romance dos dois por estar perdendo a memória, sente algo diferente por ela. 14 anos. 90 min. Petra Belas Artes: sáb., 18h20.

Meu Primo (Festival Varilux)

Dir. Jan Kounen. Com François Damiens, Vincent Lindon, Pascale Arbillot.

Pierre está prestes a fechar um negócio importantíssimo para sua empresa familiar. Porém, ele precisa da assinatura de seu primo, Adrien, que detém 50% das ações e não parece ter muita pressa para nada. 12 anos. 104 min. Espaço Itaú Augusta: 19h.

Os Novos Mutantes

Dir. Josh Boone. Com Alice Braga, Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton.

Cinco jovens mutantes exploram seus poderes e lidam com traumas do passado. Eles estão presos em uma instituição misteriosa, onde a Dra. Cecilia Reyes promete ajudá-los. Apesar disso, fenômenos estranhos começam a acontecer. 14 anos. 93 min. Anália Franco: 15h20, 15h45. 2ª, 3ª, 4ª: 15h20, 15h45 e 18h55. Aricanduva: 16h, 18h50. Boa Vista: 17h50, 20h. Boulevard Tatuapé: 16h, 18h40. Cantareira Norte Shopping: 17h55, 19h55, 21h55. Center 3: 16h30. Center Norte: 19h50. Central Plaza: 15h, 17h30, 20h. Cidade Jardim: 20h. Cidade São Paulo: 15h, 20h. Eldorado: 17h40, 20h10. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h30, 19h20. Espaço Itaú Pompeia: 14h, 16h20, 20h30, 21h; 2ª, 3ª, 4ª, 18h40. Interlagos: 17h10, 18h, 19h45. Itaim Paulista: 18h40; 2ª, 3ª, 4ª, 18h40, 20h30. Jardim Pamplona: 18h. Jardim Sul: 18h30. JK Iguatemi: 14h45; 2ª, 3ª, 4ª, 17h15, 20h15. Kinoplex Vila Olímpia: sáb., dom., 18h40. Mais Shopping: 16h, 18h30, 21h. Marabá: 19h50. Market Place: 16h02, 18h40, 19h04, 20h. Metrô Itaquera: 14h30, 17h, 19h30. Metrô Santa Cruz: 17h30, 20h05. Metrô Tatuapé: 17h, 19h40; 2ª, 3ª, 4ª, 18h10. Metrô Tucuruvi: 17h15; 2ª, 3ª, 4ª, 19h45. Mooca shopping: 17h30; 2ª, 3ª, 4ª, 20h10. Morumbi: 16h15, 18h45, 21h15. Pátio Higienópolis: 17h30, 20h05. Penha: 17h, 19h10, 21h20; sáb., dom., também às 14h50. Raposo Shopping: 17h30, 20h. Plaza Sul: 15h10; 2ª, 3ª, 4ª, 17h40, 20h20. Santana Parque: 5ª, sáb., 17h45; 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, dom., 20h15. SP Market: 17h10, 19h45; 2ª, 3ª, 4ª, 15h30, 18h15. Tietê Plaza Shopping: 17h30, 20h. Villa Lobos: 16h15, 18h50. West Plaza: 5ª a dom., 15h, 20h; 2ª, 3ª, 4ª, 17h, 19h45.

O Roubo do Século

Dir. Daniel Winograd. Com Guillermo Francella, Diego Peretti.

Os atiradores do Grupo Falcon realizam o que é considerado um dos maiores e mais planejados assaltos a bancos da história da Argentina. 16 anos. 114 min. Reserva Cultural: 15h20.

Scooby – O Filme

Dir. Tony Cervone.

Scooby-Doo e sua turma – o amigo Salsicha e os detetives Fred, Velma e Daphne – se unem para investigar as histórias mais assustadoras Livre. 95 min. Anália Franco: 2ª, 3ª, 4ª, 16h40. Aricanduva: 15h. Boa Vista: sáb., dom., 15h40. Boulevard Tatuapé: 15h. Cantareira Norte Shopping: 2ª, 3ª, 4ª, 16h, 16h40, 19h10; 5ª, 6ª, 16h; sáb., dom., 14h, 16h. Center Norte: 17h15. Central Plaza: 14h30. Cidade Jardim: 17h30; sáb., dom., 14h50. Eldorado: 3ª, 5ª, sáb., dom., 17h20. Espaço Itaú Pompeia: 13h30, 16h, 18h30. Ibirapuera: 14h50. Interlagos: 14h50, 17h30. Iguatemi: 15h10, 17h40. Itaim Paulista: 14h, 16h. Jardim Pamplona: 14h30. Kinoplex Itaim: sáb., dom., 14h45. Kinoplex Parque da Cidade: 5ª a dom., 14h. Kinoplex Vila Olímpia: sáb., dom., 14h30. Lapa: 18h; 2ª a 6ª, 17h30; 2ª, sáb., dom., 15h30, 18h; sáb., dom., 15h, 17h30. Mais Shopping: 14h30. Market Place: 14h50, 16h04, 17h30, 19h06. Metrô Itaquera: 15h. Metrô Santa Cruz: 15h. Metrô Tatuapé: 14h50, 17h30. Metrô Tucuruvi: 15h. Penha: 2ª a 6ª, 17h20; sáb., dom., 15h10, 17h20. Mooca Shopping: 14h50, 17h20. Morumbi: 16h; sáb., 10h30. Pátio Higienópolis: 15h. Raposo Shopping: 15h. Shopping D: 15h, 17h30. SP Market: 16h, 18h30. Santana Parque: 5ª, sáb., 15h15; 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, dom., 17h30. Tietê Plaza Shopping: 3ª, 4ª, 5ª, sáb., dom., 15h15. Villa Lobos: 17h30; 2ª, 3ª, 4ª, 15h. West Plaza: 15h15; 5ª a dom., 17h30; 2ª, 3ª, 4ª, 18h15.

Sem Descanso

Dir. Bernard Attal. 14 anos, 78 min.

O documentário brasileiro remonta o desaparecimento do jovem Geovane Mascarenhas, preso em 2014 pela polícia militar. Seu pai, decidido a encontrá-lo, começa uma investigação própria. Espaço Itaú Frei Caneca: 17h. Petra Belas Artes: 2ª, 5ª, 6ª, sáb., 15h30.

Possessão: O Último Estágio

Dir. Pearry Reginald Teo. Com Robert Kazinsky, Peter Jason. Depois de matar um menino na tentativa de exorcizá-lo, Padre Lambert passou oito anos na cadeia. Agora, ele quer se redimir: tentará salvar Joel Clarke de uma possessão diabólica, mesmo sem saber das consequências. 12 anos. 87 min. Anália Franco: 18h, 20h40. Aricanduva: 17h45, 20h15. Cantareira Norte Shopping: 20h10, 22h; 2ª, 3ª, 4ª, 21h10. Center 3: 16h10, 18h20, 20h10. Central Plaza: 16h, 18h50. Espaço Itaú Frei Caneca: 15h20, 17h20, 21h20. Espaço Itaú Pompeia: 14h, 16h30, 19h; 2ª, 3ª, 4ª, 21h10. Eldorado: 3ª, 5ª, sáb., dom., 14h40; 2ª, 4ª, 6ª, 14h45. Ibirapuera: 18h10, 20h10; 5ª a dom., 16h30. Interlagos: 15h20, 17h50, 20h15. Jardim Sul: 18h. Lapa: 20h, 20h30. Mais Shopping: 17h; 2ª, 3ª, 4ª, 19h30. Marabá: 15h, 16h, 17h10, 18h10, 19h10, 20h20; 6ª, sáb., dom., 21h10. Metrô Santa Cruz: 17h50, 20h15. Metrô Itaquera: 18h30; 2ª, 3ª, 4ª, 21h. Metrô Tatuapé: 15h20, 17h50, 20h15. Morumbi: 15h45, 22h. Penha: 17h30, 19h40, 21h50. Plaza Sul: 15h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h. Santana Parque: 16h, 19h. 2ª a 4ª: 16h, 19h, 20h. Raposo Shopping: 17h20, 19h45. Shopping D: 17h45, 20h15; 3ª, 5ª, 6ª, sáb., dom, 15h15. Splendor Paulista: 17h40; 5ª a dom., 20h30; 2ª, 3ª, 4ª, 20h10. SP Market: 15h20, 17h50, 20h15. Tietê Plaza Shopping: 17h45, 20h15. West Plaza: 17h50, 20h15.

Tel Aviv em Chamas

Dir. Sameh Zoabi.

Com Kais Nashif, Lubna Azabal. Salam é um palestino que trabalha na produção da popular novela árabe Tel Aviv em Chamas. Em sua rotina, ele passa pela fronteira entre Israel e Palestina. É aí que conhece o General israelense Assi, que passa a chantagear Salam para que mude o roteiro do programa. 12 anos. 100 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 15h20. Jardim Pamplona: 14h45. Petra Belas Artes: 2ª, 5ª, 6ª, sáb., 15h. Reserva Cultural: 14h.

Tenet

Dir. Christopher Nolan. Com John David Washington, Kenneth Branagh, Robert Pattinson.

Um agente da CIA conhecido como O Protagonista precisa impedir que Andrei Sator, um oligarca jovensrusso, comece a Terceira Guerra Mundial. Para isso, O Protagonista recebe uma arma de fogo capaz de fazer o tempo correr ao contrário. 14 anos. 150 min. Anália Franco: 16h10, 18h30, 19h20. Aricanduva: 15h30, 19h. Boa Vista: 16h30, 19h40. Boulevard Tatuapé: 15h30, 19h. Cantareira Norte Shopping: 15h45, 18h45. Center 3: 16h50, 19h50; 5ª a dom., 15h30. Center Norte: 15h30, 19h. Central Plaza: 15h40, 19h10; 5ª a dom., 16h50. Cidade Jardim: 15h, 15h45, 17h45, 18h30, 19h15. Cidade São Paulo: 15h20, 17h50, 18h50. Eldorado: 15h, 15h45, 18h30, 19h15; 2ª, 3ª, 4ª, 17h25; 3ª, 17h10. Espaço Itaú Augusta: 15h; 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, sáb., dom., 20h40. Espaço Itaú Frei Caneca: 14h, 17h, 17h30, 20h; 2ª, 3ª, 4ª, 20h20. Espaço Itaú Pompeia: 14h, 17h, 17h30, 20h, 20h30. Ibirapuera: 15h10, 16h50, 19h50. Iguatemi: 15h, 15h45, 18h30, 19h15. Interlagos: 15h40, 19h10. Itaim Paulista: 20h30. Jardim Pamplona: 15h45, 16h30, 19h15, 20h. Jardim Sul: 15h, 19h. JK Iguatemi: 15h30, 16h30, 19h, 20h. Kinoplex Itaim: 3ª a dom., 16h, 19h30; 3ª a 6ª, 16h45; sáb., dom., 16h55. Kinoplex Parque da Cidade: 5ª a dom., 16h10, 19h30. Kinoplex Vila Olímpia: 3ª a dom., 16h20, 19h40. Lapa: 19h30. Lar Center: 15h40, 18h15, 19h10. Mais Shopping: 16h30, 20h; sáb., dom., 13h. Marabá: 16h30, 19h30. Market Place: 15h, 15h30, 15h45, 18h30, 19h, 19h15; 2ª, 3ª, 4ª, 17h20. Metrô Itaquera: 16h15, 19h45. Metrô Santa Cruz: 15h10, 15h40, 18h40, 19h10; 2ª, 3ª, 4ª, 17h40. Metrô Tatuapé: 15h, 18h30. Metrô Tucuruvi: 15h40, 19h10. Mooca Shopping: 15h30, 18h, 19h. Morumbi: 15h15, 15h30, 18h30, 18h45, 22h. Pátio Higienópolis: 15h40, 16h20, 18h20, 19h10. Penha: 15h40, 21h. Petra Belas Artes: 2ª, 5ª, 6ª, sáb., 15h30 e 19h10. Plaza Sul: 16h40, 19h40. Raposo Shopping: 15h30, 19h15; 2ª, 3ª, 4ª, 17h. Reserva Cultural: 19h. Santana Parque: 15h, 18h30. Shopping D: 15h30, 18h, 19h10. SP Market: 15h40, 18h, 19h10. Splendor Paulista: 19h40; 2ª, 3ª, 4ª, 17h10; 6ª, sáb., dom., 15h. Tietê Plaza Shopping: 15h40, 18h, 19h10. Villa Lobos: 15h40, 18h30, 19h15; 5ª a dom., 15h; 2ª, 3ª, 4ª, 17h40. West Plaza: 15h30, 19h.

Transtorno Explosivo

Dir. Nora Fingscheidt. Com Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide.

Benni é uma menina de 9 anos considerada uma "destruidora de sistemas" por todos os serviços de proteção infantil. Ela quer voltar para sua mãe, mas Bianca tem medo da própria filha. 12 anos. 119 min. Reserva Cultural: 16h30, 19h30.

Verlust

Dir: Esmir Filho. Com Andrea Beltrão, Fernanda Pavaneli e Marina Lima.

Isolada na praia, a empresária Frederica organiza uma festa de réveillon. Mas nem tudo está tranquilo em sua vida pessoal e profissional. Ela precisa aprender a enfrentar seu maior medo, o da perda, quando uma criatura estranha surge do fundo do mar e estremece suas relações. 16 anos. 108 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 21h. Petra Belas Artes: 2ª, 5ª, 6ª, sáb., 16h.

Viver Para Cantar

Dir. Jhonny Ma. Com Zhao Xiaoli, Liu Min.

Um grupo de teatro vive e atua em uma pequena cidade na China. Quando os integrantes recebem o aviso de demolição do teatro, eles passam a procurar um novo espaço para continuar com as apresentações. 12 anos. 100 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h30.