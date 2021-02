Cineasta Viviane Ferreira será a nova diretora-presidente da Spcine

A cineasta e advogada Viviane Ferreira será a nova diretora-presidente da Spcine, anunciou nesta sexta-feira a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Ela assume o cargo de Laís Bodanzky, diretora-presidente da Spcine desde fevereiro de 2019.

À frente da empresa municipal do cinema, Viviane, que é especialista em políticas do setor audiovisual pela Universidade de Brasília (UNB) e advogada com atuação voltada para o direito público, dará continuidade ao trabalho de amparo e desenvolvimento do setor audiovisual no município.

“A Spcine faz parte de uma política de Estado que inova e aponta nortes para o setor audiovisual e cultural da cidade de São Paulo, mas que também influencia o Brasil inteiro”, diz Viviane. “Vivemos um momento político muito delicado, no qual o setor cultural precisa explicar todos os dias a sua importância para a economia e desenvolvimento do País, com todas as especificidades do campo audiovisual. A Spcine deve continuar atuante, contribuindo com o debate e implementando ações que nos permitam enfrentar os desafios políticos do momento.”

Nascida em Lauro de Freitas e criada em Salvador, na Bahia, a cineasta vive em São Paulo há mais de uma década. Ela dirigiu o longa-metragem Um Dia Com Jerusa (2020), exibido em eventos como o Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e o Festival de Tiradentes; documentários como Pessoas - Contar Para Viver (2019); e o curta O Dia de Jerusa (2014), que esteve na seleção de festivais internacionais como de Cannes e de Roterdã.

Em agosto do ano passado, Viviane foi eleita presidente do Comitê Brasileiro de Seleção do Oscar 2021, da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais.

Além do cinema, ela também atua profissionalmente na advocacia voltada para o direito público, com foco em direito autoral e cultural, e concluiu o mestrado em políticas de comunicação e cultura pela Universidade de Brasília em 2019. Sua atuação acadêmica, jurídica e cinematográfica se desenvolve ao redor de temas como políticas públicas e modelos de negócio do audiovisual, cinemas e audiovisuais negros, direitos humanos e direito cultural.

“Tenho certeza de que com todo seu conhecimento, capacidade de articulação e ativismo, Viviane vai dar procedimento ao crescimento da Spcine, participar do nosso trabalho de posicionamento da cultura na centralidade do desenvolvimento econômico e social da cidade e agregar demais na luta coletiva de amparo, defesa e valorização da nossa cultura nesse período tão difícil”, afirma o secretário de Cultura da cidade de São Paulo, Alê Youssef.