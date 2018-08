Charlize Theron se machuca durante filmagens A atriz sul-africana Charlize Theron, de 29 anos, premiada com o Oscar deste ano por sua atuação em Monster, se machucou durante as filmagens do filme de ficção científica, Aeon Flux, que está sendo rodado na cidade alemã de Potsdam. Detalhes sobre a gravidade dos ferimentos não foram divulgados pela assessoria do estúdio onde o filme está sendo produzido. Mas foi confirmado que as filmagens são serão prejudicadas. De acordo com a imprensa internacional, a atriz deve tirar uma folga de algumas semanas, até estar recuperada. Charlize chegou a Postdam em meados de agosto e é a protagonista do filme de Peter Chung, baseado em uma animação futurista exibida pela MTV americana.