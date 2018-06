Cineasta George Lucas dá início aos preparativos de seu museu de US$ 1 bi

LOS ANGELES - O cineasta de Star Wars George Lucas iniciou nesta quarta-feira, 14, os preparativos para seu novo museu de US$ 1 bilhão para narrativas, dizendo que o local vai abrigar arte de todos os tipos. O museu, próximo à Universidade do Sul da Califórnia, no sul de Los Angeles, onde Lucas estudou cinema, apresentará parte de sua coleção de pinturas, ilustrações e artes digitais da franquia Star Wars.

O autofinanciado Lucas Museum de Arte Narrativa será uma empresa sem fins lucrativos e deve demorar cerca de quatro anos para ser construído.

O museu vai apresentar artes tradicionais e populares, incluindo animações, arte digital e quadrinhos e também terá espaço para refeições, teatros, salas de leitura, salas de aula e uma biblioteca pública para pesquisas.

“Eu acredito em todos os tipos de arte. E eu acredito que todos os tipos de arte possuem um direito de existir. Eu acho que é importante ter um museu que, como costumava dizer brincando, apoia todas as artes órfãs, que ninguém mais quer ver, mas todos amam. Então este é meu sonho para isto”, disse Lucas na cerimônia de início da construção.

“A arte popular é uma compreensão da sociedade e o que ela deseja ser, o que ela realmente quer, o que ela realmente é, porque está contando esta narrativa de sua história, seu sistema de crenças”, acrescentou.

Lucas doou diversos itens de sua coleção pessoal, que inclui pinturas e itens de filmes.

O primeiro sabre de luz de Luke Skywalker, o capacete de Darth Vader e peças de Casablanca, Os Dez Mandamentos e O Mágico de Oz devem ser exibidos no museu, relatou a Variety.

Lucas vendeu a franquia Star Wars para a Disney em 2012 por US$ 4 bilhões. (Reportagem da Reuters Television)