CCXP Worlds 21 revela artistas selecionados para o Artist's Valley

A CCXP Worlds 21, edição online e gratuita da CCXP que acontece nos dias 4 e 5 de dezembro, revelou os artistas selecionados para compor o Artist's Valley, versão digital do antigo Artist's Alley, das edições presenciais, em que quadrinistas, ilustradores e escritores podem interagir com fãs.

São 581 artistas selecionados para a edição de 2021, sendo que 42% são mulheres e 40% disseram se identificar em algum lugar do espectro da sigla LGBT+.

A produção do evento destaca o aumento da representatividade na edição deste ano. 10% dos inscritos para o Artist's Valley se identificam como transgêneros, não binários, gender fluid, agênero e travestis.

A participação feminina (cis e trans) também vem crescendo nos últimos anos. Em 2021, nas mesas virtuais, 42,1% dos artistas participantes são mulheres, número que foi 36,4% em 2020 e 33% em 2019. Já os participantes que se identificam como negros ou pardos são 24,59%.

Além de artistas brasileiros, marcam presença pessoas de Argentina, Alemanha, Canadá, Hong Kong e Portugal no Artist's Valley. A lista de artistas participantes pode ser conferida no site do evento.

O Artist's Valley homenageia nesta edição o quadrinista brasileiro Pedro Rocha, morto pela covid-19. Edições anteriores já homenagearam nomes como Will Eisner, Ziraldo, Julio Shimamoto e Angeli.