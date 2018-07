Cher emociona colegas ao surgir cantando 'Fernando', na sequência de 'Mamma Mia!'

Os fãs do filme musical de grande sucesso Mamma Mia! tiveram mais um gostinho do que esperar de sua muita aguardada sequência em um vídeo dedicado ao novo e exuberante papel da cantora e atriz Cher na produção repleta de músicas e danças.

De cabelo branco bufante e terno e bengala sob medida, Cher, de 72 anos, que chegou ao topo das paradas e conquistou um Oscar, faz uma entrada impactante no filme inspirados em canções do ABBA no qual interpreta a mãe glamorosa da personagem de Meryl Streep, Donna.

“Chego de helicóptero, pouso e venho andando com uma bengala. Sou diferente”, diz Cher no clip, no qual seus colegas de elenco também falam sobre como foi trabalhar com ela.

Conhecida por sucessos como Dark Lady, If I Could Turn Back Time e Believe, ela canta a cativante Fernando, do ABBA, no filme, e no vídeo é vista com roupas brilhantes enquanto dança com o ator Andy Garcia e posa com Meryl.

Vários vídeos de Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo! foram divulgados antes de sua estreia em agosto, e o filme é uma continuação do título de 2008 que se passa em uma ilha grega e foi estrelado por Meryl, Amanda Seyfried no papel de sua filha Sophie, Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgard.

A sequência, que conta com vários rostos novos, volta no tempo e mostra Sophie grávida descobrindo mais sobre o passado de Donna.