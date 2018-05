China se torna maior mercado mundial do cinema

A China superou a América do Norte e se tornou o maior mercado cinematográfico do mundo no primeiro trimestre de 2018, graças, principalmente, aos filmes locais, segundo dados chineses e americanos.

As vendas de ingressos na China chegaram a 20,21 bilhões de yuans (3,17 bilhões de dólares) entre janeiro e março, de acordo com o órgão especializado China Movie Data Information Network. Na América do Norte, a arrecadação foi de 2,8 bilhões de dólares, segundo a revista americana Variety.

Cerca de 75% das bilheterias na China foram geradas por filmes chineses. Entre os 10 filmes mais bem-sucedidos estão sete produções locais, cinco delas no topo da lista.

Operação Mar Vermelho, um blockbuster sobre uma missão anti-pirataria do exército chinês no Mar Vermelho, ocupa a primeira posição, com 3,6 bilhões de yuans.

Os grandes filmes de Hollywood, como Pantera Negra ou o filme de ficção científica Círculo de Fogo: a Revolta, também tiveram bons resultados.

O Ano Novo chinês, período de férias durante o qual muitas pessoas aproveitam para ir ao cinema, contribuiu para o aumento da arrecadação durante esses dias.

A China ainda é um mercado essencial para os estúdios de Hollywood. Os blockbusters são muito bem sucedidos, apesar de Pequim limitar o número de filmes estrangeiros exibidos nos cinemas.