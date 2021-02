Cerimônia do Oscar será presencial, ao vivo e de vários locais

LOS ANGELES - A cerimônia do Oscar 2021 em abril será um evento presencial transmitido ao vivo de vários locais, disseram os organizadores nesta quarta-feira, 10. O anúncio ocorre um dia após filmes como Mulan, A Voz Suprema do Blues e Mank ganharem pré-indicações em algumas das categorias.

Um porta-voz da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que organiza o Oscar, disse em um comunicado: "Para criar o evento presencial que nosso público global deseja ver, que seja adaptado às exigências da pandemia, a cerimônia será transmitida ao vivo de vários locais, incluindo o famoso Dolby Theatre."

“Neste ano único que tanto exigiu de todos, a Academia está determinada a apresentar um Oscar como nenhum outro, ao mesmo tempo em que prioriza a saúde pública e a segurança de todos os que irão participar”, acrescenta o comunicado.

O Dolby Theatre em Hollywood tem sido o palco do Oscar por vários anos. O comunicado informou que ainda serão divulgados mais detalhes. A Academia adiou a cerimônia do Oscar de 2021, de 28 de fevereiro a 25 de abril, por causa da pandemia do coronavírus.

Os eventos de premiação foram duramente atingidos pela pandemia, substituindo os encontros usuais de celebridades nos tapetes vermelhos, em jantares de gala e no palco por apresentações pré-gravadas ou eventos virtuais.