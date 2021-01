Chuck Norris esclarece que não fez parte da invasão ao Capitólio

Chuck Norris esclareceu nesta quarta-feira, 13, que não fez parte do grupo que invadiu o Capitólio de Washington, depois de ter sido divulgado nas redes sociais uma imagem de um homem muito parecido com o ator.

"Chegou ao meu conhecimento que infelizmente havia um sósia de Chuck Norris nos tumultos do Capitólio de DC em 6 de janeiro. Não fui eu e eu não estava lá.", disse o ator no Instagram.

"Não há espaço para a violência de nenhum tipo na nossa sociedade. Estou e estarei sempre a favor da lei e da ordem", escreveu Norris .

O seu representante, Erik Kritzer, também quis desfazer qualquer dúvida a este respeito.

"Aquele não é o Chuck Norris. É um aspirante a clone, mas o Chuck é muito mais charmoso", afirmou em um comunicado divulgado pela imprensa americana.

"O Chuck continua no seu rancho no Texas, onde tem estado com a sua família", acrescentou.

A controvérsia sobre se o protagonista de Walker, Texas Ranger tinha participado ou não da invasão do Capitólio baseava-se numa fotografia nas redes sociais em que um dos manifestantes, Matthew Bledsoe, posava com alguém identificado como Chuck Norris.

I have no doubt Chuck Norris is MAGA but this guy isn't him. Very good lookalike but too young. pic.twitter.com/kD8bXNRzlW — Danielle Huss (@daniellehuss) January 12, 2021