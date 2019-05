Cinema acessível integra programação de maio do Sesc Vila Mariana

O Sesc Vila Mariana abre a Mostra de Cinema de Animação Acessível neste sábado, com um ciclo de filmes infantis. As exibições contam com recursos de acessibilidade e vão até o dia 1o de junho. Todas as sessões são gratuitas e começam às 14h.

A Mostra contará com audiodescrição em todos os filmes e janela de Libras. Além disso, haverá um intérprete/educador da língua para fazer mediação junto ao público com deficiência auditiva.

A programação integrará, ainda, a Virada Cultural de São Paulo, que será realizada nos dias 18 e 19 de maio. No Sesc Vila Mariana, todas as atividades da Virada serão voltadas às crianças.

Confira a programação da Mostra de Cinema de Animação Acessível:

Dia 4/5

Historietas Assombradas - O Filme (Brasil, 2017, Animação, 1h30, 10 anos)

Direção: Victor-Hugo Borges

Pepe é um menino de 12 anos que mora com sua avó, uma bruxa-empresária. Após descobrir que é adotado e que seus pais estão vivos, ele decide sair em busca deles, mas assim acaba atraindo a atenção de Edmundo, um vilão biomecânico que precisa de Pepe para concretizar seu enorme plano maléfico: usar a energia do menino para conquistar a imortalidade da sua espécie.

Dia 11/5

Minha Vida de Abobrinha (Suiça / França, 2016, Drama/Comédia, 1h10, 10 anos)

Direção: Claude Barras

Ícaro, apelidado de Abobrinha, perde sua mamãe em um acidente e é levado por Raymond, um policial, a um lar para crianças. Lá, ele faz novos amigos, como Simon, Ahmed, Jujube, Alice e Béatrice, que não foram poupados pela vida. Um dia, é a vez de Camille chegar para morar no orfanato.

Dia 01/6

O Garoto Fantasma (França / Bélgica, 2015, Fantasia/Animação, 1h24, 10 anos)

Direção: Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli

Leo é um menino de 11 anos que não está tendo uma infância fácil. Internado no hospital, ele descobre que tem o poder de levitar sem ser visto ou tocado, enquanto seu corpo físico permanece imóvel.

Mostra de Cinema de Animação Acessível. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141. Dias 4 e 11 de maio e 1 de junho, às 14h. Gratuito - Retirada de convites com 1h de antecedência.