Cine Belas Artes deixa de exibir filmes da Mostra a partir de 5ª feira

A Mostra Internacional de Cinema não vai contar mais, a partir desta quinta, dia 28, com a sala do cine Petra Belas Artes - a programação será toda transferida para a Reserva Cultural. Segundo o cinema, foram problemas operacionais, no que não foi contestado pela Mostra.

O Belas Artes, em nota, afirma que “foi surpreendido com uma programação de filmes para o final de semana que também estão em exibição na Mostra Play, além de filmes pouco procurados pelo nosso público”. Segundo a nota, não era intenção romper com a Mostra, mas, “diante da falta de dialogo, o Belas não exibirá mais os filmes da Mostra”, apostando em filmes inéditos no circuito.

Veja a nota divulgada pelo cine Petra Belas Artes

"Em razão dos questionamentos sobre a saída do Belas Artes Grupo da 45ª Mostra Internacional de Cinema, o cinema Petra Belas Artes não exibirá mais os filmes programados pela Mostra para o cinema a partir do dia 28 de outubro.

O Belas Artes Grupo foi surpreendido com uma programação de filmes para o final de semana, com exceção de Deserto Particular, que também estão em exibição na Mostra Play, além de filmes pouco procurados pelo nosso público. O grupo Belas Artes fez contato com a equipe da Mostra na tentativa de amenizar essa situação, tendo em sua programação mais filmes com apelo para o nosso público, mas não tivemos sucesso.

Estamos em um momento de dificuldade para os exibidores, e o Belas Artes Grupo acredita que a programação de filmes da Mostra de São Paulo teria o potencial de atender todas as salas de cinema com os filmes de maior apelo para o público de forma igualitária, essa foi a tentativa do grupo e nunca de romper com a Mostra, mas diante da falta de dialogo, o Belas não exibirá mais os filmes da Mostra. Ressaltamos que dentro da tentativa de dialogo, nem alguns filmes cedidos pelo Belas Artes Grupo a mostra de São Paulo, foram programados na nossa sala.

Dessa forma, em uma tentativa de continuar atraindo o público de volta as salas de cinema, o Petra Belas Artes apostará em filmes inéditos no circuito, a partir dessa quinta-feira, como o filme De Volta à Itália, e a dobra de filmes como Duna e O Homem que Vendeu sua Pele.

O Petra Belas Artes tem um pacto com o público que frequenta nosso cinema, de sempre levar qualidade para nossos espectadores e assim pretendemos continuar. Gostaríamos de ressaltar também que todos os protocolos de segurança exigidos pelo Governo do Estado de São Paulo estão sendo cumpridos em nossas salas."