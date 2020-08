Chadwick Boseman: a morte do guerreiro num momento crucial da luta antirracista

Após o anúncio da morte do ator Chadwick Boseman, estrela de "Pantera Negra", na noite desta sexta-feira, 28, atores, diretores, atletas e políticos se manifestaram nas redes sociais. Mark Ruffalo e Chris Evans escreveram sobre a experiência de trabalhar ao lado de Boseman. Kamala Harris, candidata à vice-presidência dos Estados Unidos, disse que ele era "brilhante e humilde". A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood considerou "perda imensurável". Outros artistas, como Samuel L. Jackson, também expressaram pesar pela morte de Boseman.

Boseman lutava secretamente contra um câncer de cólon há quatro anos, período em que seus filmes de maior sucesso foram gravados e o alçaram à fama. Além de ter vivido o primeiro super-herói negro da Marvel, o "Pantera Negra", em quatro filmes, o ator também fez parte do elenco de Destacamento Blood, do diretor Spike Lee.

O ator Mark Ruffalo, colega de elenco de Boseman nos dois últimos filmes dos "Vingadores", disse no Twitter: "Foi uma grande honra trabalhar com você e conhecê-lo. Que ser humano generoso e sincero. Você acreditava na natureza sagrada do trabalho e deu tudo de si".

It was the highest honor getting to work with you and getting to know you. What a generous and sincere human being. You believed in the sacred nature of the work and gave your all. Much love to your family. And much love from all of us left here. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 29, 2020

Chris Evans, que interpreta o Capitão América e também trabalhou com Boseman, escreveu: "Chadwick era especial. Um verdadeiro pioneiro. Ele era um artista profundamente comprometido e constantemente curioso. Poucos atores têm tanto poder e versatilidade. Ele ainda tinha tanto para criar. Serei eternamente grato pela nossa amizade".

Kamala Harris, candidata à vice-presidência dos Estados Unidos, também lamentou a morte do ator. A última publicação de Boseman nas redes sociais foi uma foto com Harris, compartilhada no dia em que sua candidatura foi anunciada. "Coração partido. Meu amigo Chadwick Boseman era brilhante, gentil, culto e humilde. Ele se foi muito cedo, mas sua vida fez a diferença", disse Kamala.

Heartbroken. My friend and fellow Bison Chadwick Boseman was brilliant, kind, learned, and humble. He left too early but his life made a difference. Sending my sincere condolences to his family. pic.twitter.com/C5xGkUi9oZ — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 29, 2020

Ator Samuel L. Jackson também prestou homenagem ao amigo. "Obrigado, Chadwick Boseman, por tudo que você nos deu. Nós precisávamos e sempre iremos apreciá-lo. Um artista e irmão talentoso e generoso, que fará muita falta. Descanse em paz (RIP)."

THANK YOU @chadwickboseman for all you gave us. We needed it & will always cherish it! A talented & giving artist & brother who will be sorely missed RIP — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) August 29, 2020

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood publicou nas redes sociais que a perda do artista é imensurável. "De Black Panther a Da 5 Bloods, Chadwick Boseman trouxe força e luz para a tela, todas as vezes."

An immeasurable loss. From "Black Panther" to "Da 5 Bloods," Chadwick Boseman brought strength and light to the screen, every time. pic.twitter.com/vRXxYU8Tbr — The Academy (@TheAcademy) August 29, 2020

Joe Biden também lamentou a morte do ator. "O verdadeiro poder de Chadwick Boseman era maior que tudo que vimos nas telas. Do Pantera Negra a Jackie Robinson, ele inspirou gerações e mostrou que eles podem ser tudo que quiserem ser - até super-heróis."

The true power of @ChadwickBoseman was bigger than anything we saw on screen. From the Black Panther to Jackie Robinson, he inspired generations and showed them they can be anything they want — even super heroes. Jill and I are praying for his loved ones at this difficult time. — Joe Biden (@JoeBiden) August 29, 2020

Kevin Feige, presidente da Marvel, divulgou um comunicado em que diz que a morte de Chadwick é devastadora: "Ele era o nosso T'Challa, nosso Pantera Negra e nosso querido amigo", disse ele. "Toda vez que ele pisava no set, radiava carisma e alegria, e toda vez que aparecia nas telas, ele criava algo realmente indelével. Ninguém era melhor em trazer grandes homens à vida. Ele era esperto, gentil, poderoso e forte quanto qualquer pessoa que ele interpretou."

Marvel Studios também lamentou a morte do artista. "Nossos corações estão partidos e nossos pensamentos estão com a família de Chadwick Boseman. Seu legado viverá para sempre. Descanse em paz."

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/YQMrEJy90x — Marvel Entertainment (@Marvel) August 29, 2020

Brie Larson, a "Capitã Marvel", escreveu sobre a sua relação com o ator: "Chadwick era alguém que radiava poder e paz, que representava algo muito maior que ele, que tirava um tempo para saber como você estava e dizia palavras de incentivo quando você estava insegura. Tenho orgulho das lembranças que eu tenho".

Em referência ao reino fictício de 'Wakanda', DC Comics prestou condolências pela morte de Chadwick. "A um herói que transcende universos. 'Wakanda' para sempre. Descanse em 'poder', Chadwick."

To a hero who transcends universes. Wakanda Forever. Rest in Power Chadwick. pic.twitter.com/F5YhIbK4wg — DC (@DCComics) August 29, 2020

A atriz Halle Berry também falou sobre Boseman nas redes sociais: "um homem incrível de talento imensurável, que viveu apesar de suas batalhas pessoais. Você nunca sabe o que as pessoas ao seu redor podem estar passando - trate-as com gentileza e aprecie cada minuto juntos".

Here’s to an incredible man with immeasurable talent, who leaned into life regardless of his personal battles. You never truly know what the people around you might be going through - treat them with kindness and cherish every minute you have together. RIP #ChadwickBoseman pic.twitter.com/NaNC5GKuut — Halle Berry (@halleberry) August 29, 2020

A atriz Viola Davis diz que não há palavras para expressar sua devastação em perdê-lo. "Seu talento, seu espírito, seu coração, sua autenticidade. Foi uma honra trabalhar com você, poder te conhecer. Descanse bem, meu príncipe. Que voos de anjos cantem para teu descanso celestial. Eu te amo."

A apresentadora Oprah Winfrey também lamentou a morte do ator de "Pantera Negra". "Que alma gentil e talentosa. Mostrando-nos toda aquela grandeza entre cirurgias e quimioterapias. A coragem, a força e o poder necessários para fazer isso. É o significado da dignidade."

What a gentle gifted SOUL. Showing us all that Greatness in between surgeries and chemo. The courage, the strength, the Power it takes to do that. This is what Dignity looks like. https://t.co/U3OOnJVS42 — Oprah Winfrey (@Oprah) August 29, 2020

A cineasta Ava DuVernay também lamentou a perda. "Que você tenha um lindo retorno, rei. Sentiremos muito a sua falta."