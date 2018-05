Cine PE é adiado por conta da greve dos caminhoneiros

A edição 2018 do Cine PE, mostra de cinema no Recife, foi adiada "diante das circunstâncias adversas que afligem o país neste momento", segundo uma nota divulgada neste domingo, 27. O evento estava marcado para ocorrer entre 29 de maio e 4 de junho. Uma nova data será anunciada na segunda-feira, 28.

"Essa decisão poderá contemplar o adiamento por no mínimo dois dias ou na escolha de outro período mais à frente, a depender da conjuntura do quadro nacional e das agendas específicas que interferem no evento, tudo na intenção de que tenhamos garantida a mobilidade segura de produtos, insumos e pessoas", diz o comunicado.

Ingressos e convites já adquiridos continuarão valendo para as novas datas.

Em 2017, diretores retiraram seus filmes e jornalistas recusaram o credenciamento do Cine PE, acusando o festival de se haver aliado à direita "conservadora e golpista", segundo manifesto divulgado na época.