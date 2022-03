Chris Rock fala pela 1ª vez sobre tapa de Will Smith: 'Ainda processando o que aconteceu'

O comediante Chris Rock falou publicamente pela primeira vez sobre o tapa que levou no rosto do ator Will Smith no Oscar no último domingo, 27. O artista disse em uma apresentação da comédia stand-up em Boston, nos Estados Unidos, que "ainda está processando" o incidente que ganhou as manchetes em todo o mundo.

Ele deixou claro desde o início que não planejava abordar detalhes do incidente. "Ainda estou processando o que aconteceu, então em algum momento vou falar sobre essa merda", disse Rock à multidão. "Vai ser sério. Vai ser engraçado, mas agora vou contar algumas piadas."

Leia Também Tapa de Will Smith rouba a cena dos filmes do Oscar e ofusca premiação

Rock, 57, foi aplaudido de pé pela multidão de Boston. "Deixe-me ser todo enevoado e merda", disse ele, com lágrimas nos olhos. "Eu não tenho um monte de merda para dizer sobre isso, então se você veio aqui para isso...", alfinetou, e fez uma pausa. "Escrevi um show inteiro antes deste fim de semana."

Talvez a maior revelação de Rock tenha sido seu plano de fazer uma vasectomia na próxima semana. Ele brincou que tomou a decisão após ver o ator Robert De Niro, de 78 anos, deixar sua filha de 11 anos na escola."Eu já vi Hannah Montana uma vez e isso foi o suficiente", brincou Rock.

No Oscar de domingo, Rock subiu ao palco para apresentar o troféu de melhor documentário. Ele fez uma piada sobre a esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, que fazia referência ao filme de 1997 "G.I. Jane", no qual a atriz Demi Moore raspou a cabeça. Não ficou claro se Rock estava ciente de que Pinkett Smith tem uma condição que causa queda de cabelo.

Will Smith subiu ao palco e deu um tapa em Rock antes de ganhar o prêmio de melhor ator menos de uma hora depois. O ator pediu desculpas a Rock e à academia em um comunicado na segunda-feira.

Durante a apresentação de 80 minutos em Boston, Rock não mencionou Smith. Em vez disso, ele lançou uma série de farpas com palavrões direcionados à família real da Grã-Bretanha, Meghan Markle, o ex-presidente dos EUA Donald Trump, o presidente dos EUA Joe Biden, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, Subaru, Lululemon e até sua filha mais velha Lola.

"Ele saiu balançando, mas não sobre Will Smith", disse Ramsay Fretz, um agente imobiliário de Boston de 32 anos que estava sentado na varanda. "É bom ver alguém atacar igualmente a todos."

Após o tapa que repercutiu em todo o mundo, o TickPick, um mercado online de eventos, disse que vendeu mais ingressos durante a noite para a turnê "Ego Death" de Rock do que no mês passado combinado.

Ingressos para assentos na varanda com valor nominal de US$ 61 chegaram a quase US$ 1.000 depois que Smith deu um tapa em Rock na frente de quase 17 milhões de telespectadores sintonizados no Oscar.

Alguns participantes em Boston ficaram desapontados que Rock se absteve de retaliar verbalmente contra Smith. "Você sabe, era o elefante na sala", disse Jay Dee, membro da plateia. "Todo mundo estava esperando o momento 'aha' que não veio." /Reuters