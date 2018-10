Chega aos cinemas a versão Disney de 'O Quebra-Nozes', com Mackenzie Foy e Keira Knight

A amada história de Natal sobre brinquedos que ganham vida O Quebra-Nozes trocará o palco de balé pela telona em um filme de aventura que será lançado pela Walt Disney nesta quinta-feira,1, no Brasil.

Em O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos, Mackenzie Foy vive Clara, uma menina de 14 anos que é fascinada por engenharia e que tenta descobrir como destrancar um presente de Natal deixado por sua mãe, que acaba de morrer.

Clara logo se vê em um lindo, mas conturbado universo paralelo onde encontra um soldado quebra-nozes com quem embarca em uma perigosa busca pela chave de seu presente.

“Eu acho que ele realmente captura esse espírito, esse sentimento da temporada de festas, mas também tem ação e aventura e animação”, disse Mackenzie, mais conhecida por interpretar a filha de Edward e Bella na saga “Crepúsculo”, à Reuters durante a estreia do filme em Hollywood.

A produção é baseada no conto de E.T.A. Hoffman, escrito em 1816, e na adaptação para o balé feita em 1892 por Tchaikovsky, “O Quebra-Nozes”, que hoje é apresentada em palcos por todo o mundo durante a temporada de festas.

O filme da Disney conta com uma pequena fração do balé que seria apresentado em uma montagem típica de O Quebra-Nozes. Na produção, a bailarina norte-americana Misty Copeland e o dançarino ucraniano Sergei Polunin se apresentam para Clara depois que ela chega no Reino dos Doces.

Keira Knightley interpreta a Fada Açucarada, que não dança no filme mas dá boas-vindas a Clara aos Quatro Reinos. Knightley, conhecida por dramas históricos como Orgulho e Preconceito, disse ter gostado de assumir um papel diferente.

“Eu tenho feito trabalhos cujos assuntos são muito sérios”, disse, “e foi muito bom fazer algo totalmente bobo e sem nenhuma sutileza”.